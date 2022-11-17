УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5182 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 004 13

Зернову угоду продовжили на 120 днів, - Мінінфраструктури

корабель

Угоду, яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення ухвалено в Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об’єднаних Націй та Туреччина.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Курбаков, інформує Цензор.НЕТ.

""Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" продовжена ще на 120 днів. З першого серпня Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Це значний обсяг, але недостатній", - зазначив Кубраков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будемо намагатися збільшити до 1 року термін "зернової" угоди, - Ердоган

Автор: 

зерно (3132) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (448)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Очень важно вывезти все зерно из Украины пока параша не уничтожила полностью энергосистему
показати весь коментар
17.11.2022 09:36
+6
Україну розносять,а вона вивозить агропродукцію і навіть якісь гаранти є.Я такого абсурду в історії не пам'ятаю.
показати весь коментар
17.11.2022 09:46
+4
А потім самі будемо завозити звідусіль щоб 33рік не повторився.
показати весь коментар
17.11.2022 09:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это тебе в рашке такой фейк оплатили, чтоб сюда занес?
Возобновление зерновой сделки не включает экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса - источник Reuters
показати весь коментар
17.11.2022 10:32 Відповісти
Очень важно вывезти все зерно из Украины пока параша не уничтожила полностью энергосистему
показати весь коментар
17.11.2022 09:36 Відповісти
А потім самі будемо завозити звідусіль щоб 33рік не повторився.
показати весь коментар
17.11.2022 09:38 Відповісти
" Гарантами ... залишилися ООН та Туреччина" ? А рашку вже й не питають ?
показати весь коментар
17.11.2022 09:41 Відповісти
Все сделано правильно. Зерна в стране много, а это не только пшеница, но и кукуруза, семечка и т.д. Селянам нужно зарабатывать деньги. Оружие нам дают тоже в том числе и из-за таких вот сделок.
показати весь коментар
17.11.2022 09:45 Відповісти
Селяни як раз нічого не заробляють. Казка про ''ранком зерно, ввечері зброя'' теж для селян
показати весь коментар
17.11.2022 10:43 Відповісти
Голодомор. І скумбрія по вісім нам в поміч
показати весь коментар
17.11.2022 09:46 Відповісти
смайлика не вистачає
показати весь коментар
17.11.2022 10:21 Відповісти
🦈 такого?
показати весь коментар
17.11.2022 10:45 Відповісти
Україну розносять,а вона вивозить агропродукцію і навіть якісь гаранти є.Я такого абсурду в історії не пам'ятаю.
показати весь коментар
17.11.2022 09:46 Відповісти
 
 