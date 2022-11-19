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Новости Война
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Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину

харківщина

За прошедшие сутки враг из минометов, танков и артиллерии вел обстрел населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенных рядом с линией столкновения и границей с РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Купянске вражескими обстрелами повреждены крыши домов и дорожное полотно. В Волчанске частично разрушены жилые и хозяйственные постройки. Предварительно – никто не пострадал.

Также отмечается, что в течение суток факты ранения гражданских вследствие российских обстрелов не зафиксированы.

В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 228 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов.

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"На линии столкновения наши защитники продолжают боевые действия против оккупантов", - говорится в сообщении.

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обстрел (27784) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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