Російський танк Т-62, що був збудований 55 років тому, затрофеїли українські бійці. ВIДЕО
Українські воїни показали захоплений ворожий танк Т-62, що був збудований 55 років тому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк старої моделі був збудований у далекому 1967 році.
"На цьому відео зображено трофейний кацапський Т-62. Здавалося б вже не цікаво, але зараз цікаво не констатувати саму модель танка, а його рік випуску. Цей, наприклад, зразка 1967 року. Друга армія у світі...", - пишуть бійці у дописі.
Топ коментарі
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27.06.2022
Сьогодні ввечері в Якимівському районі підірвали автомобіль із колаборантом максимом зубарєвим.
Смерть зрадника підтвердили його сторінці.https://t.me/zaporizka_sish/11569
Нам ведь тоже передали М55 с пушкой 105 мм.