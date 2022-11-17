Генштаб подтвердил уничтожение штаба российских оккупантов в Мелитополе
ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял много живой силы и техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"По уточненной информации, 15 ноября в Мелитополе наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений", - отметили украинские военные.
В Генштабе также проинформировали о том, что в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенко были уничтожены:
2 склада боеприпасов;
две единицы БМ-21 "Град";
зенитный ракетный комплекс С-300
Кроме того, враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.
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особливо приємно шо самкам орків не виплачують бабло))
хоча, орчині ж проковтнули путінське про морячків - Набралі шл..х по 10 факсов.
так шо виродять і нових орків. ну, Хаймарси теж випустять, так шо велкам(я розумію шо нові орки вб.ють когось, це просто в якості гумору)