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Знищення ворожої крилатої ракети з ПЗРК. ВIДЕО

У мережі опублікований момент знищення крилатої ракети під час вчорашньої ракетної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації припускає, що російська ракета була знищена з переносного зенітно-ракетного комплексу.

"Одна зі збитих ракет. Схоже, що збили за допомогою або ПЗРК Стінгер, або ПЗРК Ігла", - пише він у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вчора атакували Україну 96-ма ракетами, 75 з них - збила ППО. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

крилаті ракети (1080) ППО (3264) знищення (7492) ПЗРК (31)


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Топ коментарі
+45
супер !!! Слава ЗСУ !!!
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16.11.2022 12:44
+29
Хоть раз на видео всё видно.
Молодці !
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16.11.2022 12:44
+27
Хлопці, в нереально круті! Пишаюся вами!

Щиро дякую!
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16.11.2022 12:46
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супер !!! Слава ЗСУ !!!
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16.11.2022 12:44 Відповісти
Хоть раз на видео всё видно.
Молодці !
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16.11.2022 12:44 Відповісти
Хлопці, в нереально круті! Пишаюся вами!

Щиро дякую!
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16.11.2022 12:46 Відповісти
Це вишчий пілотаж! Орден беззаперечно!
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16.11.2022 12:47 Відповісти
От же ж умільці - Слава ЗСУ!
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16.11.2022 12:54 Відповісти
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16.11.2022 12:57 Відповісти
Красавец оператор ПЗРК!!!!
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16.11.2022 13:00 Відповісти
Мгновенная реакция у бойца...
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16.11.2022 13:01 Відповісти
супер, путин - убийца
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16.11.2022 13:28 Відповісти
це просто супергерой, яка миттєва реакція, молодець...
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16.11.2022 13:29 Відповісти
Бляха, війна онлайн.
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16.11.2022 14:18 Відповісти
какая это ракета летела?
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17.11.2022 00:06 Відповісти
 
 