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Новости Война
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Оккупанты обстреляли из РСЗО акваторию Очаковской громады, - Ким

рф,армія,зв'язок

Вчера, 18 ноября, с 16:27 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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Автор: 

Николаев (2160) Николаевская область (2143) обстрел (27784) Ким Виталий (243) Очаков (91)


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