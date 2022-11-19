Из-за удара по Запорожью нарушено теплоснабжение в одном из районов

Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов.

"Какими бы аргументами ни прикрывались российские захватчики, их террористические действия действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы. Аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов уже возобновлена поставка тепла. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения - 23:00 сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

"Благодарим все коммунальные службы областного центра, работающие над устранением последствий террора холодом, держим строй, двигаемся к победе!" - добавляет он.

Читайте также: Из-за удара РФ по Запорожью погиб один человек