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Новости
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Депутат от ОПЗЖ Стельмашенко не будет советником главы Херсонской ОВА Янушевича

юрій,стельмашенко

После огласки и скандала Юрий Стельмашенко сообщил, что его назначение "не состоялось".

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Произошла распространенная огласка моего возможного, но не состоявшегося назначения на должность советника на общественных началах председателя ХОВА", - написал он.

Стельмашенко отмечает, что не имел цели кого-то оскорбить или задеть, а лишь хотел приложить максимум усилий, чтобы его родной город вернулся после деоккупации к нормальной жизни.

"Я услышал мнения и прислушивался к советам и уважаю выбор общества, которое отметило, что я не должен занимать публичные должности. Именно для этого я сам инициировал публичную дискуссию по этому поводу", - пишет он.

Ранее стало известно о назначении Стельмашенко советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича. По данным местных СМИ, советовать Стельмашенко должен был в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Заметим, что перед вступлением в ОПЗЖ с 2012 по 2014 годы он был помощником коллаборанта Владимира Сальдо, затем – нардепа от БПП Виталия Чепиноги.

Автор: 

назначение (2182) ОГА (2393) Херсон (2890) Янушкевич Ярослав (77) Стельмашенко Юрий (2) Херсонская область (4884)


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Топ комментарии
+21
виплодок, тікай, допоки не сів
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19.11.2022 17:03 Ответить
+19
Він походу сам відмовився. Ті хто його туди призначав нічого поганого не побачили...
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19.11.2022 17:11 Ответить
+18
Застрелься колаборант сраний!
Зусилля воно зібралося прикладати, падло кацапське!
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19.11.2022 17:06 Ответить
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виплодок, тікай, допоки не сів
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19.11.2022 17:03 Ответить
Він походу сам відмовився. Ті хто його туди призначав нічого поганого не побачили...
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19.11.2022 17:11 Ответить
думаю його заява це якраз крок назад тих хто намагався його призначити, він просто трубадурить
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19.11.2022 17:14 Ответить
це ви сьогодні сумували з цього приводу? то недовго! бо розрада прийшла швидко!
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19.11.2022 17:47 Ответить
то імітація від влади...все погано...поки таку мерзути не будуть стріляти краще не стане
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19.11.2022 18:33 Ответить
знову зрада...ну що за депресняк у вас?? пішов розголос - гніду зняли. І далі все буде добре.
Від Миколаїва орків відтіснили! вода скоро у вас буде!
вам ли быть в печали ! (с)
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19.11.2022 20:15 Ответить
ця гнида тільки верхів'я айсбергу і пробний камінчик...
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19.11.2022 20:28 Ответить
він по ходу ініціював дебати
тобто "скажіть мені, а чи можу я..."
чи не підвісять його за ноги
і подивився, що наразі рано, бо суспільство не готове сприймати члена опзж за людину
і тоді добра морда при дуже паганій спробі пролізти назад до кормухи
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19.11.2022 17:16 Ответить
Он ВООБЩЕ был из блока СОСАЛЬДО
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19.11.2022 17:33 Ответить
а бороду відростив собі таку, щоб народ думав, що він щойно з нуля прийшов, де не до гоління, основне - вижити та робити свою справу.

не злив би він народ, бо надибає собі лихо
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19.11.2022 17:36 Ответить
Не надо быть простофилей легковерным ! "Сам видмовивмя ⁉️"Зедерьмачье держит нос по ветру : пройдёт - пройдёт , НЕ ПРОЙДЁТ , как с Суркисом , Шуфричем " сами отказались"
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19.11.2022 17:32 Ответить
шо ж ти фраєр здав назад
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19.11.2022 17:05 Ответить
Застрелься колаборант сраний!
Зусилля воно зібралося прикладати, падло кацапське!
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19.11.2022 17:06 Ответить
Може хай краще застеляться усі ті, хто його призначав?
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19.11.2022 17:37 Ответить
Це так само малоймовірно.
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19.11.2022 20:47 Ответить
Застрелитися може людина з почуттям гідності, а не це ОПЗЖешне лайно.
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19.11.2022 19:54 Ответить
капєц якийсь
повилазило
ДУСТОМ ЇХ, ЯКЩО ДОСІ НА РОЗУМІЮТЬ, ДЕ НАРАЗІ МІСЦЕ ОПЗЖ

