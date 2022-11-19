Просимо українців скоротити електроспоживання кожною родиною на 25%, - Міненерго
У Міністерстві енергетики запевняють, що наразі ситуація з енергопостачанням в Україні складна, але контрольована. Енергетики працюють над відновленням пошкоджень від російських ракетних обстрілів. Українців закликають допомогти, зменшивши навантаження на мережу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.
"Спростовуючи панічні заяви, що ширяться соціальними мережами та інтернет-ЗМІ, запевняємо, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована. Запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізовувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи", - заявили у міністерстві.
Також Міністерство енергетики звертається до українців з єдиним закликом: допомогти енергетикам, зменшити навантаження на мережу.
"Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%", - наголошують в Міненерго.
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Треба давати інструкцію. Я ось наприклад не бачу можливості як зменшити споживання на стільки відсотків.
Хтось може подумати про лампочки, телевізор, тюнер і так далі, але якщо всім цим перестати взагалі користуватись то падіння буде максимум відсотків на 5-10%. Основне споживання це холодильники, насоси, електроплити, мікрохвильові, та різні електричні обігрівачі. І якщо електричними обігрівачами я не користуюсь, без насоса не можна бо це вода, якщо холодильник не включати то потече, і залишається тільки електроплита та мікрохвильова. І як економити не дуже зрозуміло.
Плюс, як бонус - нічого не пригорить, не википить, не треба поиішувати - ввімкнув і забув, до сигналу готовності.
Рекомендую.
Те, що в микрохвильовці нагрієте за хвилину - у мульті будете гріти 15 хвилин.
Для готування все ж краще мультиварка.