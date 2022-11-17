По всей Украине – воздушная тревога. КАРТА

На территории всей Украины утром 17 ноября объявлена воздушная тревога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту воздушных тревог.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых четырех ракетах в воздухе.

"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал он.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах по области.

"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", - сообщил он.

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Мэр Полтавы также пишет о высокой угрозе ударов по городу.

"Внимание! Сейчас существует большая вероятность ракетных ударов! Не оставляйте детей без присмотра! Оставайтесь в укрытии!" – пишет Александр Мамай.

Со схожим сообщением обратился и городской голова Сум.

"Идет воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов! Будьте осторожны!" – сообщил Александр Лысенко.