бо опзж опіздяло трохи на війну але дупу свою в крісла пристроїти - тільки свисни
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19.11.2022 17:06 Ответить
А сам Янушевич хай буде? Окрім люстрованого ригіонала нікого на посаду голови у звільненому Херсоні не знайшлось?
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19.11.2022 17:09 Ответить
следом за янушевичами придут якуневичи, а там и януковичи подтянутся. Война - это такое время, что можно любую х&йню населению на голову нахлобучить, главно дело аккредитацию правильным журналистам давать, развивать правильный телеканал, а оппозиция пусть волонтёркой занимается, и в дерибаны планов маршалла пусть даже не думают совать свой нос, а то можно его быстро резниченко.
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19.11.2022 17:30 Ответить
"Депутат від ОПЗЖ Стельмашенко не буде"... Этого было бы достаточно.
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19.11.2022 17:09 Ответить
ригами страна дише - всі новини тільки за них.
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19.11.2022 17:09 Ответить
депутат-шлюха
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19.11.2022 17:11 Ответить
блд, та як таке взагалі може бути?! як взагалі Янушевича призначили?!
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19.11.2022 17:11 Ответить
не, ну а чего? достойный же человечище, кавалер, так сказать, с мечами и бантами...
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19.11.2022 17:37 Ответить
🤮🤡🤢🦨
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19.11.2022 17:44 Ответить
Мене більше цікавить яка зесрань призначає ціх покидьков, але я здогадиваюсь
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19.11.2022 17:12 Ответить
хочу донести свою позицію, яка ніколи не змінювалась. как был упоротый ОПЗЖ так и остался. и нехера ему никто не сделает. этож не стерненко
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19.11.2022 17:12 Ответить
ОПЗЖ всього навсього уламок тієї банди, в яку входили зграї Партії ригіонів та СДПУ(о). Чому б всім не проявити принциповість і сказати - бувші члени цієї банди УСІ упороті покидьки. Спробуйте, панове
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19.11.2022 17:45 Ответить
прочитав як : "Депутат від ОПЗЖ Стельмашенко не буде Зрадником голови Херсонської ОВА"
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19.11.2022 17:13 Ответить
нелегко відмитися від опезеже, не допоможе навіть зізнання, що елементарно купив місце в списку прохідної партії в міськраду...
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19.11.2022 17:14 Ответить
Здав назад не Стельмашенко, здали назад ZE-колаборанти з ОПи, які всі ці призначення курують. У Zе-колаборантів вже не вистачає в ВР голосів для протягування важливих для антиукраїнської діяльності законів (наприклад закон про обмеження квот на використання української мови в кіно та ТБ) тому що багато колаборантів-зрадників від "слуг" або втекли в рашку, або знищені нашою спецурою. Через це монобидло в ВР втратило голоси, тому добирати голоси за антиукраїнські закони Zе-колаборантам доводиться домовляючись зі своїми ідеологічними союзниками - ОПЗЖ. А розраховуватись приходиться призначеннями представників ОПЗЖ на посади. Що ми й бачимо з Шуфричем-Суркісом та Стельмашенко. І це москальське шапіто продовжиться, бо і ОП і їхні "слуги" і ОПЗЖ все це лише різні сорти "вати", яка працює на кремль в тих чи інших варіантах, підриваючи воюючу державу зсередини.
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19.11.2022 17:14 Ответить
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19.11.2022 17:27 Ответить
Це фірмовий стиль москальських колаборантів з ОПи, вони тільки так і роблять - катнули пробний шар, оголосили про призначення, якщо після цього суспільство в мережі відреагувало негативно, вони дають задню. Так було на днях з призначенням ОПЗЖешників Шуфрича та Суркіса в МОК, після обурення громадян вони дали задню. Так само і з цим ОПЗЖешніком з Херсону Стельмашенко.
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19.11.2022 18:16 Ответить
А стосовно самого Янушевича ніяких питань нема?
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19.11.2022 17:18 Ответить
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19.11.2022 17:41 Ответить
ArchilT



