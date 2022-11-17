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Генштаб подтвердил уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе

знищення

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"По уточненной информации, 15 ноября в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений", - отметили украинские военные.

В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенко были уничтожены:

2 склада боеприпасов;
две единицы БМ-21 "Град";
зенитный ракетный комплекс С-300
Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

Смотрите также: Громкий взрыв в Мелитополе: предатель Трухин доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. ФОТО

Генштаб ВС (6444) Мелитополь (615) ВСУ (6676)


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17.11.2022 08:10 Ответить

особливо приємно шо самкам орків не виплачують бабло))
хоча, орчині ж проковтнули путінське про морячків - Набралі шл..х по 10 факсов.
так шо виродять і нових орків. ну, Хаймарси теж випустять, так шо велкам(я розумію шо нові орки вб.ють когось, це просто в якості гумору)
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17.11.2022 08:20 Ответить
щось не так...я звернув увагу-чим довше відключають електрику....тим більші втрати у русні з повідомлень проЗЕблогерів,генштабу тощо....
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17.11.2022 08:23 Ответить
Упороті так і не зрозуміють, що їм п..зд@ тут. Куди б не ховались, як не маскувались, як би не оборонялись, результат один - мішок (і це в кращому випадку).
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17.11.2022 08:28 Ответить
 
 