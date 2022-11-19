Россия после долгого молчания ответила на запрос НАТО о контактах

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов после длительного молчания ответил на официальный запрос НАТО об установлении контактов.

Об этом сообщил на Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он рассказал, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину трижды пытался выйти на связь с Герасимовым.

"Первый раз он сказал мне, что имеет некоторые дела в Украине и после их решения вернется к этому разговору. "Трехдневная" война длится уже девятый месяц, так что это пошло не по плану. Второй раз он вообще не ответил, а вот недавно направил мне письмо, в котором сказал, что согласен с важностью наличия контактов между военными, однако НАТО - сторона конфликта", - сказал Бауэр.

По его словам, это письмо было получено около трех недель назад. "Так что он готов к обсуждению, но для этого нам придется отступить, чего не произойдет", - подчеркнул адмирал.

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Он добавил, что контакты между военными помогают существенно снизить риск эскалации во время вооруженных конфликтов. "Когда растет насилие, происходят наступательные действия и случается некий инцидент, который не был умышленным, то напряжение можно быстро снизить, если на этом уровне согласиться, что произошла ошибка и действие было неумышленным", - пояснил Бауэр.

Адмирал упомянул о недавнем взрыве ракеты в Польше, унесшем две жизни, как пример такой ситуации, для деэскалации которой важно иметь контакты между военными.

Как известно, руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не смог дозвониться до валерия герасимова после инцидента с ракетой в Польше. "Означает ли это, что у герасимова нет полномочий, чтобы взять трубку? Я не знаю. Кто сейчас в россии отвечает на телефонные звонки? Это вызывает беспокойство", - отметил Бауэр.