ЗРК Hawk стає на бойове чергування найближчими днями, - ПК "Центр"
Найближчими днями на бойове чергування в Україні стане американський зенітний ракетний комплекс Hawk.
Про це повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.
"Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk", – йдеться у повідомленні
Зазначається, що ЗРК має середню дальність ураження і використовується для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет.
"Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі "Яструбом" у 85%. Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат", – додали у Повітряному командуванні "Центр".
Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies.
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навіть один збитий кацмотороллер не долетівший до Одеси, чи Київа, чи Волині - це життя одесситів, киян і волинян..
все стане в нагоді...
Американський бронеавтомобіль International MaxxPro - після підриву на російській протитанковій міні зберіг життя всім українським військовим.
GOD BLESS AMERICA.
Длина - 5,03 мДиаметр корпуса - 0,37 мСтартовая масса - 638 кгМасса БЧ - 74 кгТип БЧ - осколочно-фугасная; 14 тыс. стальных сферических осколков массой по 2 г. Угол разлёта осколков 70 градусовМасса модернизированной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 ДУ - 395 кг (включая стартовый заряд массой 295 кг)Дальность поражения цели - 1,5 км … 35 кмВысота поражения цели - 60 м … 18 кмМаксимальная скорость - около 500 м/сТип взрывателя - неконтактный радиовзрыватель и контактныйСистема наведения - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F полуактивная , моноимпульсная, непрерывного излучения, https://ru.wikipedia.org/wiki/X-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD X-диапазона
Аналогичные советские ЗРК - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125 С-125 «Нева»/«Печора» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) 2К12 «Куб»/«Квадрат».
Большая часть современных военных аэродромов СССР находилась на территории УССР, включая места базирования Ту-160, МиГ-29 и Су-27. По количественному показателю военная авиация Украины в 1992 году уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе.
В состав Воздушных сил Украины были переданы три воздушные армии (1100 боевых самолётов):
истребители: 2 дивизии (8 полков) - 80 МиГ-23, 220 МиГ-29, 40 Су-27;
фронтовые бомбардировщики: 2 дивизии (5 полков) - 150 Су-24;
бомбардировщики (дальняя авиация): 2 дивизии (3 полка) - 30 Ту-16, 30 Ту-22, 36 Ту-22М;
разведывательная авиация: 3 полка - 30 Ту-22, 15 МиГ-25, 30 Су-17, 12 Су-24;
авиационный полк РЭБ: 35 Як-28;4 авиационных центра: 240 МиГ-21, 60 Су-24, 550 Л-39 «Альбатрос»/Л-29 «Дельфин».
На вооружении состояло около 900 вертолётов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26 и Ми-24 (250 ед.)
Ось тут і виникає питання: хто, як і навіщо довів найпотужнішу армію Європи до кімнатних капців і призначив хлопчиками для биття.