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ЗРК Hawk стає на бойове чергування найближчими днями, - ПК "Центр"

зрк,hawk

Найближчими днями на бойове чергування в Україні стане американський зенітний ракетний комплекс Hawk.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

"Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk", – йдеться у повідомленні

Зазначається, що ЗРК має середню дальність ураження і використовується для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет.

"Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі "Яструбом" у 85%. Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат", – додали у Повітряному командуванні "Центр".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої крилатої ракети з ПЗРК. ВIДЕО

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies.

Автор: 

ППО (3276)


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Топ коментарі
+36
Volodymyr Omelyan



Американський бронеавтомобіль International MaxxPro - після підриву на російській протитанковій міні зберіг життя всім українським військовим.

GOD BLESS AMERICA.
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19.11.2022 18:52 Відповісти
+20
С богом. Смерть каазламордым!!!
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19.11.2022 18:51 Відповісти
+17
все стане в нагоді.
навіть один збитий кацмотороллер не долетівший до Одеси, чи Київа, чи Волині - це життя одесситів, киян і волинян..
все стане в нагоді...
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19.11.2022 19:10 Відповісти
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С богом. Смерть каазламордым!!!
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19.11.2022 18:51 Відповісти
все стане в нагоді.
навіть один збитий кацмотороллер не долетівший до Одеси, чи Київа, чи Волині - це життя одесситів, киян і волинян..
все стане в нагоді...
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19.11.2022 19:10 Відповісти
Я також буду радим, коли нашi "гостинцi" будуть сягати головного червоного цвинтара лаптеунтii. АМiНЬ !!! ЗЫ... А тим часом, https://t.me/censor_net/20068?single гори-гори ясно , шобы не погасло(в членинградской обл)...
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19.11.2022 19:28 Відповісти
https://youtu.be/Z3IMuy7DHH8 гори-гори ясно...
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19.11.2022 19:31 Відповісти
я теж мрію гахнути по тому цвинтарю. але, на жаль, не маю чим
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19.11.2022 22:22 Відповісти
Если это максимально усовершенстованные хоуки то вещь очень неплохая и конечно же усилит ПВО
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19.11.2022 18:52 Відповісти
Их уже изготовили и продали много тысяч, а главное - ракет к ним на рынке оружия намного больше, чем к новейшим комплексам ПВО.
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19.11.2022 18:58 Відповісти
Так и есть. Идеально против дронов, но возможности сбивать крылатые ракеты тоже серьйозные, баллистические цели поскромнее, но тоже вполне возможно
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19.11.2022 19:00 Відповісти
Volodymyr Omelyan



Американський бронеавтомобіль International MaxxPro - після підриву на російській протитанковій міні зберіг життя всім українським військовим.

