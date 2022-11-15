Наслідки російського удару по Запоріжжю. ФОТОрепортаж
Попередньо жертв та травмованих внаслідок чергової атаки РФ на Запоріжжя немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запорізьку область продовжують тероризувати росіяни. Наряди поліції обстежують місця "прильотів". Попередньо жертв та травмованих немає", - зазначив він.
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