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Новини Війна
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Кадиров посилює вплив на окупований Донбас, - Центр нацспротиву

кадиров

Чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Цьому сприяє велика кількість кадировців, переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств, та просто коштовності.

Водночас в Луганськ був призначений лояльний до Кадирова прокурор глєб міхайлов з Дагестану, який привіз своїх прокурорів. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадировців в області. Першим результатом співробітництва стала відправка в Чечню на "військово-патріотичне виховання" 200 важких підлітків. Дітей привезли до республіки за федеральною програмою "Підлітки Росії". За словами кадирова, з ними проводитиметься "профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання".

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Водночас в донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов’язків перед кадировим. Зокрема на тижні в Донецьк приїздили т.зв. міністр інформації Чечні ахмет дудаєв, депутат парламенту Чечні джамалай Закрієв та радник кадирова умар даудов. Разом з ними Донецьк відвідала чеченска співачка еліна муртазова.

За своє "заступництво" кадиров вже отримав "героя" від рук колаборантів пушиліна та пасєчніка.

Кадиров посилює вплив на окупований Донбас, - Центр нацспротиву 01
Кадиров посилює вплив на окупований Донбас, - Центр нацспротиву 02

Фактично маємо типову тактику орди, коли путін збирає своїх васалів у завойовницький похід, де винагородою є право грабувати регіон. Проте грабують кадировці, а відшкодовувати збитки Україні та платити репарації доведеться всій рф", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+15
чмошне жирне косноязичне сцикливе лайно. суцвіття чеснот руського міра.
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18.11.2022 16:50 Відповісти
+8
Поставьте руцким данбаса президентом кадырова. Рабы мечтают, чтобы ими чеченец правил. Они все будут кричать "ахмат сила"!
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18.11.2022 16:52 Відповісти
+8
Страдальці ''руского миру'' поімелі шо хотелі
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18.11.2022 16:54 Відповісти
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чмошне жирне косноязичне сцикливе лайно. суцвіття чеснот руського міра.
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18.11.2022 16:50 Відповісти
Главное шо сучий ******** тип мусульманин свинину не жере а от его габаритов хочу в обморок падает когда видит дефект природы с бородой гондон дон долго🤣
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18.11.2022 17:22 Відповісти
І шо?
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18.11.2022 16:51 Відповісти
Поставьте руцким данбаса президентом кадырова. Рабы мечтают, чтобы ими чеченец правил. Они все будут кричать "ахмат сила"!
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18.11.2022 16:52 Відповісти
Страдальці ''руского миру'' поімелі шо хотелі
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18.11.2022 16:54 Відповісти
Скоро будут делать намаз сколько-то раз в день.
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18.11.2022 17:31 Відповісти
В слове Донецк, как и в слове Донбасс, есть слог ДОН... ДОН-ДОН.. Не в Луганде же ему усиливаться
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18.11.2022 16:56 Відповісти
Вівцейоп краще б починав русню мочити, як він це робив ще у дитинстві.
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18.11.2022 17:00 Відповісти
Най приїде до своєї "вотчини" з інспекцією днів на 2-3
Тільки так, як воно те любить: за день до "інспекції" - відосики, погрози, в день приїзду - селфі з Луганську чи куди воно там припреться...
Ото його там отДонДонять "невідомі"!
Але ж цей бойовий вівцей@б засцить навіть зі свого палацу вийти...
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18.11.2022 17:04 Відповісти
А приїхати на окупований Донбас не бажає.
Бо ЗСУ його там й грохне.
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18.11.2022 17:07 Відповісти
Серливий шакал-гєрой...
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18.11.2022 17:07 Відповісти
"Відправлено в Чечню на перевиховання двісті важких підлітків"...Діють згідно зі сценарієм фільму "Сволота"...
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18.11.2022 17:09 Відповісти
Вонючих осетин, дагов, чеченцев и прочих ******** в плен не брать! Никакого для них обмена! Вешать сразу или сажать на кол, без всякой жалости !
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18.11.2022 17:18 Відповісти
Цікаво, жителі бамбасу будут стукати касками, як колись у Києві під Кабміном?
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18.11.2022 17:24 Відповісти
Его ждет судьба Каддафи. Дон не жилец.
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18.11.2022 17:36 Відповісти
глава тік-токовських військ тупое бидло ми ще побачимо як воно буде висіти униз головою.
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18.11.2022 17:37 Відповісти
Поза гарна для намаза. Бог є, і він один, релігії і церкви лайно
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18.11.2022 17:52 Відповісти
Дон дон дон, кадырка - го.дон
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18.11.2022 18:04 Відповісти
ДЫРЫ радуйтесь! У вас гауляйтером кадыркин станет! БенДеровцев вы вспоминать будете, как прекрасный сон!
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18.11.2022 18:22 Відповісти
 
 