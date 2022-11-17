Зерновое соглашение продлили на 120 дней, - Мининфраструктуры

Соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Курбаков, передает Цензор.НЕТ.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней. С первого августа Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный", - отметил Кубраков.

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