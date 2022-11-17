РФ усиленно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей, - ISW

Россияне начали явно рекламировать принудительное усыновление украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По данным института, об этом свидетельствует отснятые ролики с участием нескольких украинских детей из Донбасса, усыновленных в российские семьи.

В роликах также утверждается, что российские чиновники вывезли более 150 000 детей из Донбасса только в 2022 году.

ISW напоминает, что "программы принудительного усыновления и депортации детей под видом отдыха и реабилитации, вероятно, являются основой массовой российской кампании по депопуляции, что может представлять нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и является более широкими усилиями".

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