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Россия после долгого молчания ответила на запрос НАТО о контактах

герасимов,валерій

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов после длительного молчания ответил на официальный запрос НАТО об установлении контактов.

Об этом сообщил на Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он рассказал, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину трижды пытался выйти на связь с Герасимовым.

"Первый раз он сказал мне, что имеет некоторые дела в Украине и после их решения вернется к этому разговору. "Трехдневная" война длится уже девятый месяц, так что это пошло не по плану. Второй раз он вообще не ответил, а вот недавно направил мне письмо, в котором сказал, что согласен с важностью наличия контактов между военными, однако НАТО - сторона конфликта", - сказал Бауэр.

По его словам, это письмо было получено около трех недель назад. "Так что он готов к обсуждению, но для этого нам придется отступить, чего не произойдет", - подчеркнул адмирал.

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Он добавил, что контакты между военными помогают существенно снизить риск эскалации во время вооруженных конфликтов. "Когда растет насилие, происходят наступательные действия и случается некий инцидент, который не был умышленным, то напряжение можно быстро снизить, если на этом уровне согласиться, что произошла ошибка и действие было неумышленным", - пояснил Бауэр.

Адмирал упомянул о недавнем взрыве ракеты в Польше, унесшем две жизни, как пример такой ситуации, для деэскалации которой важно иметь контакты между военными.

Как известно, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не смог дозвониться до валерия герасимова после инцидента с ракетой в Польше. "Означает ли это, что у герасимова нет полномочий, чтобы взять трубку? Я не знаю. Кто сейчас в россии отвечает на телефонные звонки? Это вызывает беспокойство", - отметил Бауэр.

Автор: 

НАТО (10070) россия (96139) Герасимов Валерий (49)


