Из-за удара по Запорожью нарушено теплоснабжение в одном из районов
Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления и прекращению подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов.
"Какими бы аргументами ни прикрывались российские захватчики, их террористические действия действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы. Аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов уже возобновлена поставка тепла. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения - 23:00 сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.
"Благодарим все коммунальные службы областного центра, работающие над устранением последствий террора холодом, держим строй, двигаемся к победе!" - добавляет он.
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