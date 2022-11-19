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Новини Війна
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Окупанти обстріляли із РСЗВ акваторію Очаківської громади, - Кім

рф,армія,зв'язок

Вчора, 18 листопада, з 16:27 ворог завдавав удари із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Також читайте: Рашисти вдарили із РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади, - ОВА

Автор: 

Миколаїв (1815) Миколаївська область (2295) обстріл (29105) Кім Віталій (471) Очаків (207)


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