Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину

Минулої доби ворог із мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо - ніхто не постраждав.

Також зазначається, що протягом доби фактів поранення цивільних від російських обстрілів не зафіксовано.

В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

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"На лінії зіткнення наші захисники продовжують бойові дії проти окупантів", - йдеться у повідомленні.