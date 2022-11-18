Російським ракетним ударом пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі, - ОВА

У Запоріжжі ввечері 18 листопада пролунала серія гучних вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на РБК-Україна.

Очевидці повідомляють, що чули щонайменше п'ять гучних вибухів. Жителів міста просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття.

"Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники", - згодом повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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