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Новости Война
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ЗРК Hawk становится на боевое дежурство в ближайшие дни, - ВК "Центр"

зрк,hawk

В ближайшие дни на боевое дежурство в Украине станет американский зенитный ракетный комплекс Hawk.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Центр", информирует Цензор.НЕТ.

"Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk", – говорится в сообщении

Отмечается, что ЗРК имеет среднюю дальность поражения и используется для уничтожения самолетов, а в более поздних модификациях – для перехвата ракет.

"Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели "Ястребом" в 85%. Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат", - добавили в Воздушном командовании "Центр".

Система HAWK является предшественницей системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies.

Читайте также: Украине нужны системы ПВО Patriot и больше NASAMS, - Воздушные силы

Автор: 

ПВО (2833)


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Топ комментарии
+36
Volodymyr Omelyan



Американський бронеавтомобіль International MaxxPro - після підриву на російській протитанковій міні зберіг життя всім українським військовим.

GOD BLESS AMERICA.
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19.11.2022 18:52 Ответить
+20
С богом. Смерть каазламордым!!!
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19.11.2022 18:51 Ответить
+17
все стане в нагоді.
навіть один збитий кацмотороллер не долетівший до Одеси, чи Київа, чи Волині - це життя одесситів, киян і волинян..
все стане в нагоді...
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19.11.2022 19:10 Ответить
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С богом. Смерть каазламордым!!!
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19.11.2022 18:51 Ответить
все стане в нагоді.
навіть один збитий кацмотороллер не долетівший до Одеси, чи Київа, чи Волині - це життя одесситів, киян і волинян..
все стане в нагоді...
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19.11.2022 19:10 Ответить
Я також буду радим, коли нашi "гостинцi" будуть сягати головного червоного цвинтара лаптеунтii. АМiНЬ !!! ЗЫ... А тим часом, https://t.me/censor_net/20068?single гори-гори ясно , шобы не погасло(в членинградской обл)...
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19.11.2022 19:28 Ответить
https://youtu.be/Z3IMuy7DHH8 гори-гори ясно...
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19.11.2022 19:31 Ответить
я теж мрію гахнути по тому цвинтарю. але, на жаль, не маю чим
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19.11.2022 22:22 Ответить
Если это максимально усовершенстованные хоуки то вещь очень неплохая и конечно же усилит ПВО
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19.11.2022 18:52 Ответить
Их уже изготовили и продали много тысяч, а главное - ракет к ним на рынке оружия намного больше, чем к новейшим комплексам ПВО.
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19.11.2022 18:58 Ответить
Так и есть. Идеально против дронов, но возможности сбивать крылатые ракеты тоже серьйозные, баллистические цели поскромнее, но тоже вполне возможно
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19.11.2022 19:00 Ответить
Volodymyr Omelyan



Американський бронеавтомобіль International MaxxPro - після підриву на російській протитанковій міні зберіг життя всім українським військовим.

