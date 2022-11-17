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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ посилено рекламує вивезення і примусове всиновлення українських дітей, - ISW

діти,депортація

Росіяни почали неприховано рекламувати примусове усиновлення українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За даними інституту, про це свідчить відзняті ролики за участю кількох українських дітей з Донбасу, які були усиновлені в російські сім'ї.

У роликах також стверджується, що російські чиновники вивезли понад 150 000 дітей з Донбасу лише у 2022 році.

ISW нагадує, що "програми примусового усиновлення та депортації дітей під виглядом відпочинку та реабілітації, ймовірно, є підґрунтям масової російської кампанії з депопуляції, що може становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і є більш широкими зусиллями з етнічної чистки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 103 дитини, депортовані до Росії, вдалось повернути додому, - поліція

Автор: 

діти (5132) росія (65925) ISW (653)


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ипова орда !!! вони так роблять вже майже 800 років, з часів зруйнування Києва військами хана Батия 1230-40 рр. !!!
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17.11.2022 07:19 Відповісти
Гітлерівці теж так робили.
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17.11.2022 07:41 Відповісти
гітлерівці, вони ж, коричневі нацисти, у порівнянніз діями червоних комуно-нацистів періоду 1917-91 років, їх ******** нащадків, на мацковії, рашистів були просто "ангели небесні"

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17.11.2022 07:58 Відповісти
Я просто нагадаю, що в жовтні 2021-го буданов-гогішвіллі доповів верховного дебілу країни, дані американської розвідки з приводу майбутнього вторгнення рашистів в Україну. І за 3.5 довбаних місяця, ця кончена тварюка ніхєра не зробила для евакуації найбільш вразливих верств населення (жінок, дітей, сиріт, інвалідів), матеріальних і культурних цінностей з територій майбутніх бойових дій. А ви і далі вихваляйте цю жлобську тварюку, яка будує свій рейтинг на могилах вже сотен тисяч українців
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17.11.2022 10:42 Відповісти
Якщо цифра у 150000 дітей достовірна, то втрати росії у війні становлять -66890 осіб.
Тобто демографічна ситуація станом на сьогодні у росії значно покращилась.
Додати до цього 10 трлн доларів за захоплені корисні копалини, і стане зрозумілим, що для росії війна - це найкраще капіталовкладення.
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17.11.2022 10:50 Відповісти
 
 