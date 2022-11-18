УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11263 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 787 6

Кількість загиблих у Вільнянську зросла до 10. З них - троє дітей

вільнянськ

У Вільнянську Запорізької області під завалами будинку, куди влучила російська ракета, знайшли тіла вже 10 загиблих. За даними ОВА всього у двоповерхівці проживало 10 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по селу в Запорізькій області. ФОТО

"За даними слідства, вночі 17 листопада 2022 року окупаційні війська нанесли три удари ракетами С-300 по місту Вільнянськ. Одна з ракет влучила в двоповерховий житловий будинок, у якому мешкало 10 людей. На даний час відомо про 10 загиблих, з них 3 - діти. Також від ворожого обстрілу постраждали території та будівлі об’єкту критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

армія рф (17801) прокуратура (3701) смерть (6777) Запорізька область (3731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чи є щось огидніше і паскудніше рашиських варварів ,за що ви гади дітей вбили ? будьте прокляті росія і дибільний народ цього терористичного утворення ,вам ніколи не буде прощення.
показати весь коментар
18.11.2022 16:05 Відповісти
****** тварі
показати весь коментар
18.11.2022 16:06 Відповісти
ніхто не вижив..., та й це навряд чи було можливо..., довбана русня, щоб вам повернулося вдесятеро більше горя, що ви нам наробили..., нехай ваші діти будуть прокляті до 7-го коліна...
показати весь коментар
18.11.2022 16:24 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали
показати весь коментар
18.11.2022 16:25 Відповісти
Росія за 500 років експансії на українські землі знищила 100 мільйонів українців!
Це прямі війни, Голодомори, переселення, виселення, депортації і т.д.і т.п.
ПаРаша криваве Зло в Світі!
Підлягає знищенню!
Тільки неБуття росії як держави дасть спокій Світу!
показати весь коментар
18.11.2022 16:33 Відповісти
Вы меня хоть стреляйте, но соучастниками их убийства я считаю Байдена, Шольца, Макрона и всех этих столтенбергаов.
показати весь коментар
18.11.2022 19:46 Відповісти
 
 