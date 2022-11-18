Російським ракетним ударом пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі, - ОВА
У Запоріжжі ввечері 18 листопада пролунала серія гучних вибухів. В обласному центрі оголошено повітряну тривогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на РБК-Україна.
Очевидці повідомляють, що чули щонайменше п'ять гучних вибухів. Жителів міста просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриття.
"Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники", - згодом повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Топ коментарі
+12 5 копійок
показати весь коментар18.11.2022 23:03 Відповісти Посилання
+11 Serge Rybalchenko
показати весь коментар18.11.2022 23:05 Відповісти Посилання
+11 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар18.11.2022 23:07 Відповісти Посилання
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Якщо зафігачить хоча б декілька десятків км на секунду, то вибухає огого
Питання тільки в тому, який з бульдозерів великого крадівництва здібний так класти асфальт, щоб у челябинську вибухнуло.
Цехи, які зайняті виробництвом Байрактарів, всі до одного вивезені.
З усіх хто був причетний до вивезення взято підписку про нерозголошення, Богуслаєва надіслано далеко *****.
Куди вивезли ці цехи, ніхто ніколи не дізнається.
А якщо хтось запитає куди вивезли - то доведеться довго пояснювати це в СБУ.
а ссыкун Байден боится дать Украине ракеты. Да еще сказал чтобы польша молчала о российском ударе по ней.
россия их восстановить не может, так как все комплектующие западные!