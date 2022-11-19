Окупанти обстріляли із РСЗВ акваторію Очаківської громади, - Кім

Вчора, 18 листопада, з 16:27 ворог завдавав удари із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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