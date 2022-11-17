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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей, - ISW

діти,депортація

Россияне начали явно рекламировать принудительное усыновление украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным института, об этом свидетельствует отснятые ролики с участием нескольких украинских детей из Донбасса, усыновленных в российские семьи.

В роликах также утверждается, что российские чиновники вывезли более 150 000 детей из Донбасса только в 2022 году.

ISW напоминает, что "программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, являются основой массовой российской кампании по депопуляции, что может представлять нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и является более широкими усилиями".

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ипова орда !!! вони так роблять вже майже 800 років, з часів зруйнування Києва військами хана Батия 1230-40 рр. !!!
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17.11.2022 07:19 Ответить
Гітлерівці теж так робили.
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17.11.2022 07:41 Ответить
гітлерівці, вони ж, коричневі нацисти, у порівнянніз діями червоних комуно-нацистів періоду 1917-91 років, їх ******** нащадків, на мацковії, рашистів були просто "ангели небесні"

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17.11.2022 07:58 Ответить
Я просто нагадаю, що в жовтні 2021-го буданов-гогішвіллі доповів верховного дебілу країни, дані американської розвідки з приводу майбутнього вторгнення рашистів в Україну. І за 3.5 довбаних місяця, ця кончена тварюка ніхєра не зробила для евакуації найбільш вразливих верств населення (жінок, дітей, сиріт, інвалідів), матеріальних і культурних цінностей з територій майбутніх бойових дій. А ви і далі вихваляйте цю жлобську тварюку, яка будує свій рейтинг на могилах вже сотен тисяч українців
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17.11.2022 10:42 Ответить
Якщо цифра у 150000 дітей достовірна, то втрати росії у війні становлять -66890 осіб.
Тобто демографічна ситуація станом на сьогодні у росії значно покращилась.
Додати до цього 10 трлн доларів за захоплені корисні копалини, і стане зрозумілим, що для росії війна - це найкраще капіталовкладення.
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17.11.2022 10:50 Ответить
 
 