У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди, - міськрада

Унаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об’єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Цинічні путінські терористи знову підло атакували нічне Запоріжжя. Ворожі ракети влучили в один із об'єктів інфраструктури. Наразі там зафіксовано 5 прильотів. У результаті ворожої атаки виникла пожежа", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

Під завалами можуть бути люди. "Звичайні мирні люди, які просто перебували на той час на роботі і не становили абсолютно ніякої загрози", - додав він. Куртєв зазначив, що на місці "прильоту" вже працюють рятувальники.

Також повідомляється, що через ворожу атаку половина одного з районів Запоріжжя залишилася без теплопостачання. Крім того, в результаті обстрілів знову постраждали мирні будинки. Масштаб ушкоджень з’ясовується.

Нагадуємо, російські окупанти в п'ятницю ввечері здійснили ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.

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