Зернову угоду продовжили на 120 днів, - Мінінфраструктури

Угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення ухвалено в Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об’єднаних Націй та Туреччина.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Курбаков, інформує Цензор.НЕТ.

""Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" продовжена ще на 120 днів. З першого серпня Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Це значний обсяг, але недостатній", - зазначив Кубраков.

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