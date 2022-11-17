Зернову угоду продовжили на 120 днів, - Мінінфраструктури
Угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення ухвалено в Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об’єднаних Націй та Туреччина.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Курбаков, інформує Цензор.НЕТ.
""Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" продовжена ще на 120 днів. З першого серпня Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Це значний обсяг, але недостатній", - зазначив Кубраков.
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Возобновление зерновой сделки не включает экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса - источник Reuters