Оккупанты обстреляли из РСЗО акваторию Очаковской громады, - Ким
Вчера, 18 ноября, с 16:27 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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