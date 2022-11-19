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Новини Війна
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Через удар РФ по Запоріжжю загинула одна людина

запоріжжя

Унаслідок нічної атаки по Запоріжжю загинула одна людина.

Про це повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, російські тварюки, які вчора обстріляли наше Запоріжжя, забрали життя однієї мирної людини", - написав він.

Раніше повідомлялось, що у результаті вчорашнього ворожого обстрілу в одному з районів міста без опалення залишилися більше 120 житлових будинків.

За словами Куртєва, очікують, що до кінця дня опалення в будинках буде поновлено.

Також читайте: У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди, - міськрада

Автор: 

Запоріжжя (2294) обстріл (29105) смерть (6777) жертви (1814)


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руZZкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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19.11.2022 10:35 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.11.2022 10:51 Відповісти
Опять С-300? Неужели в мире нет ПВО способного сбивать эти ракеты, разработки 70-х годов прошлого века? Второй месяц утюжат Запорожье этими ракетами, сорвав наше контрнаступление. Теперь взялись за инфраструктуру Запорожья.
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19.11.2022 11:10 Відповісти
Подивився в інтернеті фото зруйнованої будівлі - схоже на складський ангар якогось великого підприємства, у якому, можливо, стояла техніка (не схоже на виробничі потужності, цехи і т.п.).

Висновок: у Запоріжжі продовжує активно працювати кацапська агентура, яка оперативно повідомляє про переміщення/місця зберігання техніки, внаслідок чого мокша отримує відповідну інфу в режимі "он лайн"...
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19.11.2022 11:58 Відповісти
Используя Эзопов язык, выскажу мысль, что после этих событий, генеральный директор одного из запорожских предприятий, арестованный по подозрению в коллаборационизме, обязательно изменит свои устоявшиеся политические взгляды касательно РФ.
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19.11.2022 15:28 Відповісти
 
 