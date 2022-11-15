Последствия российского удара по Запорожью. ФОТОрепортаж

Предварительно жертв и травмированных в результате очередной атаки РФ на Запорожье нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожскую область продолжают терроризировать россияне. Наряды полиции обследуют места прилетов. Предварительно жертв и травмированных нет", - отметил он.













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