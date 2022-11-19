Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину
Минулої доби ворог із мінометів, танків та артилерії вів обстріл населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордом з РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджені дахи будинків та дорожнє полотно. У Вовчанську частково зруйновані житлові та господарські будівлі. Попередньо - ніхто не постраждав.
Також зазначається, що протягом доби фактів поранення цивільних від російських обстрілів не зафіксовано.
В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 228 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
"На лінії зіткнення наші захисники продовжують бойові дії проти окупантів", - йдеться у повідомленні.
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