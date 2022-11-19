РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13230 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
7 368 48

Германия предоставила Украине 2430 генераторов

генератор,німеччина

Германия уже поставила Украине не менее 2430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации министерства развития Германии, украинские муниципалитеты используют эти устройства, например, для обогрева населения. Они также используются для стабильной работы больниц, социальных объектов и водоканалов.

По собственным заявлениям, Федеральное министерство экономики ФРГ предоставляет, среди прочего, 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы.

По данным министерства развития, уже определено, что 12 миллионов евро поступят в энергообеспечение города Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году. Общество международного сотрудничества (GIZ) закупит еще тысячу генераторов для украинских муниципалитетов.

Читайте также: Украинцам стоит подумать о выезде из страны на некоторое время ради энергосбережения, - ДТЭК

Автор: 

Германия (7066) энергетика (2567) Тарифы на электроэнергию (2174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Тепер Конче заспа буде зі світлом, а Zeкоманда прибарахлітся на продажу надлишкових німецьких генераторів.
показать весь комментарий
19.11.2022 17:48 Ответить
+20
Вова, твой помощник Кирюха, на ворованном у волонтёров пикапе, сколько себе лично генераторов забрал? 5? 10?
показать весь комментарий
19.11.2022 17:56 Ответить
+17
Ви шо, ви шо?
Бубочка найвеличніВшивий вже всіх корупціонерів з країни відпустив.
показать весь комментарий
19.11.2022 18:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви не герератори даруйте, а газ припиніть у кацапів купляти. І санкції нормальні прийміть.
показать весь комментарий
19.11.2022 17:43 Ответить
кацапський газ вже з кінця серпня не йде до німеччини
єсі шо, ось тут завжди актуальні цифри по німецькому імпорту газу: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/_svg/Gasimporte/Gasimporte.html;jsessionid=0B9197E8B222F439DD792ABE75E5ED11
показать весь комментарий
19.11.2022 18:15 Ответить
Питання: Is Germany still getting gas from Russia?

Відповідь: Before Russia invaded Ukraine on February 24, Germany relied on Russia for 55% of its gas supplies. In August, however, that proportion fell to 9.5%, according to a spokeswoman for the Federal Ministry of Economics. Habeck has said that Russian gas will not be fully replaced until at least 2024

Питання: Which countries are still getting gas from Russia?

Відповідь: Russia's top five pipeline gas consumers are Germany, Italy, Belarus, Turkey and the Netherlands.

Питання: Which country is most dependent on Russian gas?

Відповідь: The largest importers of Russian gas in the European Union are Germany and Italy, accounting together for almost half of the EU's gas imports from Russia.
показать весь комментарий
19.11.2022 18:25 Ответить
Це застаріла інфа. Якщо не довіряєте інфі від уряду, що я запостив вище, то пошукайте свіжіші статті з преси, наприклад https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/wirtschaft/zahlungen-russland-kein-gas-100.html
показать весь комментарий
19.11.2022 18:43 Ответить
Прес-реліз від destatis.de:

https://www.destatis.de/EN/Press/2022/11/PE22_474_51.html

In September 2022, the import surplus with Russia was 0.7 billion euros. In September 2021 it had been 0.6 billion euros. I

The value of imports from Russia was down 37.4% to 1.8 billion euros. The decrease would have been larger without the https://www.destatis.de/EN/Press/2022/08/PE22_368_614.html;jsessionid=4F7BE80C878D0B87240859CE1569E893.live732 price increases recorded especially in the energy sector. In volume terms, imports from Russia fell by 66.6% compared with September 2021. Mineral oil and natural gas imports from Russia were down 49.8% to 0.8 billion euros in value terms and 69.0% to 1.5 million tonnes in volume terms. Nevertheless, mineral oil and natural gas remained the most important goods imported from Russia. Other important goods were coke and refined petroleum products (+59.9% to 0.4 billion euros) and metal products (-42.1% to 0.2 billion euros).

Тобто продовжували купувати станом на вересень 2022, хоча об'єми і скоротилися. А мали б припинити ПОВНІСТЮ у серпні...

