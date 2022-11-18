Кількість загиблих у Вільнянську зросла до 10. З них - троє дітей
У Вільнянську Запорізької області під завалами будинку, куди влучила російська ракета, знайшли тіла вже 10 загиблих. За даними ОВА всього у двоповерхівці проживало 10 людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
"За даними слідства, вночі 17 листопада 2022 року окупаційні війська нанесли три удари ракетами С-300 по місту Вільнянськ. Одна з ракет влучила в двоповерховий житловий будинок, у якому мешкало 10 людей. На даний час відомо про 10 загиблих, з них 3 - діти. Також від ворожого обстрілу постраждали території та будівлі об’єкту критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
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