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Новости Видео Война
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Уничтожение вражеской крылатой ракеты из ПЗРК. ВИДЕО

В сети опубликован момент уничтожения крылатой ракеты в ходе вчерашней ракетной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации предполагает, что российская ракета была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса.

"Одна из сбитых ракет. Похоже, что сбили с помощью либо ПЗРК Стингер, либо ПЗРК Игла", – пишет он в комментарии.

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крылатые ракеты (888) ПВО (2820) уничтожение (7171) ПЗРК (37)


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Топ комментарии
+45
супер !!! Слава ЗСУ !!!
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16.11.2022 12:44
+29
Хоть раз на видео всё видно.
Молодці !
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16.11.2022 12:44
+27
Хлопці, в нереально круті! Пишаюся вами!

Щиро дякую!
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16.11.2022 12:46
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супер !!! Слава ЗСУ !!!
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16.11.2022 12:44 Ответить
Хоть раз на видео всё видно.
Молодці !
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16.11.2022 12:44 Ответить
Хлопці, в нереально круті! Пишаюся вами!

Щиро дякую!
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16.11.2022 12:46 Ответить
Це вишчий пілотаж! Орден беззаперечно!
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16.11.2022 12:47 Ответить
От же ж умільці - Слава ЗСУ!
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16.11.2022 12:54 Ответить
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16.11.2022 12:57 Ответить
Красавец оператор ПЗРК!!!!
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16.11.2022 13:00 Ответить
Мгновенная реакция у бойца...
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16.11.2022 13:01 Ответить
супер, путин - убийца
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16.11.2022 13:28 Ответить
це просто супергерой, яка миттєва реакція, молодець...
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16.11.2022 13:29 Ответить
Бляха, війна онлайн.
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16.11.2022 14:18 Ответить
какая это ракета летела?
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17.11.2022 00:06 Ответить
 
 