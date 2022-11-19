ЗРК Hawk становится на боевое дежурство в ближайшие дни, - ВК "Центр"
В ближайшие дни на боевое дежурство в Украине станет американский зенитный ракетный комплекс Hawk.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Центр", информирует Цензор.НЕТ.
"Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство становится американский зенитный ракетный комплекс Hawk", – говорится в сообщении
Отмечается, что ЗРК имеет среднюю дальность поражения и используется для уничтожения самолетов, а в более поздних модификациях – для перехвата ракет.
"Западные аналитики оценивают вероятность поражения воздушной цели "Ястребом" в 85%. Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет еще лучший результат", - добавили в Воздушном командовании "Центр".
Система HAWK является предшественницей системы противоракетной обороны PATRIOT производства Raytheon Technologies.
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навіть один збитий кацмотороллер не долетівший до Одеси, чи Київа, чи Волині - це життя одесситів, киян і волинян..
все стане в нагоді...
Американський бронеавтомобіль International MaxxPro - після підриву на російській протитанковій міні зберіг життя всім українським військовим.
GOD BLESS AMERICA.
Длина - 5,03 мДиаметр корпуса - 0,37 мСтартовая масса - 638 кгМасса БЧ - 74 кгТип БЧ - осколочно-фугасная; 14 тыс. стальных сферических осколков массой по 2 г. Угол разлёта осколков 70 градусовМасса модернизированной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 ДУ - 395 кг (включая стартовый заряд массой 295 кг)Дальность поражения цели - 1,5 км … 35 кмВысота поражения цели - 60 м … 18 кмМаксимальная скорость - около 500 м/сТип взрывателя - неконтактный радиовзрыватель и контактныйСистема наведения - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F полуактивная , моноимпульсная, непрерывного излучения, https://ru.wikipedia.org/wiki/X-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD X-диапазона
Аналогичные советские ЗРК - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125 С-125 «Нева»/«Печора» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) 2К12 «Куб»/«Квадрат».
Большая часть современных военных аэродромов СССР находилась на территории УССР, включая места базирования Ту-160, МиГ-29 и Су-27. По количественному показателю военная авиация Украины в 1992 году уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе.
В состав Воздушных сил Украины были переданы три воздушные армии (1100 боевых самолётов):
истребители: 2 дивизии (8 полков) - 80 МиГ-23, 220 МиГ-29, 40 Су-27;
фронтовые бомбардировщики: 2 дивизии (5 полков) - 150 Су-24;
бомбардировщики (дальняя авиация): 2 дивизии (3 полка) - 30 Ту-16, 30 Ту-22, 36 Ту-22М;
разведывательная авиация: 3 полка - 30 Ту-22, 15 МиГ-25, 30 Су-17, 12 Су-24;
авиационный полк РЭБ: 35 Як-28;4 авиационных центра: 240 МиГ-21, 60 Су-24, 550 Л-39 «Альбатрос»/Л-29 «Дельфин».
На вооружении состояло около 900 вертолётов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26 и Ми-24 (250 ед.)
Ось тут і виникає питання: хто, як і навіщо довів найпотужнішу армію Європи до кімнатних капців і призначив хлопчиками для биття.