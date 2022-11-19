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В Одесской области удалось значительно стабилизировать ситуацию с электроснабжением, - руководитель ОВА Марченко

вода,електрика

В Одесской области удалось значительно стабилизировать ситуацию по подаче электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Удалось значительно стабилизировать ситуацию в области по подаче электроэнергии, но на этот час остаются линии, которые долгое время были отключены. Надеюсь, что завтра до утра нам удастся решить и этот вопрос", – сказал он.

Марченко добавил, что отключения будут продолжаться и дальше, но по плановым графикам – при условии, что снова не будут повреждены линии электростанций.

Накануне в сети и в СМИ появились сообщения, что жители некоторых домов в Одессе вышли на протесты из-за отсутствия в их жилищах электроэнергии. Об этом со вчерашнего дня активно рассказывают по телевидению РФ и в российских пабликах в сети.

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Автор: 

Одесская область (3637) Тарифы на электроэнергию (2174) отключение света (426)


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Топ комментарии
+5
Хто - хто, а Одеса знайде вихід...це ж Одеса
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19.11.2022 21:57 Ответить
+4
На буй про це писати? Щоб ворог знав куди бити?
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19.11.2022 22:29 Ответить
+2
Одесситы уже провели профилактический разговор с организаторами этих митингов.
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19.11.2022 22:58 Ответить
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Хто - хто, а Одеса знайде вихід...це ж Одеса
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19.11.2022 21:57 Ответить
А ви би не чіпали Одесу...
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19.11.2022 23:38 Ответить
Про що мова?
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20.11.2022 00:06 Ответить
Дайте телеграму-молнію в кремль...
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19.11.2022 22:08 Ответить
На буй про це писати? Щоб ворог знав куди бити?
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19.11.2022 22:29 Ответить
Ви аби сновину всю читали , а не заголовок то дурню не писали би . Кацапи по ТБ вже показали
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20.11.2022 08:56 Ответить
Одесситы уже провели профилактический разговор с организаторами этих митингов.
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19.11.2022 22:58 Ответить
та де там профілактика не допоможе.
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19.11.2022 23:00 Ответить
СБУ затримала громадянина, що закликав мешканців Одеси до протиправних дій.
https://t.me/Bratchuk_Sergey/23048

https://war.obozrevatel.com/ukr/ne-veditsya-na-vorozhi-ipso-bratchuk-poyasniv-komu-vigidni-protesti-v-odesi-video.htm
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19.11.2022 23:52 Ответить
Нема чого одеситів обсирати, мера дьорніть, його лапа там
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19.11.2022 23:23 Ответить
ума нет у зеленого чепушилы рассказывать о успехах....
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19.11.2022 23:24 Ответить
Дякуємо!!!!!
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19.11.2022 23:36 Ответить
бєням,ахмєтовим ін.виродкам і мародерам потрібні долари,евро ....а не ваші гривні ....кляті українці...тікайте з України...
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20.11.2022 07:48 Ответить
Вже втікла ? То поміняй прапор
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20.11.2022 08:57 Ответить
 
 