Депутат от ОПЗЖ Стельмашенко не будет советником главы Херсонской ОВА Янушевича

После огласки и скандала Юрий Стельмашенко сообщил, что его назначение "не состоялось".

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Произошла распространенная огласка моего возможного, но не состоявшегося назначения на должность советника на общественных началах председателя ХОВА", - написал он.

Стельмашенко отмечает, что не имел цели кого-то оскорбить или задеть, а лишь хотел приложить максимум усилий, чтобы его родной город вернулся после деоккупации к нормальной жизни.

"Я услышал мнения и прислушивался к советам и уважаю выбор общества, которое отметило, что я не должен занимать публичные должности. Именно для этого я сам инициировал публичную дискуссию по этому поводу", - пишет он.

Ранее стало известно о назначении Стельмашенко советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича. По данным местных СМИ, советовать Стельмашенко должен был в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Заметим, что перед вступлением в ОПЗЖ с 2012 по 2014 годы он был помощником коллаборанта Владимира Сальдо, затем – нардепа от БПП Виталия Чепиноги.