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Німеччина надала Україні 2430 генераторів

генератор,німеччина

Німеччина вже поставила Україні щонайменше 2430 електрогенераторів у зв’язку з руйнуванням інфраструктури Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За інформацією міністерства розвитку Німеччини, українські муніципалітети використовують ці пристрої, наприклад, для обігріву населення. Вони також використовуються для стабільної роботи лікарень, соціальних об'єктів та водоканалів.

За власними заявами, Федеральне міністерство економіки ФРН надає, серед іншого, 40 млн євро на модернізацію української енергосистеми.

За даними міністерства розвитку, вже визначено, що 12 мільйонів євро надійдуть в енергозабезпечення міста Львова та інших українських муніципалітетів у 2023 році. Товариство міжнародного співробітництва (GIZ) закупить ще тисячу генераторів для українських муніципалітетів.

Також читайте: Німеччина виділяє 1 млн євро для підтримки енергосектору України, - посольство

Автор: 

Німеччина (7475) енергетика (2613) електроенергія (6253)


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Топ коментарі
+21
Тепер Конче заспа буде зі світлом, а Zeкоманда прибарахлітся на продажу надлишкових німецьких генераторів.
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19.11.2022 17:48 Відповісти
+20
Вова, твой помощник Кирюха, на ворованном у волонтёров пикапе, сколько себе лично генераторов забрал? 5? 10?
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19.11.2022 17:56 Відповісти
+17
Ви шо, ви шо?
Бубочка найвеличніВшивий вже всіх корупціонерів з країни відпустив.
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19.11.2022 18:00 Відповісти
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Ви не герератори даруйте, а газ припиніть у кацапів купляти. І санкції нормальні прийміть.
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19.11.2022 17:43 Відповісти
кацапський газ вже з кінця серпня не йде до німеччини
єсі шо, ось тут завжди актуальні цифри по німецькому імпорту газу: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/_svg/Gasimporte/Gasimporte.html;jsessionid=0B9197E8B222F439DD792ABE75E5ED11
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19.11.2022 18:15 Відповісти
Питання: Is Germany still getting gas from Russia?

Відповідь: Before Russia invaded Ukraine on February 24, Germany relied on Russia for 55% of its gas supplies. In August, however, that proportion fell to 9.5%, according to a spokeswoman for the Federal Ministry of Economics. Habeck has said that Russian gas will not be fully replaced until at least 2024

Питання: Which countries are still getting gas from Russia?

Відповідь: Russia's top five pipeline gas consumers are Germany, Italy, Belarus, Turkey and the Netherlands.

Питання: Which country is most dependent on Russian gas?

Відповідь: The largest importers of Russian gas in the European Union are Germany and Italy, accounting together for almost half of the EU's gas imports from Russia.
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19.11.2022 18:25 Відповісти
Це застаріла інфа. Якщо не довіряєте інфі від уряду, що я запостив вище, то пошукайте свіжіші статті з преси, наприклад https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/wirtschaft/zahlungen-russland-kein-gas-100.html
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19.11.2022 18:43 Відповісти
Прес-реліз від destatis.de:

https://www.destatis.de/EN/Press/2022/11/PE22_474_51.html

In September 2022, the import surplus with Russia was 0.7 billion euros. In September 2021 it had been 0.6 billion euros. I

The value of imports from Russia was down 37.4% to 1.8 billion euros. The decrease would have been larger without the https://www.destatis.de/EN/Press/2022/08/PE22_368_614.html;jsessionid=4F7BE80C878D0B87240859CE1569E893.live732 price increases recorded especially in the energy sector. In volume terms, imports from Russia fell by 66.6% compared with September 2021. Mineral oil and natural gas imports from Russia were down 49.8% to 0.8 billion euros in value terms and 69.0% to 1.5 million tonnes in volume terms. Nevertheless, mineral oil and natural gas remained the most important goods imported from Russia. Other important goods were coke and refined petroleum products (+59.9% to 0.4 billion euros) and metal products (-42.1% to 0.2 billion euros).