GOD BLESS AMERICA.
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19.11.2022 18:52 Ответить
Та мабуть і старі версії будуть не згірш захвалених С-300. Будь-яка допомога у насиченні нашого ППО сприятиме збільшенню відсотків збитого мокшанського лайна.
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19.11.2022 18:58 Ответить
Скорее будут лучше чем нет, это да. Не 54-года конечно, а начиная с первых модификаций
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19.11.2022 19:02 Ответить
Пока не извесно. Хоук-система средней дальности. С 300- более серьезная система. То, что С 300 способна работать по баллистическим целям, с исзвесными ограничениями по дальности, скорости, времени реагирования, то про возможности Хоука пока не ясно. Другое дело, что аэродинамические цели на средних дальностях работать должен хорошо.
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19.11.2022 21:28 Ответить
Боже, бережи всіх, хто до того причетний. Так это ж токо начало сериала. Просто старт. Свисток, выстрел. Кацы, вам попа через букву Ж
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19.11.2022 19:00 Ответить
ТТД HAWK:
Длина - 5,03 мДиаметр корпуса - 0,37 мСтартовая масса - 638 кгМасса БЧ - 74 кгТип БЧ - осколочно-фугасная; 14 тыс. стальных сферических осколков массой по 2 г. Угол разлёта осколков 70 градусовМасса модернизированной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 ДУ - 395 кг (включая стартовый заряд массой 295 кг)Дальность поражения цели - 1,5 км … 35 кмВысота поражения цели - 60 м … 18 кмМаксимальная скорость - около 500 м/сТип взрывателя - неконтактный радиовзрыватель и контактныйСистема наведения - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F полуактивная , моноимпульсная, непрерывного излучения, https://ru.wikipedia.org/wiki/X-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD X-диапазона
Аналогичные советские ЗРК - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125 С-125 «Нева»/«Печора» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) 2К12 «Куб»/«Квадрат».
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19.11.2022 19:03 Ответить
СМотря установки каких модификаций нам передадут. Если одни из последних они будут точно лучше тех аналогов которые приведены вами
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19.11.2022 19:07 Ответить
З Іспанії писали відправлять не з радарами сентінел нам установки. І якщо так, то значить і ракети не модернізовані по програмі ILM. Відповідно вони для збивання балістичних ракет не дуже підходять. І кількість каналів менша.
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19.11.2022 20:05 Ответить
Швидше за все там буде РЛС CWAR AN/MPQ-62, але вона може декілька маловисотних цілей супроводжувати, а AN/MPQ-61може підсвічувати декілька. Тому якщо на один об'єкт буде летіти декілька ракет крилатих, то теоретично, може всі збити.
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19.11.2022 20:14 Ответить
Так сложились обстоятельства, что Украина просто обязана иметь сильнейшую в Европе армию, входить в НАТО и фактически заключить братские отношения с США, Великобританией, Турцией и странами ЕС. Любой кто с украинской стороны заикнется о братских с рашистами отношениях, о бессмысленности украинской армии - должен быть изгнан ссаными тряпками из Украины.
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19.11.2022 19:08 Ответить
Не изгнан, а расстрелян нахер.
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19.11.2022 19:11 Ответить
Україна вже мала найпотужнішу у Європі армію.

Большая часть современных военных аэродромов СССР находилась на территории УССР, включая места базирования Ту-160, МиГ-29 и Су-27. По количественному показателю военная авиация Украины в 1992 году уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе.

В состав Воздушных сил Украины были переданы три воздушные армии (1100 боевых самолётов):

истребители: 2 дивизии (8 полков) - 80 МиГ-23, 220 МиГ-29, 40 Су-27;

фронтовые бомбардировщики: 2 дивизии (5 полков) - 150 Су-24;

бомбардировщики (дальняя авиация): 2 дивизии (3 полка) - 30 Ту-16, 30 Ту-22, 36 Ту-22М;

разведывательная авиация: 3 полка - 30 Ту-22, 15 МиГ-25, 30 Су-17, 12 Су-24;

авиационный полк РЭБ: 35 Як-28;4 авиационных центра: 240 МиГ-21, 60 Су-24, 550 Л-39 «Альбатрос»/Л-29 «Дельфин».

На вооружении состояло около 900 вертолётов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26 и Ми-24 (250 ед.)

Ось тут і виникає питання: хто, як і навіщо довів найпотужнішу армію Європи до кімнатних капців і призначив хлопчиками для биття.
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19.11.2022 20:19 Ответить
У вас есть альтернативный вариант ?
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19.11.2022 21:44 Ответить
Всі хто закликає до дружби і братерства з московитами це вороги України !
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19.11.2022 19:18 Ответить
F-16 у режимі баражуваня може чергувати у повітрі 8 годин і більше. Пара може прикривати одразу територію кількох областей. Радар може виявляти дрони і крилаті ракети на відстані 50-150 км. Дивно, чому в якості ППО не розглядаюються літаки.
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19.11.2022 19:31 Ответить
Это надо спросить у тех кто три раза отказывался принять на вооружение канадскиеF-18,предатели стопроцентные.
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19.11.2022 19:45 Ответить
Думаю вопрос в цене и времени обучения персонала - пилотов и технического персонала. А так же организация обслуживания и ремонта. Может что-то упустил...
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19.11.2022 19:50 Ответить
Нам хтось дає Ф-16 або А-10, або хоч дозвукові Super Tucano? Ні, не дають і закрийте свій фонтан фантазій.
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19.11.2022 21:48 Ответить
Интересно будет посмотреть в деле....
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19.11.2022 19:49 Ответить
 
 