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Топ комментарии
+16
герасім долго **** муму
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19.11.2022 17:15 Ответить
+13
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19.11.2022 17:30 Ответить
+12
У хєрасімава морда-ліца очєнь краснарєчіва гаваріт о єго інтєлєктє...
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19.11.2022 17:19 Ответить
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герасім долго **** муму
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19.11.2022 17:15 Ответить
Ну когд 3.14...получеш ,хочется и как бы поговорить.
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19.11.2022 18:13 Ответить
НЕВЖЕ Вони не знають..., що на раSSіі за ВСЕ відповідає агент путін?!....
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19.11.2022 18:38 Ответить
НАТО на замітку: не надсилайте російською поштою до кремля свої звернення
вона працює трохи повільно
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19.11.2022 17:18 Ответить
Контакт был примерно таким:
- Сокол, сокол, я - песец ! Иду на сближение !
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19.11.2022 17:19 Ответить
У хєрасімава морда-ліца очєнь краснарєчіва гаваріт о єго інтєлєктє...
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19.11.2022 17:19 Ответить
Тот случай, когда внешний вид лица и внутренне содержимое мозга не совпадают. Герасим как раз очень не глуп и все прекрасно понимает. Но человек он служивый и ему остается одно - "Есть, будет выполнено".
И как говорят слухи, Генштаб был против войны.
Это министр Шойгу на пару с "вождем" и Патрушевым летели впереди паровоза
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19.11.2022 17:28 Ответить
нє может кроссовок виглядєть лаптєм...
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19.11.2022 17:29 Ответить
Это вы зря. Недооценка противника ничем хорошим не заканчивается.
В частности, относительно Герасимова.
Из семьи самых обычных, простых работяг, так что ни о каком блате и протекции и речи нет. Суворовское - золотая медаль, военное - золотая медаль, академия - с отличием. За 5 лет службы - командир батальона, за 15 лет - командир дивизии.
Очень даже не дурак, хотя таковым и выглядит. Мне подобные случаи встречались.
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19.11.2022 17:39 Ответить
єсть одна мудрость-смотрі на рєзультат імєнно он єсть показатєлєм много чєго...
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19.11.2022 17:42 Ответить
Есть и другая мудрость - "Стадо баранов во главе с волком легко бьет стаю волков во главе с бараном".
Никакой самый умный начгенштаба не добьется успеха имея над собой мудака министра и супер-мудака президента.
Стратегию определяет президент.
Министр эту стратегию проводит в войска.
А начгенштаба выполняет приказы и если стратегия мудацкая, то будь ты даже самым-пресамым военным гением, ты обречен на поражение.
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19.11.2022 17:48 Ответить
тупые руководители никогда не берут себе в помошники умных а только себе подобных или ещё глупее себя-иное чревато для них бедой...
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19.11.2022 17:54 Ответить
Там всё немножко сложнее. ВС РФ в войне с Украиной не придерживаются военной доктрины РФ. Военная доктрина РФ официально подразумевает превосходство важности сохранения боеспособности войск над важностью удержания территорий. В 2022 году ВСУ на поле боя действуют абсолютно идентично тому, что прописано российскими стратегами в военной доктрине РФ: сначала идет отступление, оставление территорий с целью затягивания врага вглубь, параллельно наносятся удары по растянувшимся в длину логистическим цепочкам.
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19.11.2022 17:59 Ответить
В данном конкретном случае военная доктрина РФ потерпела полный крах ибо ни территорий не удержали, ни боеспособности войск не сохранили.
И описывается все это одним словом - разгром.
Военная доктрина СССР предвоенного периода подразумевала - "Малой кровью и на чужой территории", а получилось потоками крови и горами трупов ажно на Кавказе и Волге. И пока армией рулили идиоты типа Тимошенко-Ворошилова-Буденного отступали, а пришли маршалы новой волны типа Мерецкова-Рокоссовского и переломили ситуацию.
А что видим в сегодняшней россии?
Идиота Лапина заменили на идиота Суровикина.
Нет в россии умных людей. Нет!
А если и есть, такие как Герасимов, то без права голоса.
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19.11.2022 18:09 Ответить
Герасимов такой же бездарь, как и лапин с суровикином. А военная доктрина РФ была успешно применена Вооруженными Силами Украины против ВС РФ. На самом деле, эта доктрина слизана с натовской и именно поэтому так туго с активацией 5-й статьи и даже как-то одна из стран Балтии возмущалась, что по натовскому плану сопротивления российской аггрессии её "временно оставляют под российскую оккупацию" чуть ли не наполовину...
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19.11.2022 18:17 Ответить
это в принципе защитная доктрина, она совершенно неприменима в захватнических войнах...
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19.11.2022 18:18 Ответить
Да, тут уже прямо соревнование началось по определению того, что в россии хуже и слабее и кто там тупее. Только проблема в том, что пока что ни территорий она не оставляет, ни обстрелы не сокращает, а на что способен загнанный в ловушку зверь никто не знает.
Эти теоретические рассуждения оставьте на потом. Война это то время, когда теория проверяется практикой. А теории потом.
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19.11.2022 18:26 Ответить
Не, здесь речь шла именно про доктрину вс рф и нато, которые "случайно" совпадают и совершенно противоречат действиям вс рф в Украине. Этого зверя не в ловушку загоняют, а чесалкой стачивают от рогов до копыт)))
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19.11.2022 18:30 Ответить
Путлер же ставит перед армией цели, которые противоречат её доктрине. Поэтому и проигралЧ
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19.11.2022 18:11 Ответить
- Вы ставите невыполнимые цели.
- Это этот, как его, волюнтаризм.
- В моем доме попрошу не виражаться!
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19.11.2022 18:19 Ответить
- Мені хотілося б подивитись, як заходить сонце... Зробіть ласку... Накажіть сонцю заходити...

- Якщо б я звелів своєму генералові літати, як метелик, з квітки на квітку, або написати трагедію, або обернутися на морського птаха і генерал не виконав би наказу, то хто був би в тому винен - він чи я?

- Ви, ваша величність, - твердо відповів маленький принц.
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19.11.2022 18:21 Ответить
...Ах так? Вот ваш аванс, мы отказываемся....берите, ну берите-берите
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19.11.2022 18:29 Ответить
Воно там погоди не робить... Бо Орда, дикі андрофаги.
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19.11.2022 18:24 Ответить
Герасим даже книги по военному делу и тактике писал. Залужный сказал что выучил их наизусть, поэтому ******** русню.
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19.11.2022 17:47 Ответить
Залужный лукавит, он выучил наизусть англоязычные оригиналы, с которых герасим списывал)
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19.11.2022 18:25 Ответить
Вы его лично знаете? Учились, служили вместе? Нет?Вот то-то.
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19.11.2022 17:50 Ответить
А где Тимур Давидов и Марат Задиков?
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19.11.2022 17:55 Ответить
Дуже смішно.
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19.11.2022 18:59 Ответить
Та не, может и не дурак, просто нифига не решает, ноль без палочки.
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19.11.2022 18:42 Ответить
якщо він так не глуп, то як він взагалі в це вліз? Чи бажання бути "на верху" затьмарило йому розум?
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19.11.2022 21:58 Ответить
неглуп
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20.11.2022 00:19 Ответить
А чего у него опять япло Угрюмое?
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19.11.2022 17:23 Ответить
Якесь prigogine до нього повільно наближається з одного боку, а якась кадир_овця -- з іншого.

