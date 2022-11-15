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Російський танк Т-62, що був збудований 55 років тому, затрофеїли українські бійці. ВIДЕО

Українські воїни показали захоплений ворожий танк Т-62, що був збудований 55 років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк старої моделі був збудований у далекому 1967 році.

"На цьому відео зображено трофейний кацапський Т-62. Здавалося б вже не цікаво, але зараз цікаво не констатувати саму модель танка, а його рік випуску. Цей, наприклад, зразка 1967 року. Друга армія у світі...", - пишуть бійці у дописі.

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Автор: 

армія рф (17729) зброя (7512) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+12
Якщо так і далі піде, незабаром ми і ці "подарунки" з Лаосу Московії побачимо на фронті А тоді було питанння ну навіщо "другий" армії світу танки часів другої світової
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15.11.2022 10:18
+9
Ваня, иди домой, - здесь водки нет.

27.06.2022
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15.11.2022 10:27
+7
Jeśli rosji brakuje czołgów, to mogą wziąć te z pomników. W całej rosji jest ich kilkaset, i jeszcze czapkę lenina, tez jest w każdym muzeum.
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15.11.2022 10:24
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90 делают на заводе у которого основной профиль, подвижные составы.
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15.11.2022 10:13 Відповісти
Ваня, иди домой, - здесь водки нет.

27.06.2022
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15.11.2022 10:27 Відповісти
Пруть куди? Тобі в очко?
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15.11.2022 10:36 Відповісти
вже знайшли декілька з розірваними стволами. вони їх до ладу навіть не приводять, перед відправкою на фронт
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15.11.2022 10:15 Відповісти
То можуть бути ще і старі снаряди винні ))
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15.11.2022 11:14 Відповісти
Якщо так і далі піде, незабаром ми і ці "подарунки" з Лаосу Московії побачимо на фронті А тоді було питанння ну навіщо "другий" армії світу танки часів другої світової
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15.11.2022 10:18 Відповісти
9 січ. 2019 р. - Минобороны Лаоса передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34 в исправном состоянии.
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15.11.2022 10:43 Відповісти
Якщо не помиляюсь це чехословацька ліцензійна копія яку випускали після війни - так що з якістью має все бути добре.
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15.11.2022 10:52 Відповісти
Таке кажуть У Кобзона аншлаг
Сьогодні ввечері в Якимівському районі підірвали автомобіль із колаборантом максимом зубарєвим.
Смерть зрадника підтвердили його сторінці.https://t.me/zaporizka_sish/11569
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15.11.2022 10:20 Відповісти
Jeśli rosji brakuje czołgów, to mogą wziąć te z pomników. W całej rosji jest ich kilkaset, i jeszcze czapkę lenina, tez jest w każdym muzeum.
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15.11.2022 10:24 Відповісти
рухлядь бывшего совка как и ватная парашка..............................................недоимперия лаптестана............тьфу на вас ***** болота..................................
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15.11.2022 10:28 Відповісти
что со всем этим дерьмом делать, - уже 30 штук затрофеели? может в БРЕМы переделать или в БМП...
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15.11.2022 10:29 Відповісти
в Алжирі їх переобладнують в БМПТ-62 Термінатор
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15.11.2022 12:06 Відповісти
"Вінтаж" . За таке колекціонери купу грошей заплатять)
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15.11.2022 10:33 Відповісти
На кой хрен он нужен? За запчасти разве что. Воевать на нём 100% самоубийство.
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15.11.2022 10:37 Відповісти
Кому сміття а комусь в господарстві знадобиться - можна з Ізраїлем бартером зайнятися.
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15.11.2022 10:54 Відповісти
Будували для війни з НАТО і Штатами, а воюють проти братнього народу... Тупості кацапів немає меж...
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15.11.2022 10:53 Відповісти
Основная с ним проблема, это снаряды к 115 мм пушке, вот и всё. У него нет дин. защиты, но бронирование получше, чем у БМП и БТР, у которых иное назначение. Калибр пушки и дальность стрельбы хорошие, мог бы очень помочь пехоте. Но, при наличии боеприпасов. Совсем не обязательно на них идти в атаку, как на БМП на недавнем видео. Ну, и тягачи нужны - тягать другие трофеи, или вытаскивать свою застрявшую бронетехнику.
Нам ведь тоже передали М55 с пушкой 105 мм.
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15.11.2022 11:06 Відповісти
А если снять пушку и расточить под 120мм. натовский снаряд со снарядами проблем я думаю не будет. Тем более что там возможно за столько лет стрельб присутствует и изгиб ствола и износ и эллипс ствола. А снять 5мм не изменит запас прочности.
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15.11.2022 12:16 Відповісти
Никто таким не будет заниматься. Можно выставить усиленный взвод из самых целых куда-нибудь под белорусскую границу, передав на них все найденные снаряды. Еще столько же на запчасти. Из остальных БРЭМы и инженерные танки.
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15.11.2022 13:29 Відповісти
115мм артвыстрелы унитарные у нас почти отсутствуют,в свое время подобной 115мм гладкоствольной пушкой вооружали Т-64,но она была заточена под раздельное заряжание..Некоторое к-во снарядов для т-62 имеются в Израиле, как трофейные, и у египтян но они ВСУ их не передадут
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15.11.2022 16:07 Відповісти
 
 