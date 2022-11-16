Уничтожение вражеской крылатой ракеты из ПЗРК. ВИДЕО

В сети опубликован момент уничтожения крылатой ракеты в ходе вчерашней ракетной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации предполагает, что российская ракета была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса.

"Одна из сбитых ракет. Похоже, что сбили с помощью либо ПЗРК Стингер, либо ПЗРК Игла", – пишет он в комментарии.

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