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Новини Війна
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Російським ракетним ударом пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі, - ОВА

вибух,обстріл

У Запоріжжі ввечері 18 листопада пролунала серія гучних вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на РБК-Україна.

Очевидці повідомляють, що чули щонайменше п'ять гучних вибухів. Жителів міста просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття.

"Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники", - згодом повідомив очільник  Запорізької ОВА Олександр Старух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки російського удару по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4517) Запоріжжя (2294)


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Топ коментарі
+12
Кацапня біситься на фоні своїх невдач на фронті.
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18.11.2022 23:03 Відповісти
+11
Коли вже в новинах будуть писати "У Челябинську пролунала серія вибухів"
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18.11.2022 23:05 Відповісти
+11
пора находить противоядие, а не асфальт класть и выкидывать бабки на земарафон...
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18.11.2022 23:07 Відповісти
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Кацапня біситься на фоні своїх невдач на фронті.
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18.11.2022 23:03 Відповісти
А чого їм біситись? Вичищають біосмиття в себе, а в Україні гинуть найкращі і промисловість фігачать на лярди, а в них лише Бєлгород якійсь трансформатор три рази горів
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18.11.2022 23:26 Відповісти
Цікаво а скільки атомних генеруючих обєктів пошкоджено російськими ракетами? Жодного. А чи ці генеруючі атомні станції зупинилися? Ні один. А чи зупинилися ГЕС в Україні? А чи експортується електроенергія з України?
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19.11.2022 06:37 Відповісти
Коли вже в новинах будуть писати "У Челябинську пролунала серія вибухів"
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18.11.2022 23:05 Відповісти
Асфальт не вибухає.
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18.11.2022 23:07 Відповісти
залежить від швидкості.

Якщо зафігачить хоча б декілька десятків км на секунду, то вибухає огого

Питання тільки в тому, який з бульдозерів великого крадівництва здібний так класти асфальт, щоб у челябинську вибухнуло.
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18.11.2022 23:17 Відповісти
Швидше ніж 7.9 км/с не можна бо ракета не повернеться на землю а полетить у космос
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19.11.2022 06:38 Відповісти
чом це не можна? Відвести від землі подалі, задати вектор з поправкою на обертання землі, і розігнати. Буде і 10, і 20, і стільки, скільки вистачить енергії на прискорення.
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19.11.2022 17:51 Відповісти
Кацапи-пітараси!
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18.11.2022 23:06 Відповісти
пора находить противоядие, а не асфальт класть и выкидывать бабки на земарафон...
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18.11.2022 23:07 Відповісти
Противоядие пока волонтерит, но оно обещало вернуться.
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18.11.2022 23:24 Відповісти
Асфальт то святоє.
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18.11.2022 23:39 Відповісти
Я надіюсь, що за майже 9 місяців війни такі підприємства як Мотор Січ, Південмаш і т.д. вивезені кудись на захід? Чи як Мрія? Ау господарники ?!
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18.11.2022 23:19 Відповісти
Главное, что вывези ублюдочных клоунов Квартала 95 !
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18.11.2022 23:30 Відповісти
З приводу Мотор Січ:
Цехи, які зайняті виробництвом Байрактарів, всі до одного вивезені.
З усіх хто був причетний до вивезення взято підписку про нерозголошення, Богуслаєва надіслано далеко *****.
Куди вивезли ці цехи, ніхто ніколи не дізнається.
А якщо хтось запитає куди вивезли - то доведеться довго пояснювати це в СБУ.
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18.11.2022 23:33 Відповісти
надіюсь що це правда
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18.11.2022 23:35 Відповісти
Єрмак знає ?
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19.11.2022 01:03 Відповісти
о. россия еще промышленность украинскую уничтожит. чтобы в Украине не осталось никакой экономики.

а ссыкун Байден боится дать Украине ракеты. Да еще сказал чтобы польша молчала о российском ударе по ней.
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18.11.2022 23:30 Відповісти
Когда Украина получит ракеты - в первую очередь уничтожить все российские газодобывающие и нефтедобывающие предприятия!

россия их восстановить не может, так как все комплектующие западные!
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18.11.2022 23:32 Відповісти
Новоросійськ з нафтоперевалкою практично поруч
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18.11.2022 23:47 Відповісти
мабуть Запорізький трансформаторний, що недавно у грігорішина відібрали
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18.11.2022 23:49 Відповісти
УкрНафта, Мотор Ciч, Авто Краз, Трансформаторний ЗТЗ - все вiдiбрано, це зараз держпідприємства.
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19.11.2022 00:00 Відповісти
 
 