Если гипотетично Яник вернётся, он даже назначать никого не будет. Все давно сидят на местах.
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19.11.2022 18:25 Ответить
А крім іудушки Тарасика - нема кого цитувати?
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19.11.2022 20:50 Ответить
шо? корчить?
значить попало в ціль.
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19.11.2022 20:59 Ответить
Всяка опзежешна дрібнота відмовляється від посад після того як з нок викиздили шуфрича та суркіса, бо ці тварини обнагліли вкрай, у людей памʼять як у гуппі, але все ж памʼятають, як шуврича мудохали на блокпості зі скотчем на пиці, та суркіс своїх внучків та богатства вивозив. Проте є і мінус- залишились гутцайт і янушевич. А це недобре, гнать в шию, так усіх, всю опзж-опу з парламенту.
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19.11.2022 17:20 Ответить
Не "гнать в шию", а садовити по 111-й ККУ!
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19.11.2022 18:38 Ответить
Хто їх буде судити? Карманний суддя з російським паспортом чи ті хто за ньоо гололосував (мабуть такі ж громадяни ерефії, тільки поки що розслідувачі до них не добрались)
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21.11.2022 12:02 Ответить
Он станет помощником сразу Зебила?
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19.11.2022 17:21 Ответить
Серьезно? Типа Ермака и Татарова с Порновым? Зебиленок, не позорься
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19.11.2022 17:27 Ответить
Как там в подвале ОП? Топят?
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19.11.2022 17:54 Ответить
..Зеленський з його януковичськими ставлениками хоче здати кацапам Херсон ще раз, "на біс"?..
вже й Верещучка, отмичка Чонгара, приїхала, знову розміновувати і налагоджувати контакти?
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19.11.2022 17:22 Ответить
йде війна а на посади сватають скотиняк слуги народу партія кого чого і якоі краіни
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19.11.2022 17:23 Ответить
Я так розумію новиє ліца вже закінчилися у Zeкоманді. Бо вже котрий день підряд, крєпкіє хозяйствєнніки з опзж отримують державні посади. Чи опзж вже давно обєдналася зі слугами народу в одну коаліцію?!!
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19.11.2022 17:24 Ответить
они всегда были вместе
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19.11.2022 17:50 Ответить
за Жопу и слуги олигархов это одного поля егоды, хозяева одни кремль и беня, пинчук и ахмет, остается вопрос кого кремль хотел оставить гауляйтером Украины после ее сдачи Оманским Нарко-Ослом или бениный придаток или кум ботаксного Педофила....
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19.11.2022 17:35 Ответить
А чого? Скільки бабла покладено. Нєбось ще й друг Боневтіка. Україно, схаменися!
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19.11.2022 17:49 Ответить
Краще вивчить оперативно-розшукову справу на Стельмашенко. Фігурант з ОПЗЖ не може не мати того цікавого документу! Просто його притримують деякі зацікавлені кадровики з МВС для використання у власних ( зовсім не державних) інтересах!) Ще один привіт громадянину Авакову та кадровій службі МВС.
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19.11.2022 17:56 Ответить
Якесь дежавю... ((( Думаю що цей "герой" може піти в підпілля від образи. Скільки ще гидоти сидить по норах ...
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19.11.2022 18:07 Ответить
Зебіли свідомо не призначають на посади професіоналів-патріотів, виключно, ватна мразота, яка буде пилити бабло, покірно виконувати команди дерьмака, слухняно заносити в общак і жертвенно кидатися на "амбразуру", у разі критики дерьмака та його Бубочки.
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19.11.2022 18:09 Ответить
Непогана новина. Думка громадянського суспільства починає бути чгогсь варта.
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19.11.2022 18:13 Ответить
Опа це ж видатний воін ЗСУ 53 бойових виходів , відкритий для діалогу , а шо случилось ??? , КАМАЗ уже взял тебя на карандаш так шо остальное это вопрос времени
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19.11.2022 18:14 Ответить
А янушевич, який в порушення закону давив підприємства на користь ригів буде працювати в Херсоні? Буде заробляти грроші для нових хазаїв "слуг"? Повертаємося у 2010-й рік? Довибиралися!
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19.11.2022 18:34 Ответить
Це ми Зе спасибі повинні сказати за те що сєпари не в раді Херсона.
Далі мабуть треба буде дякувати за повітря яким дихаємо.
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19.11.2022 18:34 Ответить
як мешканці Волині хотілося б знати на якому напрямку 'воює' любитель 'рускава міра' Свиридов Іван Ігорович, 1970 р.н.,який завдяки голові Волинської військової адміністрації Погуляйку затесався в ЗСУ? Колишній донецький регіонал, потім ' слуга народу', потім призначений без конкурсу Погуляйком директор 'служби автомобільних доріг у Волинській області', потім звільнений Погуляйком заднім числом через корупційний скандал, а тепер військовий ЗСУ, звичайно завдяки Погуляйку. Свиридов останні роки,перебуваючи на посаді на Волині, будучи 'слугою народу', спокійно їздив в окупований Донецьк приглянути за своєю нерухомістю, у Крим на відпочинок і навіть в Ростов. В окупованому Донецьку народжувала його дочка,яка ніби-то проживає в Києві, оскільки для народження в Києві чи Луцьку, за словами самого Свиридова, грошей у нього не було,а в окупованому Донецьку,виявляється, для них ця послуга безкоштовна. Можливо він 'воює' під Бахмутом чи Авдіївкою, прагнучи звільнити рідний Донецьк? Дуже сумніваюсь. Зараз Свиридов робить спробу через суд поновитися на посаді на Волині,щоб далі красти гроші з великого будівництва. Скільки ще щурів 'рускава міра' крім Погуляйка і Свиридова з подачі президента було відправлено на Волинь і скільки їх тут ще сидить? Щоб не було ситуації,коли щось розмінували чи погано замінували, хотілося б знати, скільки таких затесалося в тероборону і в ЗСУ на території Волині,оскільки ми межуємо з ворогом. До якого сценарію готує Волинь свита президента?
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19.11.2022 18:41 Ответить
Не прокатило,нафига нам такие госмнеджеры?Все они понимают,пока рылом в гавно не сунешь,ничего не предпринимают!
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19.11.2022 18:56 Ответить
По тому, як херсонці "зустрічали" кацапів, я за них не преживаю. Вони гнівно самі винесуть у Дніпро.
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19.11.2022 19:21 Ответить
Що тут сказати...
Інстинкт самозбереження підказав цьому ватному покручу, що аби забезпечити собі здорове і щасливе майбутнє, тре' сидіти ціхо і багато не пашталакати - стрємовусов збрехати не дасть.
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19.11.2022 22:27 Ответить
 
 