Знищення ворожої крилатої ракети з ПЗРК. ВIДЕО

У мережі опублікований момент знищення крилатої ракети під час вчорашньої ракетної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації припускає, що російська ракета була знищена з переносного зенітно-ракетного комплексу.

"Одна зі збитих ракет. Схоже, що збили за допомогою або ПЗРК Стінгер, або ПЗРК Ігла", - пише він у коментарі.

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