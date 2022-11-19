Прикордонники з антидронової рушниці збили ворожий безпілотник
Озброєні антидроновими рушницями прикордонники прикривають наші сили від безпілотної авіації противника, передусім коптерного типу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Спочатку з використанням антидронового комплексу вдалося дезактивувати квадрокоптер противника.
"Помітивши над позиціями проліт коптера окупантів оператору технологічної рушниці вдалося заглушити сигнали й зв’язок дрона", — йдеться у повідомленні.
Потім по БПЛА, який втратив орієнтацію у просторі й завис у повітрі, відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучним пострілом ворожий дрон вдалося збити.
Зазначається, що у складі Сил оборони України на східному фронті виконують завдання прикордонні групи протидії безпілотним літальним апаратам.
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