І так - я НЕ довіряю краутам. І Вам не рекомендую. Звісно, хочеться бути добропорядним бюргером, живучи там, але ж не настільки...
показать весь комментарий
19.11.2022 19:19 Ответить
так, і це нафта, а не газ. В вашому першому коментарі йшлося про газ, тому я і відповів суто про газ.

"не настільки" це не наскільки? я довіряю офіційній інфі, яка підтверджується у поважних медіа, це за всього бажання не можна назвати надмірною довірою
показать весь комментарий
19.11.2022 20:25 Ответить
1. Mineral oil and natural gas imports from Russia were down 49.8% to 0.8 billion euros in value terms and 69.0% to 1.5 million tonnes in volume terms. Nevertheless, mineral oil and natural gas remained the most important goods imported from Russia

2. Ви просто надто повірили у те, що Ви один із них...
показать весь комментарий
19.11.2022 21:47 Ответить
факти, є факти. єдине, не треба сваритися. Захід хоч і повільно, як нам здається, але відмовляється від впливу кацапів. і не забуваємо, що як мінімум до кінця лютого ми купували кацпаські електрику та нафту з Белорусі. Доречі Арахомії привіт.
показать весь комментарий
20.11.2022 08:53 Ответить
Про газ не ври. Российский трубопороводный газ с конца лета физически не поставляется в Германию. Но с другой стороны, ежели ты суперпатриет, не пользуйся Киевстаром и Водафоном-там российские владельцы. Не заправляй бензин и дизтопливо, в том числе и в военную технику, т.к Украина закупает в Европе пока еще российские нефтепродукты. И будет закупать до марта 2023-го пока не начнет действовать эмбарго на российские нефтепродукты. Если Нафтогаз возобновит закупки газа у Европейских трейдеров( а до конца холодов еще долго), то трейдеры будут продавать все тот же российский газ, ранее закачаный в хранилища. И так по многим позициям. Или тебе просто пер..уть в сторону Германии надо?
показать весь комментарий
19.11.2022 21:43 Ответить
Нагадайте, будь ласка, а ми з Вами дітей хрестили? Чи може пили на брудершафт?

А стосовно "не ври"... Я навів дані зіпрес-релізу німецької статистичної служби. З ними і сперечайтеся, шановний.

