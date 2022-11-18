Кадыров усиливает влияние на оккупированный Донбасс, - Центр нацсопротивления
Чеченский боевик Рамзан Кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Этому способствует большое количество кадыровцев, подавляющая часть которых находится в тылу и имеет неограниченную власть в регионе. Они активно мародерят регион, вывозя в Чечню технику с предприятий и просто драгоценности.
В то же время в Луганск был назначен лояльный Кадырову прокурор Глеб Михайлов из Дагестана, который привез своих прокуроров. Его задачей будет кроме репрессий легализовать преступления кадыровцев в области. Первым результатом сотрудничества стала отправка в Чечню на "военно-патриотическое воспитание" 200 трудных подростков. Детей привезли в республику по федеральной программе "Подростки России". По словам Кадырова, с ними будет проводиться "профилактическая работа с целью военно-патриотического воспитания".
В то же время, в Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, которые контролируют выполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым. В частности, на неделе в Донецк приезжали т.н. министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица Элина Муртазова.
За свое "покровительство" Кадыров уже получил "героя" из рук коллаборантов Пушилина и Пасечника.
Фактически, имеем типичную тактику орды, когда Путин собирает своих вассалов в завоевательный поход, где вознаграждением является право грабить регион. Однако грабят кадыровцы, а возмещать ущерб Украине и платить репарации придется всей России", - говорится в сообщении.
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Тільки так, як воно те любить: за день до "інспекції" - відосики, погрози, в день приїзду - селфі з Луганську чи куди воно там припреться...
Ото його там отДонДонять "невідомі"!
Але ж цей бойовий вівцей@б засцить навіть зі свого палацу вийти...
Бо ЗСУ його там й грохне.