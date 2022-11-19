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Новини Війна
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У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди, - міськрада

вибух,луцьк,ракети

Унаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Цинічні путінські терористи знову підло атакували нічне Запоріжжя. Ворожі ракети влучили в один із об'єктів інфраструктури. Наразі там зафіксовано 5 прильотів. У результаті ворожої атаки виникла пожежа", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Під завалами можуть бути люди. "Звичайні мирні люди, які просто перебували на той час на роботі і не становили абсолютно ніякої загрози", - додав він. Куртєв зазначив, що на місці "прильоту" вже працюють рятувальники.

Також повідомляється, що через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання. Крім того, в результаті обстрілів знову постраждали мирні будинки. Масштаб ушкоджень з’ясовується.

Нагадуємо, російські окупанти в п'ятницю ввечері здійснили ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На вихідних росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжя та область. Зруйновано з пів сотні об’єктів інфраструктури, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2294) обстріл (29105)


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Топ коментарі
+9
ІДІЛ, який робить МАЙЖЕ те саме (майже - бо до таких маштабів йому ще рости) визнано терористами. А от московію визнати державою-спонсором тероризму - "не на часі".
Навіть СПОНСОРОМ (бо в міжнародному праві немає визначення "держава-терорист", а є тільки "спонсор") не можуть...
Ну а те, що дії московії підпадають під визначення "ГЕНОЦИД" - то взагалі немає сенсу говорити, бо "генроцид" - то є Trade Mark of Israel, не інакше...
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19.11.2022 00:27 Відповісти
+6
зеля говно, ниче не может защитить. завали хлебало, уступи пороху
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19.11.2022 00:22 Відповісти
+6
нікчема зелєная...
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19.11.2022 00:52 Відповісти
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зеля говно, ниче не может защитить. завали хлебало, уступи пороху
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19.11.2022 00:22 Відповісти
ІДІЛ, який робить МАЙЖЕ те саме (майже - бо до таких маштабів йому ще рости) визнано терористами. А от московію визнати державою-спонсором тероризму - "не на часі".
Навіть СПОНСОРОМ (бо в міжнародному праві немає визначення "держава-терорист", а є тільки "спонсор") не можуть...
Ну а те, що дії московії підпадають під визначення "ГЕНОЦИД" - то взагалі немає сенсу говорити, бо "генроцид" - то є Trade Mark of Israel, не інакше...
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19.11.2022 00:27 Відповісти
Им ещё торговать с московией
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19.11.2022 12:03 Відповісти
после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры они начали быть по нашим промышленным предприятиям, чтобы оставить украину без экономики.

когда украина получит ракеты - в первую очередь уничтожить все российские нефте- и газо-добывающие предприятия!

вся экономика россии это нефть и газ.

восстановить они их не смогут. там западное оборудование.
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19.11.2022 00:28 Відповісти
россия перехитрила сша. она сказала сша, что поставка украине ракет это будет красной линией, после которой она будет считать, что сша вступило в войну. и сша на это согласились.
сразу после этого россия начала бить по инфраструктуре украины.
и сша ничего не могут сделать. накрыть всю украину пво они не могут.
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19.11.2022 00:30 Відповісти
хитрыйпланпутена, подрочил на него?
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19.11.2022 00:38 Відповісти
***** знаєте? - це йоґо **********!
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19.11.2022 02:14 Відповісти
голосуй за порошенка, а то путин нападе. (с)
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19.11.2022 00:48 Відповісти
нікчема зелєная...
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19.11.2022 00:52 Відповісти
геть з україни, зелох некрасівий...
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19.11.2022 00:58 Відповісти
Жебраємо по всьому світі . Добре що дають....
До речі я з Запоріжжя...
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19.11.2022 06:09 Відповісти
Слишком много ошибок...
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19.11.2022 08:50 Відповісти
Очень хорошо, что на инфрастуктуру перед войной зе денег выделяло
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19.11.2022 10:50 Відповісти
 
 