Германия предоставила Украине 2430 генераторов
Германия уже поставила Украине не менее 2430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По информации министерства развития Германии, украинские муниципалитеты используют эти устройства, например, для обогрева населения. Они также используются для стабильной работы больниц, социальных объектов и водоканалов.
По собственным заявлениям, Федеральное министерство экономики ФРГ предоставляет, среди прочего, 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы.
По данным министерства развития, уже определено, что 12 миллионов евро поступят в энергообеспечение города Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году. Общество международного сотрудничества (GIZ) закупит еще тысячу генераторов для украинских муниципалитетов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
єсі шо, ось тут завжди актуальні цифри по німецькому імпорту газу: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/_svg/Gasimporte/Gasimporte.html;jsessionid=0B9197E8B222F439DD792ABE75E5ED11
Відповідь: Before Russia invaded Ukraine on February 24, Germany relied on Russia for 55% of its gas supplies. In August, however, that proportion fell to 9.5%, according to a spokeswoman for the Federal Ministry of Economics. Habeck has said that Russian gas will not be fully replaced until at least 2024
Питання: Which countries are still getting gas from Russia?
Відповідь: Russia's top five pipeline gas consumers are Germany, Italy, Belarus, Turkey and the Netherlands.
Питання: Which country is most dependent on Russian gas?
Відповідь: The largest importers of Russian gas in the European Union are Germany and Italy, accounting together for almost half of the EU's gas imports from Russia.
https://www.destatis.de/EN/Press/2022/11/PE22_474_51.html
In September 2022, the import surplus with Russia was 0.7 billion euros. In September 2021 it had been 0.6 billion euros. I
The value of imports from Russia was down 37.4% to 1.8 billion euros. The decrease would have been larger without the https://www.destatis.de/EN/Press/2022/08/PE22_368_614.html;jsessionid=4F7BE80C878D0B87240859CE1569E893.live732 price increases recorded especially in the energy sector. In volume terms, imports from Russia fell by 66.6% compared with September 2021. Mineral oil and natural gas imports from Russia were down 49.8% to 0.8 billion euros in value terms and 69.0% to 1.5 million tonnes in volume terms. Nevertheless, mineral oil and natural gas remained the most important goods imported from Russia. Other important goods were coke and refined petroleum products (+59.9% to 0.4 billion euros) and metal products (-42.1% to 0.2 billion euros).
Тобто продовжували купувати станом на вересень 2022, хоча об'єми і скоротилися. А мали б припинити ПОВНІСТЮ у серпні...
І так - я НЕ довіряю краутам. І Вам не рекомендую. Звісно, хочеться бути добропорядним бюргером, живучи там, але ж не настільки...
"не настільки" це не наскільки? я довіряю офіційній інфі, яка підтверджується у поважних медіа, це за всього бажання не можна назвати надмірною довірою
2. Ви просто надто повірили у те, що Ви один із них...
А стосовно "не ври"... Я навів дані зіпрес-релізу німецької статистичної служби. З ними і сперечайтеся, шановний.
А з Вами я подальше спілкування припиняю через Вашу манеру спілкування. Тим більше, що Ви ще, до того ж, не спромоглися навіть напимати крментаря україгюнською.
але генератори вони сп#здять, як піть дать
Бубочка найвеличніВшивий вже всіх корупціонерів з країни відпустив.
А я вже почала збиратись і Німеччину