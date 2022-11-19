ЗРК Hawk стає на бойове чергування найближчими днями, - ПК "Центр"

Найближчими днями на бойове чергування в Україні стане американський зенітний ракетний комплекс Hawk.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

"Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk", – йдеться у повідомленні

Зазначається, що ЗРК має середню дальність ураження і використовується для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет.

"Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі "Яструбом" у 85%. Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат", – додали у Повітряному командуванні "Центр".

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Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies.