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Новини
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Росія після тривалої мовчанки відповіла на запит НАТО про контакти

герасимов,валерій

Начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов після тривалої мовчанки відповів на офіційний запит НАТО про встановлення контактів.

Про це повідомив на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що після початку повномасштабного російського вторгнення до України тричі намагався вийти на зв’язок із Герасимовим.

"Перший раз він сказав мені, що має певні справи в Україні і після їхнього вирішення повернеться до цієї розмови. "Триденна" війна триває уже дев’ятий місяць, тож це пішло не за планом. Другий раз він взагалі не відповів, а от нещодавно надіслав мені листа, в якому сказав, що погоджується із важливістю наявності контактів між військовими, однак НАТО - сторона конфлікту", - сказав Бауер.

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За його словами, цього листа було отримано близько трьох тижнів тому. "Тож він готовий до обговорення, але для цього нам доведеться відступити, чого не станеться", - наголосив адмірал.

Він додав, що контакти між військовими допомагають суттєво знизити ризик ескалації під час збройних конфліктів. "Коли зростає насильство, відбуваються наступальні дії й трапляється якийсь інцидент, який не був навмисним, то напруження можна швидко знизити, якщо на цьому рівні погодитися, що трапилася помилка й дія була ненавмисною", - пояснив Бауер.

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Адмірал згадав про нещодавній вибух ракети у Польщі, що забрав два життя, як приклад такої ситуації, для деескалації якої важливо мати контакти між військовими.

Як відомо, керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі не зміг додзвонитися до Валерія Герасимова після інциденту із ракетою у Польщі. "Чи це означає - що Герасимов не має повноважень, аби взяти слухавку? Я не знаю. Хто зараз у Росії відповідає на телефонні дзвінки? Це викликає занепокоєння", - зазначив Бауер.

Автор: 

НАТО (6531) росія (65994) Герасимов Валерій (53)


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Топ коментарі
+16
герасім долго **** муму
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19.11.2022 17:15 Відповісти
+13
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19.11.2022 17:30 Відповісти
+12
У хєрасімава морда-ліца очєнь краснарєчіва гаваріт о єго інтєлєктє...
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19.11.2022 17:19 Відповісти
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герасім долго **** муму
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19.11.2022 17:15 Відповісти
Ну когд 3.14...получеш ,хочется и как бы поговорить.
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19.11.2022 18:13 Відповісти
НЕВЖЕ Вони не знають..., що на раSSіі за ВСЕ відповідає агент путін?!....
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19.11.2022 18:38 Відповісти
НАТО на замітку: не надсилайте російською поштою до кремля свої звернення
вона працює трохи повільно
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19.11.2022 17:18 Відповісти
Контакт был примерно таким:
- Сокол, сокол, я - песец ! Иду на сближение !
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19.11.2022 17:19 Відповісти
У хєрасімава морда-ліца очєнь краснарєчіва гаваріт о єго інтєлєктє...
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19.11.2022 17:19 Відповісти
Тот случай, когда внешний вид лица и внутренне содержимое мозга не совпадают. Герасим как раз очень не глуп и все прекрасно понимает. Но человек он служивый и ему остается одно - "Есть, будет выполнено".
И как говорят слухи, Генштаб был против войны.
Это министр Шойгу на пару с "вождем" и Патрушевым летели впереди паровоза
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19.11.2022 17:28 Відповісти
нє может кроссовок виглядєть лаптєм...
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19.11.2022 17:29 Відповісти
Это вы зря. Недооценка противника ничем хорошим не заканчивается.
В частности, относительно Герасимова.
Из семьи самых обычных, простых работяг, так что ни о каком блате и протекции и речи нет. Суворовское - золотая медаль, военное - золотая медаль, академия - с отличием. За 5 лет службы - командир батальона, за 15 лет - командир дивизии.
Очень даже не дурак, хотя таковым и выглядит. Мне подобные случаи встречались.
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19.11.2022 17:39 Відповісти
єсть одна мудрость-смотрі на рєзультат імєнно он єсть показатєлєм много чєго...
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19.11.2022 17:42 Відповісти
Есть и другая мудрость - "Стадо баранов во главе с волком легко бьет стаю волков во главе с бараном".
Никакой самый умный начгенштаба не добьется успеха имея над собой мудака министра и супер-мудака президента.
Стратегию определяет президент.
Министр эту стратегию проводит в войска.
А начгенштаба выполняет приказы и если стратегия мудацкая, то будь ты даже самым-пресамым военным гением, ты обречен на поражение.
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19.11.2022 17:48 Відповісти
тупые руководители никогда не берут себе в помошники умных а только себе подобных или ещё глупее себя-иное чревато для них бедой...
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19.11.2022 17:54 Відповісти
Там всё немножко сложнее. ВС РФ в войне с Украиной не придерживаются военной доктрины РФ. Военная доктрина РФ официально подразумевает превосходство важности сохранения боеспособности войск над важностью удержания территорий. В 2022 году ВСУ на поле боя действуют абсолютно идентично тому, что прописано российскими стратегами в военной доктрине РФ: сначала идет отступление, оставление территорий с целью затягивания врага вглубь, параллельно наносятся удары по растянувшимся в длину логистическим цепочкам.
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19.11.2022 17:59 Відповісти
В данном конкретном случае военная доктрина РФ потерпела полный крах ибо ни территорий не удержали, ни боеспособности войск не сохранили.
И описывается все это одним словом - разгром.
Военная доктрина СССР предвоенного периода подразумевала - "Малой кровью и на чужой территории", а получилось потоками крови и горами трупов ажно на Кавказе и Волге. И пока армией рулили идиоты типа Тимошенко-Ворошилова-Буденного отступали, а пришли маршалы новой волны типа Мерецкова-Рокоссовского и переломили ситуацию.
А что видим в сегодняшней россии?
Идиота Лапина заменили на идиота Суровикина.
Нет в россии умных людей. Нет!
А если и есть, такие как Герасимов, то без права голоса.
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19.11.2022 18:09 Відповісти
Герасимов такой же бездарь, как и лапин с суровикином. А военная доктрина РФ была успешно применена Вооруженными Силами Украины против ВС РФ. На самом деле, эта доктрина слизана с натовской и именно поэтому так туго с активацией 5-й статьи и даже как-то одна из стран Балтии возмущалась, что по натовскому плану сопротивления российской аггрессии её "временно оставляют под российскую оккупацию" чуть ли не наполовину...
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19.11.2022 18:17 Відповісти
это в принципе защитная доктрина, она совершенно неприменима в захватнических войнах...
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19.11.2022 18:18 Відповісти
Да, тут уже прямо соревнование началось по определению того, что в россии хуже и слабее и кто там тупее. Только проблема в том, что пока что ни территорий она не оставляет, ни обстрелы не сокращает, а на что способен загнанный в ловушку зверь никто не знает.
Эти теоретические рассуждения оставьте на потом. Война это то время, когда теория проверяется практикой. А теории потом.
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19.11.2022 18:26 Відповісти
Не, здесь речь шла именно про доктрину вс рф и нато, которые "случайно" совпадают и совершенно противоречат действиям вс рф в Украине. Этого зверя не в ловушку загоняют, а чесалкой стачивают от рогов до копыт)))
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19.11.2022 18:30 Відповісти
Путлер же ставит перед армией цели, которые противоречат её доктрине. Поэтому и проигралЧ
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19.11.2022 18:11 Відповісти
- Вы ставите невыполнимые цели.
- Это этот, как его, волюнтаризм.
- В моем доме попрошу не виражаться!
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19.11.2022 18:19 Відповісти
- Мені хотілося б подивитись, як заходить сонце... Зробіть ласку... Накажіть сонцю заходити...

- Якщо б я звелів своєму генералові літати, як метелик, з квітки на квітку, або написати трагедію, або обернутися на морського птаха і генерал не виконав би наказу, то хто був би в тому винен - він чи я?

- Ви, ваша величність, - твердо відповів маленький принц.
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19.11.2022 18:21 Відповісти
...Ах так? Вот ваш аванс, мы отказываемся....берите, ну берите-берите
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19.11.2022 18:29 Відповісти
Воно там погоди не робить... Бо Орда, дикі андрофаги.
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19.11.2022 18:24 Відповісти
Герасим даже книги по военному делу и тактике писал. Залужный сказал что выучил их наизусть, поэтому ******** русню.
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19.11.2022 17:47 Відповісти
Залужный лукавит, он выучил наизусть англоязычные оригиналы, с которых герасим списывал)
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19.11.2022 18:25 Відповісти
Вы его лично знаете? Учились, служили вместе? Нет?Вот то-то.
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19.11.2022 17:50 Відповісти
А где Тимур Давидов и Марат Задиков?
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19.11.2022 17:55 Відповісти
Дуже смішно.
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19.11.2022 18:59 Відповісти
Та не, может и не дурак, просто нифига не решает, ноль без палочки.
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19.11.2022 18:42 Відповісти
якщо він так не глуп, то як він взагалі в це вліз? Чи бажання бути "на верху" затьмарило йому розум?
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19.11.2022 21:58 Відповісти
неглуп
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20.11.2022 00:19 Відповісти
А чего у него опять япло Угрюмое?
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19.11.2022 17:23 Відповісти
Якесь prigogine до нього повільно наближається з одного боку, а якась кадир_овця -- з іншого.

