По всей Украине – воздушная тревога. КАРТА
На территории всей Украины утром 17 ноября объявлена воздушная тревога.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на карту воздушных тревог.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых четырех ракетах в воздухе.
"4 первые ракеты в воздухе. Бережем себя", - написал он.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах по области.
"Уважаемые жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области", - сообщил он.
Мэр Полтавы также пишет о высокой угрозе ударов по городу.
"Внимание! Сейчас существует большая вероятность ракетных ударов! Не оставляйте детей без присмотра! Оставайтесь в укрытии!" – пишет Александр Мамай.
Со схожим сообщением обратился и городской голова Сум.
"Идет воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов! Будьте осторожны!" – сообщил Александр Лысенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Над головами ракети літають...