А з Вами я подальше спілкування припиняю через Вашу манеру спілкування. Тим більше, що Ви ще, до того ж, не спромоглися навіть напимати крментаря україгюнською.
показать весь комментарий
19.11.2022 22:01 Ответить
Ты либо в силу неразвитости, либо с умыслом переврал написанное, даже не удосужившись подумать- как физически трубопроводный газ из рф может попасть в Германию, через заблокированный газопровод через Польшу и взорваный Северный поток.
показать весь комментарий
19.11.2022 22:16 Ответить
А через Україну Словаччину Чехію не можна? Мені просто цікаво для вас слова нерозвинений і необізнаний тотожні? До речі ви як нерозвинуті чи необізнані?
показать весь комментарий
19.11.2022 22:32 Ответить
Нельзя через Чехию, там перемычек нет. Можно через Австрию, но, необізнаний, сам Газпром не поставлче газ по трубе Германии. Весь газ, который Рургаз и сейчас закупает на рынке-это СПГ. В том числе и от трейдеров связанных с росией. Но ты в силу неразвитости не в состоянии понять, что СПГ закупают не только Германии, а вообще все, кому нужен газ. Тут главный вопрос-в твоей "суперпатриотичности", которую ты либо в силу невігластва, либо провокационно усилено педалируешь. Ты где бензин или дизель для своей машины берешь, патриет? В тумбочке?
показать весь комментарий
19.11.2022 22:49 Ответить
Ну що тут скажеш - тазик з холодною водою можливо вам допоможе а може ні хз.
показать весь комментарий
19.11.2022 23:18 Ответить
залишилось кацапів знайти корбу крутити...
показать весь комментарий
19.11.2022 17:46 Ответить
Тепер Конче заспа буде зі світлом, а Zeкоманда прибарахлітся на продажу надлишкових німецьких генераторів.
показать весь комментарий
19.11.2022 17:48 Ответить
Один сразу идёт в ОПу - К.Тимошенко.....
показать весь комментарий
19.11.2022 18:15 Ответить
що означає це ваше "буде"? Конче Заспа була, хочь коли-небудь без світла?
але генератори вони сп#здять, як піть дать
показать весь комментарий
19.11.2022 18:48 Ответить
дайте лучше 243 леопардов первых с хранения.
показать весь комментарий
19.11.2022 17:48 Ответить
Вова, твой помощник Кирюха, на ворованном у волонтёров пикапе, сколько себе лично генераторов забрал? 5? 10?
показать весь комментарий
19.11.2022 17:56 Ответить
Ви шо, ви шо?
Бубочка найвеличніВшивий вже всіх корупціонерів з країни відпустив.
показать весь комментарий
19.11.2022 18:00 Ответить
а він казав - самі злякались й до війни здриснули...а він не встиг..
показать весь комментарий
19.11.2022 18:30 Ответить
Вже в Епіцентрі?
показать весь комментарий
19.11.2022 17:57 Ответить
Снял у меня с языка.
показать весь комментарий
19.11.2022 18:08 Ответить
Гереги таки керують?
показать весь комментарий
19.11.2022 18:31 Ответить
Щиро дякуємо, Германіє.
показать весь комментарий
19.11.2022 18:01 Ответить
Ще б не мішало свічок воскових (не анальних)так десь вагонів зі 100.
показать весь комментарий
19.11.2022 18:08 Ответить
не знаю, як воскові - то до церков питання..цни на парафінові подивіться
показать весь комментарий
19.11.2022 18:32 Ответить
То що вже можна нікуди не їхати ?
А я вже почала збиратись і Німеччину
показать весь комментарий
19.11.2022 18:10 Ответить
Цікаво у нас хоч в одному місті додумалися прикрити блоками трансформатори від уламків.
показать весь комментарий
19.11.2022 18:16 Ответить
і проводи закопали
показать весь комментарий
19.11.2022 18:33 Ответить
Високовольтні так просто не прикопати
показать весь комментарий
19.11.2022 18:49 Ответить
с закопування дротів є проблема! земля рухається і рве кабелі - зберігати їх в цілому стані - нетрівіальна проблема
показать весь комментарий
19.11.2022 18:49 Ответить
соррі, про кабелі - то я жартонула..з приводу блоків..
показать весь комментарий
19.11.2022 18:55 Ответить
Так дроти і відновити відносно швидко і дешево у порівнянні з трансформаторам. А витрачати ракету за $6млн щоб опору завалити… ще й треба влучити.
показать весь комментарий
19.11.2022 18:59 Ответить
капець з Вами..а можна всі трансформатори поіменно з актами?
показать весь комментарий
19.11.2022 19:16 Ответить
Про що ви?
показать весь комментарий
19.11.2022 22:34 Ответить
До чого тут дроти, довкола трансформатора стіну і присипати землею від уламків. дроти за день відновити можна.
показать весь комментарий
19.11.2022 19:13 Ответить
ну так..ті розвалені домівки типовий приклад - треба було мішками..Ви уявляєте собі ти ракети й мішки з піском, чи фільми про ВВВ дивитесь?)
показать весь комментарий
19.11.2022 19:18 Ответить
Дуже гарна новина. Німцям велика подяка, а в коментах чомусь багато незадоволених. Цікаво чому?
показать весь комментарий
19.11.2022 18:18 Ответить
незадоволених німцями...?
показать весь комментарий
19.11.2022 18:26 Ответить
Дякуємо, шановні німці! Цікаво, а скільки для українців купив різних генераторів пан Беня?
показать весь комментарий
19.11.2022 18:30 Ответить
є великий гєнєратор п#здєжа, називається "телемарафон"
показать весь комментарий
19.11.2022 18:50 Ответить
його теж мішками з піском обклали?)))))))))))
показать весь комментарий
19.11.2022 19:20 Ответить
а що хіба Бенямойський власник ДТЕК???Хоча ті, що здирають шкіру з українського народу не дадуть і цента, щоб йому допомогти.
показать весь комментарий
19.11.2022 19:02 Ответить
спс но надо милиллиарды их к каждой 9этажки топливо безплатное
показать весь комментарий
19.11.2022 19:48 Ответить
Миллиарды дизельгенераторов могут обогреть Луну.
показать весь комментарий
19.11.2022 20:19 Ответить
Спасибо Германии!
показать весь комментарий
19.11.2022 21:34 Ответить
 
 