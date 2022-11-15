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Последствия российского удара по Запорожью. ФОТОрепортаж

Предварительно жертв и травмированных в результате очередной атаки РФ на Запорожье нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожскую область продолжают терроризировать россияне. Наряды полиции обследуют места прилетов. Предварительно жертв и травмированных нет", - отметил он.

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Запорожье (2675) обстрел (27672) Тимошенко Кирилл (432)


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мабуть будуть рашисти атакувати Запоріжжя .після провалу в Херсоні..)(уйлу треба перемогу, хоть якусь,для бидломасси позати.
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15.11.2022 10:57 Ответить
Запоріжжя атакувати? Вони з Гуляйполем та Оріховим незнають що робити. Яка нафіг перемога в Запоріжжі.
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15.11.2022 11:23 Ответить
м'ясом закидувати будуть.так як і всюди.оце що повтікало з Херсонщини,воно нікуди не ділось ,перегруповують і будуть кидати по всій лінії фронту.
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15.11.2022 11:28 Ответить
ето какіє-то ***** в пригороді. але біля четвертої ранку в Запоріжжі ******* гучно.
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15.11.2022 11:24 Ответить
На автозавод не похоже.
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15.11.2022 11:26 Ответить
от і добре. бо тут ще осетрів розводять. лохів, тещо...
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15.11.2022 16:34 Ответить
 
 