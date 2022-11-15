Российский танк Т-62, сделанный 55 лет назад, затрофеили украинские бойцы. ВИДЕО

Украинские воины показали захваченный вражеский танк Т-62, сделанный 55 лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танк старой модели был выстроен в далеком 1967 году.

"На этом видео изображен трофейный кацапский Т-62. Казалось бы уже не интересно, но сейчас интересно не констатировать саму модель танка, а его год выпуска. Этот, например, образца 1967 года. Вторая армия в мире...", - пишут бойцы в сообщении.

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