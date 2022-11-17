РФ посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей, - ISW

Росіяни почали неприховано рекламувати примусове усиновлення українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними інституту, про це свідчить відзняті ролики за участю кількох українських дітей з Донбасу, які були усиновлені в російські сім'ї.

У роликах також стверджується, що російські чиновники вивезли понад 150 000 дітей з Донбасу лише у 2022 році.

ISW нагадує, що "програми примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом відпочинку та реабілітації, ймовірно, є підґрунтям масової російської кампанії з депопуляції, що може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і є більш широкими зусиллями з етнічної чистки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 103 дитини, депортовані до Росії, вдалось повернути додому, - поліція