По всій Україні - повітряна тривога. КАРТА

На території всієї України вранці 17 листопада оголошена повітряна тривога.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на мапу повітряних тривог.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про перші чотири ракети в повітрі.

"4 перші ракети в повітрі. Бережемо себе", - написав він.

Тим часом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про можливі ракетні удари по області.

"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області", - повідомив він.

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Мер Полтави також пише про високу загрозу ударів по місту.

"Увага! Наразі існує велика вірогідність ракетних ударів! Не залишайте дітей без нагляду! Залишайтесь в укритті!" - пише Олександр Мамай.

Зі схожим повідомленням звернувся і міський голова Сум.

"Триває повітряна тривога. Є загроза ракетних ударів! Будьте обережними!" - повідомив Олександр Лисенко.