Росія після тривалої мовчанки відповіла на запит НАТО про контакти
Начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов після тривалої мовчанки відповів на офіційний запит НАТО про встановлення контактів.
Про це повідомив на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він розповів, що після початку повномасштабного російського вторгнення до України тричі намагався вийти на зв’язок із Герасимовим.
"Перший раз він сказав мені, що має певні справи в Україні і після їхнього вирішення повернеться до цієї розмови. "Триденна" війна триває уже дев’ятий місяць, тож це пішло не за планом. Другий раз він взагалі не відповів, а от нещодавно надіслав мені листа, в якому сказав, що погоджується із важливістю наявності контактів між військовими, однак НАТО - сторона конфлікту", - сказав Бауер.
За його словами, цього листа було отримано близько трьох тижнів тому. "Тож він готовий до обговорення, але для цього нам доведеться відступити, чого не станеться", - наголосив адмірал.
Він додав, що контакти між військовими допомагають суттєво знизити ризик ескалації під час збройних конфліктів. "Коли зростає насильство, відбуваються наступальні дії й трапляється якийсь інцидент, який не був навмисним, то напруження можна швидко знизити, якщо на цьому рівні погодитися, що трапилася помилка й дія була ненавмисною", - пояснив Бауер.
Адмірал згадав про нещодавній вибух ракети у Польщі, що забрав два життя, як приклад такої ситуації, для деескалації якої важливо мати контакти між військовими.
Як відомо, керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі не зміг додзвонитися до Валерія Герасимова після інциденту із ракетою у Польщі. "Чи це означає - що Герасимов не має повноважень, аби взяти слухавку? Я не знаю. Хто зараз у Росії відповідає на телефонні дзвінки? Це викликає занепокоєння", - зазначив Бауер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вона працює трохи повільно
- Сокол, сокол, я - песец ! Иду на сближение !
И как говорят слухи, Генштаб был против войны.
Это министр Шойгу на пару с "вождем" и Патрушевым летели впереди паровоза
В частности, относительно Герасимова.
Из семьи самых обычных, простых работяг, так что ни о каком блате и протекции и речи нет. Суворовское - золотая медаль, военное - золотая медаль, академия - с отличием. За 5 лет службы - командир батальона, за 15 лет - командир дивизии.
Очень даже не дурак, хотя таковым и выглядит. Мне подобные случаи встречались.
Никакой самый умный начгенштаба не добьется успеха имея над собой мудака министра и супер-мудака президента.
Стратегию определяет президент.
Министр эту стратегию проводит в войска.
А начгенштаба выполняет приказы и если стратегия мудацкая, то будь ты даже самым-пресамым военным гением, ты обречен на поражение.
И описывается все это одним словом - разгром.
Военная доктрина СССР предвоенного периода подразумевала - "Малой кровью и на чужой территории", а получилось потоками крови и горами трупов ажно на Кавказе и Волге. И пока армией рулили идиоты типа Тимошенко-Ворошилова-Буденного отступали, а пришли маршалы новой волны типа Мерецкова-Рокоссовского и переломили ситуацию.
А что видим в сегодняшней россии?
Идиота Лапина заменили на идиота Суровикина.
Нет в россии умных людей. Нет!
А если и есть, такие как Герасимов, то без права голоса.
Эти теоретические рассуждения оставьте на потом. Война это то время, когда теория проверяется практикой. А теории потом.
- Это этот, как его, волюнтаризм.
- В моем доме попрошу не виражаться!
- Якщо б я звелів своєму генералові літати, як метелик, з квітки на квітку, або написати трагедію, або обернутися на морського птаха і генерал не виконав би наказу, то хто був би в тому винен - він чи я?
- Ви, ваша величність, - твердо відповів маленький принц.
От і "пріунил".
ПокиСкопіюютьТаПроставлятьПробілиТоВивчать українську мову.
)))
Стомивсь, маттьовйоб...
)))
1. Изнасилована сотня детей в Буче;
2. Генерал НАТЫ звонит генералу МО, оба приходят к согласию, что ... ЧТО ?
Изнасилованные дети перестали быть изнасилованными ?
Родители стали радоваться что два гндн признали изнасилование сотни детей ошибкой ?
Сколько американских детей нужно изнасиловать, чтобы это признали ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, а не "ненавмисною помилкою" ?
Я чё-то как-то проеабл логику, может кто объяснит ?