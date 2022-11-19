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Новости Война
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Из-за удара по Запорожью нарушено теплоснабжение в одном из районов

запоріжжя

Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов.

"Какими бы аргументами ни прикрывались российские захватчики, их террористические действия действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы. Аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов уже возобновлена поставка тепла. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения - 23:00 сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

"Благодарим все коммунальные службы областного центра, работающие над устранением последствий террора холодом, держим строй, двигаемся к победе!" - добавляет он.

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Запорожье (2679) обстрел (27784) ракеты (3609)


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Якщо таке трапиться в мороз, то теплоносій замерзне в трубах до 23-00 і труби порозриває.
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19.11.2022 10:09 Ответить
Але ж ми тримаємось, тримаємось, тримаємось. Замість того щоб зробити те саме у Воронежі.
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19.11.2022 10:16 Ответить
До Воронежа асфальт не долітає. Чомусь.
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19.11.2022 10:37 Ответить
Тому що треба використовувати реактивний асфальт з щебеневою бойовою частиною.
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19.11.2022 11:21 Ответить
Во избежание подобной ситуации, теплоноситель заблаговременно дренажируется из систем отопления. Впрочем, в Запорожье сейчас плюсовая температура…
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19.11.2022 15:46 Ответить
Комунальники розїбаї і мона очікувати що завгодно. Знаю що кажу.
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19.11.2022 16:02 Ответить
Ось на що спроможні рашиські варвари так це воювати з мирним населенням ,вбивати мирних жителів ,руйнують міста і села і критичну інфраструктуру. Якщо ви рашиські істоти думаєте зламати народ не вийде ,все те що творить ця орда,викликає тільки ненависть і прокльони.
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19.11.2022 12:45 Ответить
 
 