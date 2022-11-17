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Новости Война
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Зерновое соглашение продлили на 120 дней, - Мининфраструктуры

корабель

Соглашение, позволившее возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Курбаков, передает Цензор.НЕТ.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней. С первого августа Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный", - отметил Кубраков.

Также читайте: "Зерновое соглашение": из Украины в Эфиопию следует судно с 27 тысячами тонн пшеницы

зерно (1070) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+6
Очень важно вывезти все зерно из Украины пока параша не уничтожила полностью энергосистему
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17.11.2022 09:36
+6
Україну розносять,а вона вивозить агропродукцію і навіть якісь гаранти є.Я такого абсурду в історії не пам'ятаю.
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17.11.2022 09:46
+4
А потім самі будемо завозити звідусіль щоб 33рік не повторився.
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17.11.2022 09:38
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Это тебе в рашке такой фейк оплатили, чтоб сюда занес?
Возобновление зерновой сделки не включает экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса - источник Reuters
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17.11.2022 10:32 Ответить
Очень важно вывезти все зерно из Украины пока параша не уничтожила полностью энергосистему
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17.11.2022 09:36 Ответить
А потім самі будемо завозити звідусіль щоб 33рік не повторився.
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17.11.2022 09:38 Ответить
" Гарантами ... залишилися ООН та Туреччина" ? А рашку вже й не питають ?
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17.11.2022 09:41 Ответить
Все сделано правильно. Зерна в стране много, а это не только пшеница, но и кукуруза, семечка и т.д. Селянам нужно зарабатывать деньги. Оружие нам дают тоже в том числе и из-за таких вот сделок.
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17.11.2022 09:45 Ответить
Селяни як раз нічого не заробляють. Казка про ''ранком зерно, ввечері зброя'' теж для селян
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17.11.2022 10:43 Ответить
Голодомор. І скумбрія по вісім нам в поміч
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17.11.2022 09:46 Ответить
смайлика не вистачає
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17.11.2022 10:21 Ответить
🦈 такого?
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17.11.2022 10:45 Ответить
Україну розносять,а вона вивозить агропродукцію і навіть якісь гаранти є.Я такого абсурду в історії не пам'ятаю.
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17.11.2022 09:46 Ответить
 
 