Россия после долгого молчания ответила на запрос НАТО о контактах
Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов после длительного молчания ответил на официальный запрос НАТО об установлении контактов.
Об этом сообщил на Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Он рассказал, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину трижды пытался выйти на связь с Герасимовым.
"Первый раз он сказал мне, что имеет некоторые дела в Украине и после их решения вернется к этому разговору. "Трехдневная" война длится уже девятый месяц, так что это пошло не по плану. Второй раз он вообще не ответил, а вот недавно направил мне письмо, в котором сказал, что согласен с важностью наличия контактов между военными, однако НАТО - сторона конфликта", - сказал Бауэр.
По его словам, это письмо было получено около трех недель назад. "Так что он готов к обсуждению, но для этого нам придется отступить, чего не произойдет", - подчеркнул адмирал.
Он добавил, что контакты между военными помогают существенно снизить риск эскалации во время вооруженных конфликтов. "Когда растет насилие, происходят наступательные действия и случается некий инцидент, который не был умышленным, то напряжение можно быстро снизить, если на этом уровне согласиться, что произошла ошибка и действие было неумышленным", - пояснил Бауэр.
Адмирал упомянул о недавнем взрыве ракеты в Польше, унесшем две жизни, как пример такой ситуации, для деэскалации которой важно иметь контакты между военными.
Как известно, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не смог дозвониться до валерия герасимова после инцидента с ракетой в Польше. "Означает ли это, что у герасимова нет полномочий, чтобы взять трубку? Я не знаю. Кто сейчас в россии отвечает на телефонные звонки? Это вызывает беспокойство", - отметил Бауэр.
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вона працює трохи повільно
- Сокол, сокол, я - песец ! Иду на сближение !
И как говорят слухи, Генштаб был против войны.
Это министр Шойгу на пару с "вождем" и Патрушевым летели впереди паровоза
В частности, относительно Герасимова.
Из семьи самых обычных, простых работяг, так что ни о каком блате и протекции и речи нет. Суворовское - золотая медаль, военное - золотая медаль, академия - с отличием. За 5 лет службы - командир батальона, за 15 лет - командир дивизии.
Очень даже не дурак, хотя таковым и выглядит. Мне подобные случаи встречались.
Никакой самый умный начгенштаба не добьется успеха имея над собой мудака министра и супер-мудака президента.
Стратегию определяет президент.
Министр эту стратегию проводит в войска.
А начгенштаба выполняет приказы и если стратегия мудацкая, то будь ты даже самым-пресамым военным гением, ты обречен на поражение.
И описывается все это одним словом - разгром.
Военная доктрина СССР предвоенного периода подразумевала - "Малой кровью и на чужой территории", а получилось потоками крови и горами трупов ажно на Кавказе и Волге. И пока армией рулили идиоты типа Тимошенко-Ворошилова-Буденного отступали, а пришли маршалы новой волны типа Мерецкова-Рокоссовского и переломили ситуацию.
А что видим в сегодняшней россии?
Идиота Лапина заменили на идиота Суровикина.
Нет в россии умных людей. Нет!
А если и есть, такие как Герасимов, то без права голоса.
Эти теоретические рассуждения оставьте на потом. Война это то время, когда теория проверяется практикой. А теории потом.
- Это этот, как его, волюнтаризм.
- В моем доме попрошу не виражаться!
- Якщо б я звелів своєму генералові літати, як метелик, з квітки на квітку, або написати трагедію, або обернутися на морського птаха і генерал не виконав би наказу, то хто був би в тому винен - він чи я?
- Ви, ваша величність, - твердо відповів маленький принц.
От і "пріунил".
ПокиСкопіюютьТаПроставлятьПробілиТоВивчать українську мову.
)))
Стомивсь, маттьовйоб...
)))
1. Изнасилована сотня детей в Буче;
2. Генерал НАТЫ звонит генералу МО, оба приходят к согласию, что ... ЧТО ?
Изнасилованные дети перестали быть изнасилованными ?
Родители стали радоваться что два гндн признали изнасилование сотни детей ошибкой ?
Сколько американских детей нужно изнасиловать, чтобы это признали ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, а не "ненавмисною помилкою" ?
Я чё-то как-то проеабл логику, может кто объяснит ?