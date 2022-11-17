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Генштаб підтвердив знищення штабу російських окупантів у Мелітополі
ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у Запорізькій області. Ворог втратив багато живої сили та техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"За уточненою інформацією, 15 листопада у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів", - зазначили українські військові.
У Генштабі також поінформували про те, що в результаті дій Сил оборони у районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка було знищено:
- 2 склади боєприпасів;
- дві одиниці БМ-21 "Град";
- зенітний ракетний комплекс С-300.
Окрім цього, ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.
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особливо приємно шо самкам орків не виплачують бабло))
хоча, орчині ж проковтнули путінське про морячків - Набралі шл..х по 10 факсов.
так шо виродять і нових орків. ну, Хаймарси теж випустять, так шо велкам(я розумію шо нові орки вб.ють когось, це просто в якості гумору)