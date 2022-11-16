Знищення ворожої крилатої ракети з ПЗРК. ВIДЕО
У мережі опублікований момент знищення крилатої ракети під час вчорашньої ракетної атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації припускає, що російська ракета була знищена з переносного зенітно-ракетного комплексу.
"Одна зі збитих ракет. Схоже, що збили за допомогою або ПЗРК Стінгер, або ПЗРК Ігла", - пише він у коментарі.
Топ коментарі
+45 vuiko dobrui
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+29 Colt
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+27 Александр Р #437128
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