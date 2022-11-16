Київщина готується до тривалих відключень електроенергії, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Мешканців Київської області закликають готуватись до тривалих відключень світла через російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це глава Київської ОВА зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Через масовані ракетні атаки по області маємо критичну ситуацію з електропостачанням. Готуймося до тривалих вимкнень", - написав він.

Кулеба додав, що наразі всі служби працюють, щоб усунути наслідки ударів.

Також Кулеба додав рекомендації, що слід мати, аби бути готовим до тривалого відключення. Тож, слід підготувати запас питної та технічної води, продуктів довготривалого зберігання, радіо, павербанк, ліхтарик, сірники, батарейки, аптечку. Крім того, за можливості, слід придбати генератор.

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Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахідів" збито всі.