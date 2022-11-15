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Наслідки російського удару по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Попередньо жертв та травмованих внаслідок чергової атаки РФ на Запоріжжя немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізьку область продовжують тероризувати росіяни. Наряди поліції обстежують місця "прильотів". Попередньо жертв та травмованих немає", - зазначив він.

Наслідки російського удару по Запоріжжю 01
Наслідки російського удару по Запоріжжю 02
Наслідки російського удару по Запоріжжю 03
Наслідки російського удару по Запоріжжю 04
Наслідки російського удару по Запоріжжю 05
Наслідки російського удару по Запоріжжю 06

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Автор: 

Запоріжжя (2290) обстріл (28993) Тимошенко Кирило (558)


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мабуть будуть рашисти атакувати Запоріжжя .після провалу в Херсоні..)(уйлу треба перемогу, хоть якусь,для бидломасси позати.
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15.11.2022 10:57 Відповісти
Запоріжжя атакувати? Вони з Гуляйполем та Оріховим незнають що робити. Яка нафіг перемога в Запоріжжі.
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15.11.2022 11:23 Відповісти
м'ясом закидувати будуть.так як і всюди.оце що повтікало з Херсонщини,воно нікуди не ділось ,перегруповують і будуть кидати по всій лінії фронту.
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15.11.2022 11:28 Відповісти
ето какіє-то ***** в пригороді. але біля четвертої ранку в Запоріжжі ******* гучно.
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15.11.2022 11:24 Відповісти
На автозавод не похоже.
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15.11.2022 11:26 Відповісти
от і добре. бо тут ще осетрів розводять. лохів, тещо...
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15.11.2022 16:34 Відповісти
 
 