Тобто продовжували купувати станом на вересень 2022, хоча об'єми і скоротилися. А мали б припинити ПОВНІСТЮ у серпні...

І так - я НЕ довіряю краутам. І Вам не рекомендую. Звісно, хочеться бути добропорядним бюргером, живучи там, але ж не настільки...
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19.11.2022 19:19 Відповісти
так, і це нафта, а не газ. В вашому першому коментарі йшлося про газ, тому я і відповів суто про газ.

"не настільки" це не наскільки? я довіряю офіційній інфі, яка підтверджується у поважних медіа, це за всього бажання не можна назвати надмірною довірою
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19.11.2022 20:25 Відповісти
1. Mineral oil and natural gas imports from Russia were down 49.8% to 0.8 billion euros in value terms and 69.0% to 1.5 million tonnes in volume terms. Nevertheless, mineral oil and natural gas remained the most important goods imported from Russia

2. Ви просто надто повірили у те, що Ви один із них...
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19.11.2022 21:47 Відповісти
факти, є факти. єдине, не треба сваритися. Захід хоч і повільно, як нам здається, але відмовляється від впливу кацапів. і не забуваємо, що як мінімум до кінця лютого ми купували кацпаські електрику та нафту з Белорусі. Доречі Арахомії привіт.
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20.11.2022 08:53 Відповісти
Про газ не ври. Российский трубопороводный газ с конца лета физически не поставляется в Германию. Но с другой стороны, ежели ты суперпатриет, не пользуйся Киевстаром и Водафоном-там российские владельцы. Не заправляй бензин и дизтопливо, в том числе и в военную технику, т.к Украина закупает в Европе пока еще российские нефтепродукты. И будет закупать до марта 2023-го пока не начнет действовать эмбарго на российские нефтепродукты. Если Нафтогаз возобновит закупки газа у Европейских трейдеров( а до конца холодов еще долго), то трейдеры будут продавать все тот же российский газ, ранее закачаный в хранилища. И так по многим позициям. Или тебе просто пер..уть в сторону Германии надо?
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19.11.2022 21:43 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, а ми з Вами дітей хрестили? Чи може пили на брудершафт?

А стосовно "не ври"... Я навів дані зіпрес-релізу німецької статистичної служби. З ними і сперечайтеся, шановний.

