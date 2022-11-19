Росія після тривалої мовчанки відповіла на запит НАТО про контакти

Начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов після тривалої мовчанки відповів на офіційний запит НАТО про встановлення контактів.

Про це повідомив на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що після початку повномасштабного російського вторгнення до України тричі намагався вийти на зв’язок із Герасимовим.

"Перший раз він сказав мені, що має певні справи в Україні і після їхнього вирішення повернеться до цієї розмови. "Триденна" війна триває уже дев’ятий місяць, тож це пішло не за планом. Другий раз він взагалі не відповів, а от нещодавно надіслав мені листа, в якому сказав, що погоджується із важливістю наявності контактів між військовими, однак НАТО - сторона конфлікту", - сказав Бауер.

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За його словами, цього листа було отримано близько трьох тижнів тому. "Тож він готовий до обговорення, але для цього нам доведеться відступити, чого не станеться", - наголосив адмірал.

Він додав, що контакти між військовими допомагають суттєво знизити ризик ескалації під час збройних конфліктів. "Коли зростає насильство, відбуваються наступальні дії й трапляється якийсь інцидент, який не був навмисним, то напруження можна швидко знизити, якщо на цьому рівні погодитися, що трапилася помилка й дія була ненавмисною", - пояснив Бауер.

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Адмірал згадав про нещодавній вибух ракети у Польщі, що забрав два життя, як приклад такої ситуації, для деескалації якої важливо мати контакти між військовими.

Як відомо, керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі не зміг додзвонитися до Валерія Герасимова після інциденту із ракетою у Польщі. "Чи це означає - що Герасимов не має повноважень, аби взяти слухавку? Я не знаю. Хто зараз у Росії відповідає на телефонні дзвінки? Це викликає занепокоєння", - зазначив Бауер.