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Новости Война
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Просим украинцев сократить электропотребление каждой семьей на 25%, - Минэнерго

енергетика

В Министерстве энергетики уверяют, что ситуация с энергоснабжением в Украине сейчас сложная, но контролируемая. Энергетики работают над возобновлением повреждений от российских ракетных обстрелов. Украинцев призывают помочь, снизив нагрузку на сеть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Опровергая панические заявления, распространяющиеся по социальным сетям и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая. Введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии дают возможность стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы", - заявили в министерстве.

Также Министерство энергетики обращается к украинцам с единственным призывом: помочь энергетикам, снизить нагрузку на сеть.

"Должны достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%", - отмечают в Минэнерго.

Автор: 

энергетика (2567) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+34
та нехай препізденту хочаб трохи прикрутять електрику і опалення - он він постійно в футболці ходить - виходить висока температура в приміщеннях! нехай натягне теплі труси і шубу і не відсвічує своїми відосами - буде більше за 25 відсотків
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19.11.2022 20:37 Ответить
+34
І нехай свій "зебломарафон" крутить на одному каналі решту просто вимкне. І буде економія електрики та державних грошей. Для чого одну туж саму "муть" одночасно крутити на всіх каналах, телестудії, передавачі тягнуть шалену кількість електрики!
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19.11.2022 20:50 Ответить
+32
А де ви всю електроенергію діваєте ?!
За валюту продаєте всім кому треба, а українці мають економити зимою!
Мразі зелені!
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19.11.2022 20:29 Ответить
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непотрібно нікого просити економити можна зробити просто наприклад виділити на помешкання припустимо по 100 кв і все а мешканець сам має спланувати на що йому витрачати ті кіловати наподобі телефоного поповнення
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20.11.2022 11:58 Ответить
кожен буде тоді вибирати для себе пріорітет чи дивитись телевізор зранку до ранку чи зварити їсти
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20.11.2022 12:00 Ответить
а закликати до совісті це просто наївно
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20.11.2022 12:02 Ответить
Просити це трохи безглуздо.

Треба давати інструкцію. Я ось наприклад не бачу можливості як зменшити споживання на стільки відсотків.

Хтось може подумати про лампочки, телевізор, тюнер і так далі, але якщо всім цим перестати взагалі користуватись то падіння буде максимум відсотків на 5-10%. Основне споживання це холодильники, насоси, електроплити, мікрохвильові, та різні електричні обігрівачі. І якщо електричними обігрівачами я не користуюсь, без насоса не можна бо це вода, якщо холодильник не включати то потече, і залишається тільки електроплита та мікрохвильова. І як економити не дуже зрозуміло.
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20.11.2022 13:03 Ответить
Тільки електроплита та мікрохвильова заміняються мультиваркою, по типу Redmond. Дуже економить електрику, за рахунок того, що все тепло залишається всередині, як в термосі, і готує на цьому теплі.
Плюс, як бонус - нічого не пригорить, не википить, не треба поиішувати - ввімкнув і забув, до сигналу готовності.
Рекомендую.
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20.11.2022 13:12 Ответить
Мультя нікуя не економить - то та сама електроплитка, тільки з хитрими алгоритмами.
Те, що в микрохвильовці нагрієте за хвилину - у мульті будете гріти 15 хвилин.
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20.11.2022 13:53 Ответить
Для розігріву - так, краще мікрохвильовка.
Для готування все ж краще мультиварка.
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20.11.2022 21:03 Ответить
Журналісти неправильно пишуть. Недавно був графік споживання електрики відповідно до часу доби. Так економити потрібно з 8 ранку до 23 відповідно до графіку. Найбільше споживання з 17 до 22. Бажано в цей час не вмикати потужні електроприлади, наприклад чайники, бойлери , пралки , праски та обігрівачи. Споживати бажано електрику нічну, наприклад в мене бойлер через таймер нагрівється вночі. Пралка та посудомийка вмикається також вночі. Обігрівачи електричні в день не вмикаю. Споживаю нічну, бо маю двохзонний тариф. Держава мала громадян давно закликати та стимулювати спожвати нічну електрику, в нас її завжди надлишок був, бо це атомна. Але енергокомпанії обмежували в споживанні останнім часом електрику, обмежуючи потужність. Я два роки сперечався з енергокомпанією, яка обмежила потужність на будинок в селі до 4квт, хоча підєднання було трифазне, ще за советів, при чому на фазу обмежили 2,5 квт, не можливо було користуватись взагалі світлом. Бо хотіли щоб я сплатив на той час то було 4000 гривень за кіловат потужності, тепер знизили десь 1500 коштує. Хоча населення могло замістити частину споживання газу нічною електрикою.
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20.11.2022 16:14 Ответить
Найбільше споживають мешканці розкішних маєтків в різних Безрадичах,Конча-Заспах тощо. Вже давно відомо що вони не платять за електрику,просто не пускають до себе представників Міненерго. І їх ніхто ніколи не відключав!
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20.11.2022 17:28 Ответить
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