В Одесской области удалось значительно стабилизировать ситуацию с электроснабжением, - руководитель ОВА Марченко

В Одесской области удалось значительно стабилизировать ситуацию по подаче электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Удалось значительно стабилизировать ситуацию в области по подаче электроэнергии, но на этот час остаются линии, которые долгое время были отключены. Надеюсь, что завтра до утра нам удастся решить и этот вопрос", – сказал он.

Марченко добавил, что отключения будут продолжаться и дальше, но по плановым графикам – при условии, что снова не будут повреждены линии электростанций.

Накануне в сети и в СМИ появились сообщения, что жители некоторых домов в Одессе вышли на протесты из-за отсутствия в их жилищах электроэнергии. Об этом со вчерашнего дня активно рассказывают по телевидению РФ и в российских пабликах в сети.

Читайте также: Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетешин полностью обесточен