От і "пріунил".
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19.11.2022 17:29 Відповісти
лицо не обезображенное интеллектом
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19.11.2022 17:34 Відповісти
А оно в жопу раненое. Потому и **** угрюмое. В этом мире всё взаимосвязано. Осколок прилетел в жопу - а морда кривиться.
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19.11.2022 17:58 Відповісти
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19.11.2022 17:30 Відповісти
ЩеЄКласичнийВерблюжийГорб.

ПокиСкопіюютьТаПроставлятьПробілиТоВивчать українську мову.
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19.11.2022 17:44 Відповісти
Так роблять боржники, які ховаються від кредиторів.
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19.11.2022 17:31 Відповісти
Думки у формі вінегрету. По простому, х#й зна що. .. 🧐
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19.11.2022 17:32 Відповісти
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19.11.2022 17:33 Відповісти
Іпло пітекантропа у фуражці.
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19.11.2022 17:39 Відповісти
Так кацапи літаками на морі вже напрошувалися "на контакт".Тільки НАТА як і в Польщі "зморозилася".
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19.11.2022 17:42 Відповісти
Значить ще не досолився, ферментація клоуна в фуражці -аеродромі ще не завершилася, почекаємо завершення ферментизації продукту, тут головне дотримуватись технології приготування продукту до вживання. А що воно там, мобік, повар путіна, росгенерал- яка різниця, головне, щоб по технології приготування страви!
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19.11.2022 18:05 Відповісти
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19.11.2022 18:05 Відповісти
Дурни! Надо было нанести ракетный удар по москва-сити, позвонили бы через 3 секунды!
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19.11.2022 18:22 Відповісти
,,- шизофрения,надо пологать.В добавок ещё и алкоголизм ! "
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19.11.2022 18:38 Відповісти
знайдіть відмінності
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19.11.2022 18:39 Відповісти
Туточки відмінності є. А Ви попребуйте їх одшукати гозьдевозьдечки!
)))
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19.11.2022 19:23 Відповісти
Гуд івнінг, здоровкатись треба, беджьо
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19.11.2022 19:51 Відповісти
Хай, мафренд!
Стомивсь, маттьовйоб...
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19.11.2022 20:00 Відповісти
, ....відповідь, браво...іржу, як шохвери на день шохвера БУ ГА ГА
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19.11.2022 20:02 Відповісти
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19.11.2022 20:06 Відповісти
Завше силую (попервах, далі йде легше, як з вазеліном) себе жартувати від втоми - швидко попускає.
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19.11.2022 20:09 Відповісти
...знаю-знаю...а потім навіть з"являється таке собі почуття переможця над лінню і втомою...це мені відомо
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19.11.2022 20:13 Відповісти
"Опит нє пропьйош!" (с)
)))
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19.11.2022 20:14 Відповісти
Находить контакты с такой мразью, себя не уважать.
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19.11.2022 19:12 Відповісти
русскіє сприйматимуть як слабкість, бажання шукати з ними контактів.
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19.11.2022 22:00 Відповісти
> Коли зростає насильство, відбуваються наступальні дії й трапляється якийсь інцидент, який не був навмисним, то напруження можна швидко знизити, якщо на цьому рівні погодитися, що трапилася помилка й дія була ненавмисною

1. Изнасилована сотня детей в Буче;
2. Генерал НАТЫ звонит генералу МО, оба приходят к согласию, что ... ЧТО ?

Изнасилованные дети перестали быть изнасилованными ?
Родители стали радоваться что два гндн признали изнасилование сотни детей ошибкой ?
Сколько американских детей нужно изнасиловать, чтобы это признали ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, а не "ненавмисною помилкою" ?

Я чё-то как-то проеабл логику, может кто объяснит ?
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19.11.2022 22:29 Відповісти
 
 