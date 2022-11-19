УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9481 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 068 109

Просимо українців скоротити електроспоживання кожною родиною на 25%, - Міненерго

енергетика

У Міністерстві енергетики запевняють, що наразі ситуація з енергопостачанням в Україні складна, але контрольована. Енергетики працюють над відновленням пошкоджень від російських ракетних обстрілів. Українців закликають допомогти, зменшивши навантаження на мережу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Спростовуючи панічні заяви, що ширяться соціальними мережами та інтернет-ЗМІ, запевняємо, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована. Запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізовувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи", - заявили у міністерстві.

Також Міністерство енергетики звертається до українців з єдиним закликом: допомогти енергетикам, зменшити навантаження на мережу.

"Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%", - наголошують в Міненерго.

Також читайте: Блекаут в Україні малоймовірний, але ситуація надто складна: для відновлення електростанцій необхідно 900 елементів обладнання, мережі - 9 тисяч, - ДТЕК

Автор: 

енергетика (2615) Міненерго (1416)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
та нехай препізденту хочаб трохи прикрутять електрику і опалення - он він постійно в футболці ходить - виходить висока температура в приміщеннях! нехай натягне теплі труси і шубу і не відсвічує своїми відосами - буде більше за 25 відсотків
показати весь коментар
19.11.2022 20:37 Відповісти
+34
І нехай свій "зебломарафон" крутить на одному каналі решту просто вимкне. І буде економія електрики та державних грошей. Для чого одну туж саму "муть" одночасно крутити на всіх каналах, телестудії, передавачі тягнуть шалену кількість електрики!
показати весь коментар
19.11.2022 20:50 Відповісти
+32
А де ви всю електроенергію діваєте ?!
За валюту продаєте всім кому треба, а українці мають економити зимою!
Мразі зелені!
показати весь коментар
19.11.2022 20:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
непотрібно нікого просити економити можна зробити просто наприклад виділити на помешкання припустимо по 100 кв і все а мешканець сам має спланувати на що йому витрачати ті кіловати наподобі телефоного поповнення
показати весь коментар
20.11.2022 11:58 Відповісти
кожен буде тоді вибирати для себе пріорітет чи дивитись телевізор зранку до ранку чи зварити їсти
показати весь коментар
20.11.2022 12:00 Відповісти
а закликати до совісті це просто наївно
показати весь коментар
20.11.2022 12:02 Відповісти
Просити це трохи безглуздо.

Треба давати інструкцію. Я ось наприклад не бачу можливості як зменшити споживання на стільки відсотків.

Хтось може подумати про лампочки, телевізор, тюнер і так далі, але якщо всім цим перестати взагалі користуватись то падіння буде максимум відсотків на 5-10%. Основне споживання це холодильники, насоси, електроплити, мікрохвильові, та різні електричні обігрівачі. І якщо електричними обігрівачами я не користуюсь, без насоса не можна бо це вода, якщо холодильник не включати то потече, і залишається тільки електроплита та мікрохвильова. І як економити не дуже зрозуміло.
показати весь коментар
20.11.2022 13:03 Відповісти
Тільки електроплита та мікрохвильова заміняються мультиваркою, по типу Redmond. Дуже економить електрику, за рахунок того, що все тепло залишається всередині, як в термосі, і готує на цьому теплі.
Плюс, як бонус - нічого не пригорить, не википить, не треба поиішувати - ввімкнув і забув, до сигналу готовності.
Рекомендую.
показати весь коментар
20.11.2022 13:12 Відповісти
Мультя нікуя не економить - то та сама електроплитка, тільки з хитрими алгоритмами.
Те, що в микрохвильовці нагрієте за хвилину - у мульті будете гріти 15 хвилин.
показати весь коментар
20.11.2022 13:53 Відповісти
Для розігріву - так, краще мікрохвильовка.
Для готування все ж краще мультиварка.
показати весь коментар
20.11.2022 21:03 Відповісти
Журналісти неправильно пишуть. Недавно був графік споживання електрики відповідно до часу доби. Так економити потрібно з 8 ранку до 23 відповідно до графіку. Найбільше споживання з 17 до 22. Бажано в цей час не вмикати потужні електроприлади, наприклад чайники, бойлери , пралки , праски та обігрівачи. Споживати бажано електрику нічну, наприклад в мене бойлер через таймер нагрівється вночі. Пралка та посудомийка вмикається також вночі. Обігрівачи електричні в день не вмикаю. Споживаю нічну, бо маю двохзонний тариф. Держава мала громадян давно закликати та стимулювати спожвати нічну електрику, в нас її завжди надлишок був, бо це атомна. Але енергокомпанії обмежували в споживанні останнім часом електрику, обмежуючи потужність. Я два роки сперечався з енергокомпанією, яка обмежила потужність на будинок в селі до 4квт, хоча підєднання було трифазне, ще за советів, при чому на фазу обмежили 2,5 квт, не можливо було користуватись взагалі світлом. Бо хотіли щоб я сплатив на той час то було 4000 гривень за кіловат потужності, тепер знизили десь 1500 коштує. Хоча населення могло замістити частину споживання газу нічною електрикою.
показати весь коментар
20.11.2022 16:14 Відповісти
Найбільше споживають мешканці розкішних маєтків в різних Безрадичах,Конча-Заспах тощо. Вже давно відомо що вони не платять за електрику,просто не пускають до себе представників Міненерго. І їх ніхто ніколи не відключав!
показати весь коментар
20.11.2022 17:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 