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Новини
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Прикордонники з антидронової рушниці збили ворожий безпілотник

безпілотник

Озброєні антидроновими рушницями прикордонники прикривають наші сили від безпілотної авіації противника, передусім коптерного типу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Спочатку з використанням антидронового комплексу вдалося дезактивувати квадрокоптер противника.

"Помітивши над позиціями проліт коптера окупантів оператору технологічної рушниці вдалося заглушити сигнали й зв’язок дрона", — йдеться у повідомленні.

Потім по БПЛА, який втратив орієнтацію у просторі й завис у повітрі, відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучним пострілом ворожий дрон вдалося збити.

Зазначається, що у складі Сил оборони України на східному фронті виконують завдання прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам.

Читайте: Сьогодні зранку зенітники ЗСУ знищили два ворожі БпЛА

Автор: 

безпілотник (4322) Держприкордонслужба ДПСУ (6130) прикордонники (1109) знищення (7542)


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Шкода що отак "мопєди" не можна глушити
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19.11.2022 18:21 Відповісти
Шоб я такое читал в 2014
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19.11.2022 18:25 Відповісти
у 1014
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19.11.2022 18:33 Відповісти
Пирамиды строили точно не мы, хотя не факт
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19.11.2022 18:36 Відповісти
Черное море выкопали мы только ради того, чтобы всех руSSосвиней там похоронить.
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19.11.2022 18:40 Відповісти
Мне до сих пор за ето не заплатили. На лопате еще ил остался, могу предъявить
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19.11.2022 18:44 Відповісти
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19.11.2022 18:36 Відповісти
Це дрібниці, от на західному напрямку несуть службу справжні воїни ДПСУ, чого тільки вартий котел під Монте-Карло.
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19.11.2022 18:50 Відповісти
 
 