Число погибших в Вольнянске возросло до 10. Из них - трое детей

В Вольнянске Запорожской области под завалами дома, куда попала российская ракета, обнаружили тела уже 10 погибших. По данным ОВА всего в двухэтажке проживало 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"По данным следствия, ночью 17 ноября 2022 года оккупационные войска нанесли три удара ракетами С-300 по городу Вольнянск. Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало 10 человек. В настоящее время известно о 10 погибших, из них 3 - дети. Также от вражеских обстрелов пострадали территории и здания объекта критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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