Депутат від ОПЗЖ Стельмашенко не буде радником голови Херсонської ОВА Янушевича
Після розголосу й скандалу Юрій Стельмашенко повідомив, що його призначення "не відбулося".
Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Стався поширений розголос мого можливого призначення, яке не відбулося, на посаду радника на громадських засадах голови ХОВА", - написав він.
Стельмашенко наголошує, що не мав на меті когось образити чи зачепити, а лише хотів докласти максимум зусиль, щоб його рідне місто повернулося після деокупації до нормального життя.
"Я почув думки та прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило на тому, що я не повинен обіймати публічні посади. Саме для цього я сам ініціював публічну дискусію з цього приводу", - пише він.
Раніше стало відомо про призначення Стельмашенка радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича. За даними місцевих ЗМІ, радити Стельмашенко мав у сфері житлово-комунального господарства.
Зауважимо, що перед вступом до ОПЗЖ з 2012 по 2014 роки був помічником колаборанта Володимира Сальдо, потім - нардепа від БПП Віталія Чепіноги.
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Від Миколаїва орків відтіснили! вода скоро у вас буде!
вам ли быть в печали ! (с)
тобто "скажіть мені, а чи можу я..."
чи не підвісять його за ноги
і подивився, що наразі рано, бо суспільство не готове сприймати члена опзж за людину
і тоді добра морда при дуже паганій спробі пролізти назад до кормухи
не злив би він народ, бо надибає собі лихо
Зусилля воно зібралося прикладати, падло кацапське!
повилазило
ДУСТОМ ЇХ, ЯКЩО ДОСІ НА РОЗУМІЮТЬ, ДЕ НАРАЗІ МІСЦЕ ОПЗЖ
бо опзж опіздяло трохи на війну але дупу свою в крісла пристроїти - тільки свисни
Если гипотетично Яник вернётся, он даже назначать никого не будет. Все давно сидят на местах.
значить попало в ціль.
вже й Верещучка, отмичка Чонгара, приїхала, знову розміновувати і налагоджувати контакти?
Далі мабуть треба буде дякувати за повітря яким дихаємо.
Інстинкт самозбереження підказав цьому ватному покручу, що аби забезпечити собі здорове і щасливе майбутнє, тре' сидіти ціхо і багато не пашталакати - стрємовусов збрехати не дасть.