РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5808 посетителей онлайн
Новости Война
15 072 14

По всей Украине – воздушная тревога. КАРТА

тривога

На территории всей Украины утром 17 ноября объявлена воздушная тревога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту воздушных тревог.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых четырех ракетах в воздухе.

"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал он.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах по области.

"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольщине, повреждены жилые дома, колледж, газопровод, линии электропередач, обесточена насосная станция. ФОТОрепортаж

По всей Украине – воздушная тревога 01

Мэр Полтавы также пишет о высокой угрозе ударов по городу.

"Внимание! Сейчас существует большая вероятность ракетных ударов! Не оставляйте детей без присмотра! Оставайтесь в укрытии!" – пишет Александр Мамай.

Со схожим сообщением обратился и городской голова Сум.

"Идет воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов! Будьте осторожны!" – сообщил Александр Лысенко.

обстрел (27716) ракеты (3600)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Поки прильотів по параші не буде у відповідь, по той час така х....ня триватиме!
показать весь комментарий
17.11.2022 09:01
+4
Сейчас придётся подкорять Владимирскую горку, а на улице метель, в метро как в цыганском таборе, света нет, денег нет... ******* эти подлые касапы... пора с ними заканчивать..
показать весь комментарий
17.11.2022 09:00
+4
а шо так? нема бюджету? а на дороги?
показать весь комментарий
17.11.2022 09:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П
показать весь комментарий
17.11.2022 08:38 Ответить
Хтось писав, що знову ракетний обстріл. Масований
показать весь комментарий
17.11.2022 08:42 Ответить
в Дніпрі вже 4 прильоти, Дніпро потух, без світла.
показать весь комментарий
17.11.2022 08:45 Ответить
Частково
показать весь комментарий
17.11.2022 09:17 Ответить
В нас теж тривога, так що це вся Україна
показать весь комментарий
17.11.2022 08:46 Ответить
Польський генерал запропонував розмістити системи ППО на території України
показать весь комментарий
17.11.2022 08:56 Ответить
Сейчас придётся подкорять Владимирскую горку, а на улице метель, в метро как в цыганском таборе, света нет, денег нет... ******* эти подлые касапы... пора с ними заканчивать..
показать весь комментарий
17.11.2022 09:00 Ответить
Поки прильотів по параші не буде у відповідь, по той час така х....ня триватиме!
показать весь комментарий
17.11.2022 09:01 Ответить
Ви праві, але нажаль зараз нема чим
показать весь комментарий
17.11.2022 09:03 Ответить
а шо так? нема бюджету? а на дороги?
показать весь комментарий
17.11.2022 09:06 Ответить
На дороги і на вілли в Італії бабло є...
показать весь комментарий
17.11.2022 09:07 Ответить
Ранок, дощ, туман - у Днпрі на Кайдакському мосту ремонтують покриття. Показове "освоєння" 2 млрдів?
Над головами ракети літають...
показать весь комментарий
17.11.2022 09:21 Ответить
А я думав що тільки в нашому місті дибільний автодор.Понавирізали латок на дорогах . Вже сніг починає іти, а латки не заасфальтували.
показать весь комментарий
17.11.2022 09:31 Ответить
Безкарність породжує безкарність.
показать весь комментарий
17.11.2022 09:08 Ответить
 
 