Зерновое соглашение продлили на 120 дней, - Мининфраструктуры
Соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Курбаков, передает Цензор.НЕТ.
"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней. С первого августа Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный", - отметил Кубраков.
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Возобновление зерновой сделки не включает экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса - источник Reuters