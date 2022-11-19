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Пограничники из антидронового ружья сбили вражеский беспилотник

безпілотник

Вооруженные антидроновыми ружьями пограничники прикрывают наши силы от беспилотной авиации противника, прежде всего коптерного типа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Первоначально с использованием антидронового комплекса удалось дезактивировать квадрокоптер противника.

"Заметив над позициями пролет коптера оккупантов оператору технологического ружья удалось заглушить сигналы и связь дрона", — говорится в сообщении.

Затем по БПЛА, потерявшему ориентацию в пространстве и повисшему в воздухе, открыли огонь из стрелкового оружия. Точным выстрелом вражеский дрон удалось сбить.

Отмечается, что в составе Сил обороны Украины на восточном фронте выполняют задачи пограничные группы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

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Автор: 

беспилотник (3762) Госпогранслужба (6580) пограничники (1583) уничтожение (7245)


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Шкода що отак "мопєди" не можна глушити
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19.11.2022 18:21 Ответить
Шоб я такое читал в 2014
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19.11.2022 18:25 Ответить
у 1014
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19.11.2022 18:33 Ответить
Пирамиды строили точно не мы, хотя не факт
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19.11.2022 18:36 Ответить
Черное море выкопали мы только ради того, чтобы всех руSSосвиней там похоронить.
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19.11.2022 18:40 Ответить
Мне до сих пор за ето не заплатили. На лопате еще ил остался, могу предъявить
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19.11.2022 18:44 Ответить
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19.11.2022 18:36 Ответить
Це дрібниці, от на західному напрямку несуть службу справжні воїни ДПСУ, чого тільки вартий котел під Монте-Карло.
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19.11.2022 18:50 Ответить
 
 