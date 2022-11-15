Російський танк Т-62, що був збудований 55 років тому, затрофеїли українські бійці. ВIДЕО

Українські воїни показали захоплений ворожий танк Т-62, що був збудований 55 років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк старої моделі був збудований у далекому 1967 році.

"На цьому відео зображено трофейний кацапський Т-62. Здавалося б вже не цікаво, але зараз цікаво не констатувати саму модель танка, а його рік випуску. Цей, наприклад, зразка 1967 року. Друга армія у світі...", - пишуть бійці у дописі.

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