От і "пріунил".
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19.11.2022 17:29 Ответить
лицо не обезображенное интеллектом
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19.11.2022 17:34 Ответить
А оно в жопу раненое. Потому и **** угрюмое. В этом мире всё взаимосвязано. Осколок прилетел в жопу - а морда кривиться.
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19.11.2022 17:58 Ответить
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19.11.2022 17:30 Ответить
ЩеЄКласичнийВерблюжийГорб.

ПокиСкопіюютьТаПроставлятьПробілиТоВивчать українську мову.
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19.11.2022 17:44 Ответить
Так роблять боржники, які ховаються від кредиторів.
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19.11.2022 17:31 Ответить
Думки у формі вінегрету. По простому, х#й зна що. .. 🧐
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19.11.2022 17:32 Ответить
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19.11.2022 17:33 Ответить
Іпло пітекантропа у фуражці.
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19.11.2022 17:39 Ответить
Так кацапи літаками на морі вже напрошувалися "на контакт".Тільки НАТА як і в Польщі "зморозилася".
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19.11.2022 17:42 Ответить
Значить ще не досолився, ферментація клоуна в фуражці -аеродромі ще не завершилася, почекаємо завершення ферментизації продукту, тут головне дотримуватись технології приготування продукту до вживання. А що воно там, мобік, повар путіна, росгенерал- яка різниця, головне, щоб по технології приготування страви!
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19.11.2022 18:05 Ответить
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19.11.2022 18:05 Ответить
Дурни! Надо было нанести ракетный удар по москва-сити, позвонили бы через 3 секунды!
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19.11.2022 18:22 Ответить
,,- шизофрения,надо пологать.В добавок ещё и алкоголизм ! "
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19.11.2022 18:38 Ответить
знайдіть відмінності
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19.11.2022 18:39 Ответить
Туточки відмінності є. А Ви попребуйте їх одшукати гозьдевозьдечки!
)))
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19.11.2022 19:23 Ответить
Гуд івнінг, здоровкатись треба, беджьо
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19.11.2022 19:51 Ответить
Хай, мафренд!
Стомивсь, маттьовйоб...
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19.11.2022 20:00 Ответить
, ....відповідь, браво...іржу, як шохвери на день шохвера БУ ГА ГА
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19.11.2022 20:02 Ответить
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19.11.2022 20:06 Ответить
Завше силую (попервах, далі йде легше, як з вазеліном) себе жартувати від втоми - швидко попускає.
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19.11.2022 20:09 Ответить
...знаю-знаю...а потім навіть з"являється таке собі почуття переможця над лінню і втомою...це мені відомо
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19.11.2022 20:13 Ответить
"Опит нє пропьйош!" (с)
)))
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19.11.2022 20:14 Ответить
Находить контакты с такой мразью, себя не уважать.
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19.11.2022 19:12 Ответить
русскіє сприйматимуть як слабкість, бажання шукати з ними контактів.
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19.11.2022 22:00 Ответить
> Коли зростає насильство, відбуваються наступальні дії й трапляється якийсь інцидент, який не був навмисним, то напруження можна швидко знизити, якщо на цьому рівні погодитися, що трапилася помилка й дія була ненавмисною

1. Изнасилована сотня детей в Буче;
2. Генерал НАТЫ звонит генералу МО, оба приходят к согласию, что ... ЧТО ?

Изнасилованные дети перестали быть изнасилованными ?
Родители стали радоваться что два гндн признали изнасилование сотни детей ошибкой ?
Сколько американских детей нужно изнасиловать, чтобы это признали ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, а не "ненавмисною помилкою" ?

Я чё-то как-то проеабл логику, может кто объяснит ?
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19.11.2022 22:29 Ответить
 
 