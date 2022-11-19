Депутат від ОПЗЖ Стельмашенко не буде радником голови Херсонської ОВА Янушевича

Після розголосу й скандалу Юрій Стельмашенко повідомив, що його призначення "не відбулося".

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стався поширений розголос мого можливого призначення, яке не відбулося, на посаду радника на громадських засадах голови ХОВА", - написав він.

Стельмашенко наголошує, що не мав на меті когось образити чи зачепити, а лише хотів докласти максимум зусиль, щоб його рідне місто повернулося після деокупації до нормального життя.

"Я почув думки та прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило на тому, що я не повинен обіймати публічні посади. Саме для цього я сам ініціював публічну дискусію з цього приводу", - пише він.

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Раніше стало відомо про призначення Стельмашенка радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. За даними місцевих ЗМІ, радити Стельмашенко мав у сфері житлово-комунального господарства.

Зауважимо, що перед вступом до ОПЗЖ з 2012 по 2014 роки був помічником колаборанта Володимира Сальдо, потім - нардепа від БПП Віталія Чепіноги.