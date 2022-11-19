Просим украинцев сократить электропотребление каждой семьей на 25%, - Минэнерго
В Министерстве энергетики уверяют, что ситуация с энергоснабжением в Украине сейчас сложная, но контролируемая. Энергетики работают над возобновлением повреждений от российских ракетных обстрелов. Украинцев призывают помочь, снизив нагрузку на сеть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"Опровергая панические заявления, распространяющиеся по социальным сетям и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая. Введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии дают возможность стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы", - заявили в министерстве.
Также Министерство энергетики обращается к украинцам с единственным призывом: помочь энергетикам, снизить нагрузку на сеть.
"Должны достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%", - отмечают в Минэнерго.
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Треба давати інструкцію. Я ось наприклад не бачу можливості як зменшити споживання на стільки відсотків.
Хтось може подумати про лампочки, телевізор, тюнер і так далі, але якщо всім цим перестати взагалі користуватись то падіння буде максимум відсотків на 5-10%. Основне споживання це холодильники, насоси, електроплити, мікрохвильові, та різні електричні обігрівачі. І якщо електричними обігрівачами я не користуюсь, без насоса не можна бо це вода, якщо холодильник не включати то потече, і залишається тільки електроплита та мікрохвильова. І як економити не дуже зрозуміло.
Плюс, як бонус - нічого не пригорить, не википить, не треба поиішувати - ввімкнув і забув, до сигналу готовності.
Рекомендую.
Те, що в микрохвильовці нагрієте за хвилину - у мульті будете гріти 15 хвилин.
Для готування все ж краще мультиварка.