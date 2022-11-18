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Новости Война
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Кадыров усиливает влияние на оккупированный Донбасс, - Центр нацсопротивления

кадиров

Чеченский боевик Рамзан Кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Этому способствует большое количество кадыровцев, подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и просто драгоценности.

В то же время в Луганск был назначен лояльный Кадырову прокурор Глеб Михайлов из Дагестана, который привез своих прокуроров. Его задачей будет кроме репрессий легализовать преступления кадыровцев в области. Первым результатом сотрудничества стала отправка в Чечню на "военно-патриотическое воспитание" 200 трудных подростков. Детей привезли в республику по федеральной программе "Подростки России". По словам Кадырова, с ними будет проводиться "профилактическая работа с целью военно-патриотического воспитания".

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В то же время, в Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, которые контролируют выполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым. В частности, на неделе в Донецк приезжали т.н. министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица Элина Муртазова.

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За свое "покровительство" Кадыров уже получил "героя" из рук коллаборантов Пушилина и Пасечника.

Кадыров усиливает влияние на оккупированный Донбасс, - Центр нацсопротивления 01

Кадыров усиливает влияние на оккупированный Донбасс, - Центр нацсопротивления 02

Фактически, имеем типичную тактику орды, когда Путин собирает своих вассалов в завоевательный поход, где вознаграждением является право грабить регион. Однако грабят кадыровцы, а возмещать ущерб Украине и платить репарации придется всей России", - говорится в сообщении.

Автор: 

Кадыров Рамзан (802) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+15
чмошне жирне косноязичне сцикливе лайно. суцвіття чеснот руського міра.
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18.11.2022 16:50 Ответить
+8
Поставьте руцким данбаса президентом кадырова. Рабы мечтают, чтобы ими чеченец правил. Они все будут кричать "ахмат сила"!
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18.11.2022 16:52 Ответить
+8
Страдальці ''руского миру'' поімелі шо хотелі
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18.11.2022 16:54 Ответить
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чмошне жирне косноязичне сцикливе лайно. суцвіття чеснот руського міра.
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18.11.2022 16:50 Ответить
Главное шо сучий ******** тип мусульманин свинину не жере а от его габаритов хочу в обморок падает когда видит дефект природы с бородой гондон дон долго🤣
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18.11.2022 17:22 Ответить
І шо?
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18.11.2022 16:51 Ответить
Поставьте руцким данбаса президентом кадырова. Рабы мечтают, чтобы ими чеченец правил. Они все будут кричать "ахмат сила"!
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18.11.2022 16:52 Ответить
Страдальці ''руского миру'' поімелі шо хотелі
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18.11.2022 16:54 Ответить
Скоро будут делать намаз сколько-то раз в день.
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18.11.2022 17:31 Ответить
В слове Донецк, как и в слове Донбасс, есть слог ДОН... ДОН-ДОН.. Не в Луганде же ему усиливаться
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18.11.2022 16:56 Ответить
Вівцейоп краще б починав русню мочити, як він це робив ще у дитинстві.
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18.11.2022 17:00 Ответить
Най приїде до своєї "вотчини" з інспекцією днів на 2-3
Тільки так, як воно те любить: за день до "інспекції" - відосики, погрози, в день приїзду - селфі з Луганську чи куди воно там припреться...
Ото його там отДонДонять "невідомі"!
Але ж цей бойовий вівцей@б засцить навіть зі свого палацу вийти...
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18.11.2022 17:04 Ответить
А приїхати на окупований Донбас не бажає.
Бо ЗСУ його там й грохне.
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18.11.2022 17:07 Ответить
Серливий шакал-гєрой...
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18.11.2022 17:07 Ответить
"Відправлено в Чечню на перевиховання двісті важких підлітків"...Діють згідно зі сценарієм фільму "Сволота"...
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18.11.2022 17:09 Ответить
Вонючих осетин, дагов, чеченцев и прочих ******** в плен не брать! Никакого для них обмена! Вешать сразу или сажать на кол, без всякой жалости !
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18.11.2022 17:18 Ответить
Цікаво, жителі бамбасу будут стукати касками, як колись у Києві під Кабміном?
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18.11.2022 17:24 Ответить
Его ждет судьба Каддафи. Дон не жилец.
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18.11.2022 17:36 Ответить
глава тік-токовських військ тупое бидло ми ще побачимо як воно буде висіти униз головою.
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18.11.2022 17:37 Ответить
Поза гарна для намаза. Бог є, і він один, релігії і церкви лайно
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18.11.2022 17:52 Ответить
Дон дон дон, кадырка - го.дон
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18.11.2022 18:04 Ответить
ДЫРЫ радуйтесь! У вас гауляйтером кадыркин станет! БенДеровцев вы вспоминать будете, как прекрасный сон!
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18.11.2022 18:22 Ответить
 
 