Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину

За прошедшие сутки враг из минометов, танков и артиллерии вел обстрел населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенных рядом с линией столкновения и границей с РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Купянске вражескими обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске частично разрушены жилые и хозяйственные постройки. Предварительно – никто не пострадал.

Также отмечается, что в течение суток факты ранения гражданских вследствие российских обстрелов не зафиксированы.

В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 228 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов.

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"На линии столкновения наши защитники продолжают боевые действия против оккупантов", - говорится в сообщении.