Германия предоставила Украине 2430 генераторов

Германия уже поставила Украине не менее 2430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации министерства развития Германии, украинские муниципалитеты используют эти устройства, например, для обогрева населения. Они также используются для стабильной работы больниц, социальных объектов и водоканалов.

По собственным заявлениям, Федеральное министерство экономики ФРГ предоставляет, среди прочего, 40 млн евро на модернизацию украинской энергосистемы.

По данным министерства развития, уже определено, что 12 миллионов евро поступят в энергообеспечение города Львова и других украинских муниципалитетов в 2023 году. Общество международного сотрудничества (GIZ) закупит еще тысячу генераторов для украинских муниципалитетов.

Читайте также: Украинцам стоит подумать о выезде из страны на некоторое время ради энергосбережения, - ДТЭК