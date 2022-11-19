Депутат от ОПЗЖ Стельмашенко не будет советником главы Херсонской ОВА Янушевича
После огласки и скандала Юрий Стельмашенко сообщил, что его назначение "не состоялось".
Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Произошла распространенная огласка моего возможного, но не состоявшегося назначения на должность советника на общественных началах председателя ХОВА", - написал он.
Стельмашенко отмечает, что не имел цели кого-то оскорбить или задеть, а лишь хотел приложить максимум усилий, чтобы его родной город вернулся после деоккупации к нормальной жизни.
"Я услышал мнения и прислушивался к советам и уважаю выбор общества, которое отметило, что я не должен занимать публичные должности. Именно для этого я сам инициировал публичную дискуссию по этому поводу", - пишет он.
Ранее стало известно о назначении Стельмашенко советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича. По данным местных СМИ, советовать Стельмашенко должен был в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Заметим, что перед вступлением в ОПЗЖ с 2012 по 2014 годы он был помощником коллаборанта Владимира Сальдо, затем – нардепа от БПП Виталия Чепиноги.
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Від Миколаїва орків відтіснили! вода скоро у вас буде!
вам ли быть в печали ! (с)
тобто "скажіть мені, а чи можу я..."
чи не підвісять його за ноги
і подивився, що наразі рано, бо суспільство не готове сприймати члена опзж за людину
і тоді добра морда при дуже паганій спробі пролізти назад до кормухи
не злив би він народ, бо надибає собі лихо
Зусилля воно зібралося прикладати, падло кацапське!
повилазило
ДУСТОМ ЇХ, ЯКЩО ДОСІ НА РОЗУМІЮТЬ, ДЕ НАРАЗІ МІСЦЕ ОПЗЖ
бо опзж опіздяло трохи на війну але дупу свою в крісла пристроїти - тільки свисни
Если гипотетично Яник вернётся, он даже назначать никого не будет. Все давно сидят на местах.
значить попало в ціль.
вже й Верещучка, отмичка Чонгара, приїхала, знову розміновувати і налагоджувати контакти?
Далі мабуть треба буде дякувати за повітря яким дихаємо.
Інстинкт самозбереження підказав цьому ватному покручу, що аби забезпечити собі здорове і щасливе майбутнє, тре' сидіти ціхо і багато не пашталакати - стрємовусов збрехати не дасть.