Пограничники из антидронового ружья сбили вражеский беспилотник
Вооруженные антидроновыми ружьями пограничники прикрывают наши силы от беспилотной авиации противника, прежде всего коптерного типа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Первоначально с использованием антидронового комплекса удалось дезактивировать квадрокоптер противника.
"Заметив над позициями пролет коптера оккупантов оператору технологического ружья удалось заглушить сигналы и связь дрона", — говорится в сообщении.
Затем по БПЛА, потерявшему ориентацию в пространстве и повисшему в воздухе, открыли огонь из стрелкового оружия. Точным выстрелом вражеский дрон удалось сбить.
Отмечается, что в составе Сил обороны Украины на восточном фронте выполняют задачи пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам.
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