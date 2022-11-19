Пограничники из антидронового ружья сбили вражеский беспилотник

Вооруженные антидроновыми ружьями пограничники прикрывают наши силы от беспилотной авиации противника, прежде всего коптерного типа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Первоначально с использованием антидронового комплекса удалось дезактивировать квадрокоптер противника.

"Заметив над позициями пролет коптера оккупантов оператору технологического ружья удалось заглушить сигналы и связь дрона", — говорится в сообщении.

Затем по БПЛА, потерявшему ориентацию в пространстве и повисшему в воздухе, открыли огонь из стрелкового оружия. Точным выстрелом вражеский дрон удалось сбить.

Отмечается, что в составе Сил обороны Украины на восточном фронте выполняют задачи пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

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