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Новости Война
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Число погибших в Вольнянске возросло до 10. Из них - трое детей

вільнянськ

В Вольнянске Запорожской области под завалами дома, куда попала российская ракета, обнаружили тела уже 10 погибших. По данным ОВА всего в двухэтажке проживало 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"По данным следствия, ночью 17 ноября 2022 года оккупационные войска нанесли три удара ракетами С-300 по городу Вольнянск. Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало 10 человек. В настоящее время известно о 10 погибших, из них 3 - дети. Также от вражеских обстрелов пострадали территории и здания объекта критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Россияне нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19650) прокуратура (5033) смерть (9250) Запорожская область (3201)


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Чи є щось огидніше і паскудніше рашиських варварів ,за що ви гади дітей вбили ? будьте прокляті росія і дибільний народ цього терористичного утворення ,вам ніколи не буде прощення.
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18.11.2022 16:05 Ответить
****** тварі
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18.11.2022 16:06 Ответить
ніхто не вижив..., та й це навряд чи було можливо..., довбана русня, щоб вам повернулося вдесятеро більше горя, що ви нам наробили..., нехай ваші діти будуть прокляті до 7-го коліна...
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18.11.2022 16:24 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали
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18.11.2022 16:25 Ответить
Росія за 500 років експансії на українські землі знищила 100 мільйонів українців!
Це прямі війни, Голодомори, переселення, виселення, депортації і т.д.і т.п.
ПаРаша криваве Зло в Світі!
Підлягає знищенню!
Тільки неБуття росії як держави дасть спокій Світу!
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18.11.2022 16:33 Ответить
Вы меня хоть стреляйте, но соучастниками их убийства я считаю Байдена, Шольца, Макрона и всех этих столтенбергаов.
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18.11.2022 19:46 Ответить
 
 