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Российский танк Т-62, сделанный 55 лет назад, затрофеили украинские бойцы. ВИДЕО

Украинские воины показали захваченный вражеский танк Т-62, сделанный 55 лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, танк старой модели был выстроен в далеком 1967 году.

"На этом видео изображен трофейный кацапский Т-62. Казалось бы уже не интересно, но сейчас интересно не констатировать саму модель танка, а его год выпуска. Этот, например, образца 1967 года. Вторая армия в мире...", - пишут бойцы в сообщении.

Читайте: Российские оккупанты в Луганской области пытаются заселить военных в пустые дома украинцев, - Генштаб

армия РФ (19578) оружие (10248) антиквариат (87)


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Топ комментарии
+12
Якщо так і далі піде, незабаром ми і ці "подарунки" з Лаосу Московії побачимо на фронті А тоді було питанння ну навіщо "другий" армії світу танки часів другої світової
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15.11.2022 10:18
+9
Ваня, иди домой, - здесь водки нет.

27.06.2022
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15.11.2022 10:27
+7
Jeśli rosji brakuje czołgów, to mogą wziąć te z pomników. W całej rosji jest ich kilkaset, i jeszcze czapkę lenina, tez jest w każdym muzeum.
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15.11.2022 10:24
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90 делают на заводе у которого основной профиль, подвижные составы.
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15.11.2022 10:13 Ответить
Ваня, иди домой, - здесь водки нет.

27.06.2022
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15.11.2022 10:27 Ответить
Пруть куди? Тобі в очко?
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15.11.2022 10:36 Ответить
вже знайшли декілька з розірваними стволами. вони їх до ладу навіть не приводять, перед відправкою на фронт
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15.11.2022 10:15 Ответить
То можуть бути ще і старі снаряди винні ))
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15.11.2022 11:14 Ответить
Якщо так і далі піде, незабаром ми і ці "подарунки" з Лаосу Московії побачимо на фронті А тоді було питанння ну навіщо "другий" армії світу танки часів другої світової
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15.11.2022 10:18 Ответить
9 січ. 2019 р. - Минобороны Лаоса передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в исправном состоянии.
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15.11.2022 10:43 Ответить
Якщо не помиляюсь це чехословацька ліцензійна копія яку випускали після війни - так що з якістью має все бути добре.
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15.11.2022 10:52 Ответить
Таке кажуть У Кобзона аншлаг
Сьогодні ввечері в Якимівському районі підірвали автомобіль із колаборантом максимом зубарєвим.
Смерть зрадника підтвердили його сторінці.https://t.me/zaporizka_sish/11569
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15.11.2022 10:20 Ответить
Jeśli rosji brakuje czołgów, to mogą wziąć te z pomników. W całej rosji jest ich kilkaset, i jeszcze czapkę lenina, tez jest w każdym muzeum.
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15.11.2022 10:24 Ответить
рухлядь бывшего совка как и ватная парашка..............................................недоимперия лаптестана............тьфу на вас ***** болота..................................
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15.11.2022 10:28 Ответить
что со всем этим дерьмом делать, - уже 30 штук затрофеели? может в БРЕМы переделать или в БМП...
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15.11.2022 10:29 Ответить
в Алжирі їх переобладнують в БМПТ-62 Термінатор
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15.11.2022 12:06 Ответить
"Вінтаж" . За таке колекціонери купу грошей заплатять)
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15.11.2022 10:33 Ответить
На кой хрен он нужен? За запчасти разве что. Воевать на нём 100% самоубийство.
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15.11.2022 10:37 Ответить
Кому сміття а комусь в господарстві знадобиться - можна з Ізраїлем бартером зайнятися.
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15.11.2022 10:54 Ответить
Будували для війни з НАТО і Штатами, а воюють проти братнього народу... Тупості кацапів немає меж...
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15.11.2022 10:53 Ответить
Основная с ним проблема, это снаряды к 115 мм пушке, вот и всё. У него нет дин. защиты, но бронирование получше, чем у БМП и БТР, у которых иное назначение. Калибр пушки и дальность стрельбы хорошие, мог бы очень помочь пехоте. Но, при наличии боеприпасов. Совсем не обязательно на них идти в атаку, как на БМП на недавнем видео. Ну, и тягачи нужны - тягать другие трофеи, или вытаскивать свою застрявшую бронетехнику.
Нам ведь тоже передали М55 с пушкой 105 мм.
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15.11.2022 11:06 Ответить
А если снять пушку и расточить под 120мм. натовский снаряд со снарядами проблем я думаю не будет. Тем более что там возможно за столько лет стрельб присутствует и изгиб ствола и износ и эллипс ствола. А снять 5мм не изменит запас прочности.
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15.11.2022 12:16 Ответить
Никто таким не будет заниматься. Можно выставить усиленный взвод из самых целых куда-нибудь под белорусскую границу, передав на них все найденные снаряды. Еще столько же на запчасти. Из остальных БРЭМы и инженерные танки.
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15.11.2022 13:29 Ответить
115мм артвыстрелы унитарные у нас почти отсутствуют,в свое время подобной 115мм гладкоствольной пушкой вооружали Т-64,но она была заточена под раздельное заряжание..Некоторое к-во снарядов для т-62 имеются в Израиле, как трофейные, и у египтян но они ВСУ их не передадут
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15.11.2022 16:07 Ответить
 
 