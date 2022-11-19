Через удар РФ по Запоріжжю загинула одна людина

Унаслідок нічної атаки по Запоріжжю загинула одна людина.

Про це повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, російські тварюки, які вчора обстріляли наше Запоріжжя, забрали життя однієї мирної людини", - написав він.

Раніше повідомлялось, що у результаті вчорашнього ворожого обстрілу в одному з районів міста без опалення залишилися більше 120 житлових будинків.

За словами Куртєва, очікують, що до кінця дня опалення в будинках буде поновлено.

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