А з Вами я подальше спілкування припиняю через Вашу манеру спілкування. Тим більше, що Ви ще, до того ж, не спромоглися навіть напимати крментаря україгюнською.
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19.11.2022 22:01 Відповісти
Ты либо в силу неразвитости, либо с умыслом переврал написанное, даже не удосужившись подумать- как физически трубопроводный газ из рф может попасть в Германию, через заблокированный газопровод через Польшу и взорваный Северный поток.
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19.11.2022 22:16 Відповісти
А через Україну Словаччину Чехію не можна? Мені просто цікаво для вас слова нерозвинений і необізнаний тотожні? До речі ви як нерозвинуті чи необізнані?
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19.11.2022 22:32 Відповісти
Нельзя через Чехию, там перемычек нет. Можно через Австрию, но, необізнаний, сам Газпром не поставлче газ по трубе Германии. Весь газ, который Рургаз и сейчас закупает на рынке-это СПГ. В том числе и от трейдеров связанных с росией. Но ты в силу неразвитости не в состоянии понять, что СПГ закупают не только Германии, а вообще все, кому нужен газ. Тут главный вопрос-в твоей "суперпатриотичности", которую ты либо в силу невігластва, либо провокационно усилено педалируешь. Ты где бензин или дизель для своей машины берешь, патриет? В тумбочке?
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19.11.2022 22:49 Відповісти
Ну що тут скажеш - тазик з холодною водою можливо вам допоможе а може ні хз.
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19.11.2022 23:18 Відповісти
залишилось кацапів знайти корбу крутити...
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19.11.2022 17:46 Відповісти
Тепер Конче заспа буде зі світлом, а Zeкоманда прибарахлітся на продажу надлишкових німецьких генераторів.
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19.11.2022 17:48 Відповісти
Один сразу идёт в ОПу - К.Тимошенко.....
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19.11.2022 18:15 Відповісти
що означає це ваше "буде"? Конче Заспа була, хочь коли-небудь без світла?
але генератори вони сп#здять, як піть дать
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19.11.2022 18:48 Відповісти
дайте лучше 243 леопардов первых с хранения.
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19.11.2022 17:48 Відповісти
Вова, твой помощник Кирюха, на ворованном у волонтёров пикапе, сколько себе лично генераторов забрал? 5? 10?
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19.11.2022 17:56 Відповісти
Ви шо, ви шо?
Бубочка найвеличніВшивий вже всіх корупціонерів з країни відпустив.
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19.11.2022 18:00 Відповісти
а він казав - самі злякались й до війни здриснули...а він не встиг..
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19.11.2022 18:30 Відповісти
Вже в Епіцентрі?
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19.11.2022 17:57 Відповісти
Снял у меня с языка.
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19.11.2022 18:08 Відповісти
Гереги таки керують?
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19.11.2022 18:31 Відповісти
Щиро дякуємо, Германіє.
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19.11.2022 18:01 Відповісти
Ще б не мішало свічок воскових (не анальних)так десь вагонів зі 100.
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19.11.2022 18:08 Відповісти
не знаю, як воскові - то до церков питання..цни на парафінові подивіться
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19.11.2022 18:32 Відповісти
То що вже можна нікуди не їхати ?
А я вже почала збиратись і Німеччину
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19.11.2022 18:10 Відповісти
Цікаво у нас хоч в одному місті додумалися прикрити блоками трансформатори від уламків.
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19.11.2022 18:16 Відповісти
і проводи закопали
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19.11.2022 18:33 Відповісти
Високовольтні так просто не прикопати
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19.11.2022 18:49 Відповісти
с закопування дротів є проблема! земля рухається і рве кабелі - зберігати їх в цілому стані - нетрівіальна проблема
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19.11.2022 18:49 Відповісти
соррі, про кабелі - то я жартонула..з приводу блоків..
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19.11.2022 18:55 Відповісти
Так дроти і відновити відносно швидко і дешево у порівнянні з трансформаторам. А витрачати ракету за $6млн щоб опору завалити… ще й треба влучити.
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19.11.2022 18:59 Відповісти
капець з Вами..а можна всі трансформатори поіменно з актами?
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19.11.2022 19:16 Відповісти
Про що ви?
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19.11.2022 22:34 Відповісти
До чого тут дроти, довкола трансформатора стіну і присипати землею від уламків. дроти за день відновити можна.
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19.11.2022 19:13 Відповісти
ну так..ті розвалені домівки типовий приклад - треба було мішками..Ви уявляєте собі ти ракети й мішки з піском, чи фільми про ВВВ дивитесь?)
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19.11.2022 19:18 Відповісти
Дуже гарна новина. Німцям велика подяка, а в коментах чомусь багато незадоволених. Цікаво чому?
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19.11.2022 18:18 Відповісти
незадоволених німцями...?
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19.11.2022 18:26 Відповісти
Дякуємо, шановні німці! Цікаво, а скільки для українців купив різних генераторів пан Беня?
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19.11.2022 18:30 Відповісти
є великий гєнєратор п#здєжа, називається "телемарафон"
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19.11.2022 18:50 Відповісти
його теж мішками з піском обклали?)))))))))))
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19.11.2022 19:20 Відповісти
а що хіба Бенямойський власник ДТЕК???Хоча ті, що здирають шкіру з українського народу не дадуть і цента, щоб йому допомогти.
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19.11.2022 19:02 Відповісти
спс но надо милиллиарды их к каждой 9этажки топливо безплатное
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19.11.2022 19:48 Відповісти
Миллиарды дизельгенераторов могут обогреть Луну.
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19.11.2022 20:19 Відповісти
Спасибо Германии!
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19.11.2022 21:34 Відповісти
 
 