GOD BLESS AMERICA.
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19.11.2022 18:52 Відповісти
Та мабуть і старі версії будуть не згірш захвалених С-300. Будь-яка допомога у насиченні нашого ППО сприятиме збільшенню відсотків збитого мокшанського лайна.
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19.11.2022 18:58 Відповісти
Скорее будут лучше чем нет, это да. Не 54-года конечно, а начиная с первых модификаций
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19.11.2022 19:02 Відповісти
Пока не извесно. Хоук-система средней дальности. С 300- более серьезная система. То, что С 300 способна работать по баллистическим целям, с исзвесными ограничениями по дальности, скорости, времени реагирования, то про возможности Хоука пока не ясно. Другое дело, что аэродинамические цели на средних дальностях работать должен хорошо.
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19.11.2022 21:28 Відповісти
Боже, бережи всіх, хто до того причетний. Так это ж токо начало сериала. Просто старт. Свисток, выстрел. Кацы, вам попа через букву Ж
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19.11.2022 19:00 Відповісти
ТТД HAWK:
Длина - 5,03 мДиаметр корпуса - 0,37 мСтартовая масса - 638 кгМасса БЧ - 74 кгТип БЧ - осколочно-фугасная; 14 тыс. стальных сферических осколков массой по 2 г. Угол разлёта осколков 70 градусовМасса модернизированной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 ДУ - 395 кг (включая стартовый заряд массой 295 кг)Дальность поражения цели - 1,5 км … 35 кмВысота поражения цели - 60 м … 18 кмМаксимальная скорость - около 500 м/сТип взрывателя - неконтактный радиовзрыватель и контактныйСистема наведения - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F полуактивная , моноимпульсная, непрерывного излучения, https://ru.wikipedia.org/wiki/X-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD X-диапазона
Аналогичные советские ЗРК - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125 С-125 «Нева»/«Печора» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) 2К12 «Куб»/«Квадрат».
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19.11.2022 19:03 Відповісти
СМотря установки каких модификаций нам передадут. Если одни из последних они будут точно лучше тех аналогов которые приведены вами
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19.11.2022 19:07 Відповісти
З Іспанії писали відправлять не з радарами сентінел нам установки. І якщо так, то значить і ракети не модернізовані по програмі ILM. Відповідно вони для збивання балістичних ракет не дуже підходять. І кількість каналів менша.
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19.11.2022 20:05 Відповісти
Швидше за все там буде РЛС CWAR AN/MPQ-62, але вона може декілька маловисотних цілей супроводжувати, а AN/MPQ-61може підсвічувати декілька. Тому якщо на один об'єкт буде летіти декілька ракет крилатих, то теоретично, може всі збити.
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19.11.2022 20:14 Відповісти
Так сложились обстоятельства, что Украина просто обязана иметь сильнейшую в Европе армию, входить в НАТО и фактически заключить братские отношения с США, Великобританией, Турцией и странами ЕС. Любой кто с украинской стороны заикнется о братских с рашистами отношениях, о бессмысленности украинской армии - должен быть изгнан ссаными тряпками из Украины.
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19.11.2022 19:08 Відповісти
Не изгнан, а расстрелян нахер.
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19.11.2022 19:11 Відповісти
Україна вже мала найпотужнішу у Європі армію.

Большая часть современных военных аэродромов СССР находилась на территории УССР, включая места базирования Ту-160, МиГ-29 и Су-27. По количественному показателю военная авиация Украины в 1992 году уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе.

В состав Воздушных сил Украины были переданы три воздушные армии (1100 боевых самолётов):

истребители: 2 дивизии (8 полков) - 80 МиГ-23, 220 МиГ-29, 40 Су-27;

фронтовые бомбардировщики: 2 дивизии (5 полков) - 150 Су-24;

бомбардировщики (дальняя авиация): 2 дивизии (3 полка) - 30 Ту-16, 30 Ту-22, 36 Ту-22М;

разведывательная авиация: 3 полка - 30 Ту-22, 15 МиГ-25, 30 Су-17, 12 Су-24;

авиационный полк РЭБ: 35 Як-28;4 авиационных центра: 240 МиГ-21, 60 Су-24, 550 Л-39 «Альбатрос»/Л-29 «Дельфин».

На вооружении состояло около 900 вертолётов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26 и Ми-24 (250 ед.)

Ось тут і виникає питання: хто, як і навіщо довів найпотужнішу армію Європи до кімнатних капців і призначив хлопчиками для биття.
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19.11.2022 20:19 Відповісти
У вас есть альтернативный вариант ?
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19.11.2022 21:44 Відповісти
Всі хто закликає до дружби і братерства з московитами це вороги України !
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19.11.2022 19:18 Відповісти
F-16 у режимі баражуваня може чергувати у повітрі 8 годин і більше. Пара може прикривати одразу територію кількох областей. Радар може виявляти дрони і крилаті ракети на відстані 50-150 км. Дивно, чому в якості ППО не розглядаюються літаки.
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19.11.2022 19:31 Відповісти
Это надо спросить у тех кто три раза отказывался принять на вооружение канадскиеF-18,предатели стопроцентные.
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19.11.2022 19:45 Відповісти
Думаю вопрос в цене и времени обучения персонала - пилотов и технического персонала. А так же организация обслуживания и ремонта. Может что-то упустил...
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19.11.2022 19:50 Відповісти
Нам хтось дає Ф-16 або А-10, або хоч дозвукові Super Tucano? Ні, не дають і закрийте свій фонтан фантазій.
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19.11.2022 21:48 Відповісти
Интересно будет посмотреть в деле....
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19.11.2022 19:49 Відповісти
 
 