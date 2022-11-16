Уничтожение вражеской крылатой ракеты из ПЗРК. ВИДЕО
В сети опубликован момент уничтожения крылатой ракеты в ходе вчерашней ракетной атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации предполагает, что российская ракета была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса.
"Одна из сбитых ракет. Похоже, что сбили с помощью либо ПЗРК Стингер, либо ПЗРК Игла", – пишет он в комментарии.
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+45 vuiko dobrui
показать весь комментарий16.11.2022 12:44 Ссылка
+29 Colt
показать весь комментарий16.11.2022 12:44 Ссылка
+27 Александр Р #437128
показать весь комментарий16.11.2022 12:46 Ссылка
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