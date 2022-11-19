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Новости Война
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Из-за удара РФ по Запорожью погиб один человек

запоріжжя

В результате ночной атаки по Запорожью погиб один человек.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, российские твари, вчера обстрелявшие наше Запорожье, унесли жизнь одного мирного человека", - написал он.

Ранее сообщалось, что в результате вчерашних вражеских обстрелов в одном из районов города без отопления остались более 120 жилых домов.

По словам Куртева, ожидается, что до конца дня отопление в домах будет восстановлено.

Читайте: В результате ракетной атаки по Запорожью возник пожар на объекте инфраструктуры, под завалами могут быть люди, - горсовет

Запорожье (2679) обстрел (27784) смерть (9250) жертвы (2094)


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руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.11.2022 10:35 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.11.2022 10:51 Ответить
Опять С-300? Неужели в мире нет ПВО способного сбивать эти ракеты, разработки 70-х годов прошлого века? Второй месяц утюжат Запорожье этими ракетами, сорвав наше контрнаступление. Теперь взялись за инфраструктуру Запорожья.
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19.11.2022 11:10 Ответить
Подивився в інтернеті фото зруйнованої будівлі - схоже на складський ангар якогось великого підприємства, у якому, можливо, стояла техніка (не схоже на виробничі потужності, цехи і т.п.).

Висновок: у Запоріжжі продовжує активно працювати кацапська агентура, яка оперативно повідомляє про переміщення/місця зберігання техніки, внаслідок чого мокша отримує відповідну інфу в режимі "он лайн"...
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19.11.2022 11:58 Ответить
Используя Эзопов язык, выскажу мысль, что после этих событий, генеральный директор одного из запорожских предприятий, арестованный по подозрению в коллаборационизме, обязательно изменит свои устоявшиеся политические взгляды касательно РФ.
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19.11.2022 15:28 Ответить
 
 