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Генштаб підтвердив знищення штабу російських окупантів у Мелітополі

знищення

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у Запорізькій області. Ворог втратив багато живої сили та техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, 15 листопада у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - зазначили українські військові.

У Генштабі також поінформували про те, що в результаті дій Сил оборони у районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка було знищено:

  • 2 склади боєприпасів;
  • дві одиниці БМ-21 "Град";
  • зенітний ракетний комплекс С-300.

Окрім цього, ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перетворюють Мелітополь на військову базу, - Центр національного спротиву

Автор: 

Генштаб ЗС (6746) Мелітополь (772) ЗСУ (7648)


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17.11.2022 08:10 Відповісти

особливо приємно шо самкам орків не виплачують бабло))
хоча, орчині ж проковтнули путінське про морячків - Набралі шл..х по 10 факсов.
так шо виродять і нових орків. ну, Хаймарси теж випустять, так шо велкам(я розумію шо нові орки вб.ють когось, це просто в якості гумору)
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17.11.2022 08:20 Відповісти
щось не так...я звернув увагу-чим довше відключають електрику....тим більші втрати у русні з повідомлень проЗЕблогерів,генштабу тощо....
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17.11.2022 08:23 Відповісти
Упороті так і не зрозуміють, що їм п..зд@ тут. Куди б не ховались, як не маскувались, як би не оборонялись, результат один - мішок (і це в кращому випадку).
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17.11.2022 08:28 Відповісти
 
 