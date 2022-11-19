ЗРК Hawk становится на боевое дежурство в ближайшие дни, - ВК "Центр"

В ближайшие дни на боевое дежурство в Украине станет американский зенитный ракетный комплекс Hawk.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Центр", информирует Цензор.НЕТ.

"Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk", – говорится в сообщении

Отмечается, что ЗРК имеет среднюю дальность поражения и используется для уничтожения самолетов, а в более поздних модификациях – для перехвата ракет.

"Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели "Ястребом" в 85%. Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат", - добавили в Воздушном командовании "Центр".

Система HAWK является предшественницей системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies.

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