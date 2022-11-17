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Новини Війна
15 072 14

По всій Україні - повітряна тривога. КАРТА

тривога

На території всієї України вранці 17 листопада оголошена повітряна тривога.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на мапу повітряних тривог.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про перші чотири ракети в повітрі.

"4 перші ракети в повітрі. Бережемо себе", - написав він.

Тим часом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про можливі ракетні удари по області.

"Шановні жителі Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області", - повідомив він.

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По всій Україні - повітряна тривога 01

Мер Полтави також пише про високу загрозу ударів по місту.

"Увага! Наразі існує велика вірогідність ракетних ударів! Не залишайте дітей без нагляду! Залишайтесь в укритті!" - пише Олександр Мамай.

Зі схожим повідомленням звернувся і міський голова Сум.

"Триває повітряна тривога. Є загроза ракетних ударів! Будьте обережними!" - повідомив Олександр Лисенко.

Автор: 

обстріл (29037) ракети (4057)


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Топ коментарі
+8
Поки прильотів по параші не буде у відповідь, по той час така х....ня триватиме!
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17.11.2022 09:01
+4
Сейчас придётся подкорять Владимирскую горку, а на улице метель, в метро как в цыганском таборе, света нет, денег нет... ******* эти подлые касапы... пора с ними заканчивать..
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17.11.2022 09:00
+4
а шо так? нема бюджету? а на дороги?
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17.11.2022 09:06
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17.11.2022 08:38 Відповісти
Хтось писав, що знову ракетний обстріл. Масований
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17.11.2022 08:42 Відповісти
в Дніпрі вже 4 прильоти, Дніпро потух, без світла.
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17.11.2022 08:45 Відповісти
Частково
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17.11.2022 09:17 Відповісти
В нас теж тривога, так що це вся Україна
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17.11.2022 08:46 Відповісти
Польський генерал запропонував розмістити системи ППО на території України
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17.11.2022 08:56 Відповісти
Сейчас придётся подкорять Владимирскую горку, а на улице метель, в метро как в цыганском таборе, света нет, денег нет... ******* эти подлые касапы... пора с ними заканчивать..
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17.11.2022 09:00 Відповісти
Поки прильотів по параші не буде у відповідь, по той час така х....ня триватиме!
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17.11.2022 09:01 Відповісти
Ви праві, але нажаль зараз нема чим
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17.11.2022 09:03 Відповісти
а шо так? нема бюджету? а на дороги?
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17.11.2022 09:06 Відповісти
На дороги і на вілли в Італії бабло є...
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17.11.2022 09:07 Відповісти
Ранок, дощ, туман - у Днпрі на Кайдакському мосту ремонтують покриття. Показове "освоєння" 2 млрдів?
Над головами ракети літають...
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17.11.2022 09:21 Відповісти
А я думав що тільки в нашому місті дибільний автодор.Понавирізали латок на дорогах . Вже сніг починає іти, а латки не заасфальтували.
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17.11.2022 09:31 Відповісти
Безкарність породжує безкарність.
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17.11.2022 09:08 Відповісти
 
 