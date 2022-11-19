Из-за удара РФ по Запорожью погиб один человек

В результате ночной атаки по Запорожью погиб один человек.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, российские твари, вчера обстрелявшие наше Запорожье, унесли жизнь одного мирного человека", - написал он.

Ранее сообщалось, что в результате вчерашних вражеских обстрелов в одном из районов города без отопления остались более 120 жилых домов.

По словам Куртева, ожидается, что до конца дня отопление в домах будет восстановлено.

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