Просим украинцев сократить электропотребление каждой семьей на 25%, - Минэнерго

В Министерстве энергетики уверяют, что ситуация с энергоснабжением в Украине сейчас сложная, но контролируемая. Энергетики работают над возобновлением повреждений от российских ракетных обстрелов. Украинцев призывают помочь, снизив нагрузку на сеть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Опровергая панические заявления, распространяющиеся по социальным сетям и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая. Введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии дают возможность стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы", - заявили в министерстве.

Также Министерство энергетики обращается к украинцам с единственным призывом: помочь энергетикам, снизить нагрузку на сеть.

"Должны достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%", - отмечают в Минэнерго.