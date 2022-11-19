Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетешин полностью обесточен
Из-за перегрузки электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок по всей территории Нетешина, являющегося спутником Хмельницкой АЭС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил местный горсовет в Facebook в субботу, 19 ноября.
"По данным Хмельницкоблэнерго, в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок по всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды на город", – говорится в сообщении.
По данным Хмельницкоблэнерго, в регионе произошли аварийные отключения света из-за перегрузки электросети. Пока неизвестно, когда в Нетешине появится электроэнергия.
Позже в горсовете добавили, что официальных графиков отключений электросетей в Нетешине нет. Были только ориентировочные для удобства потребителей. А теперь облэнерго не будет предоставлять и ориентировочные графики. Будут аварийные отключения.
"Как говорит народная мудрость: Хотелось, чтобы было как лучше, а получилось, как всегда. Не звоните и не ищите виновных. Не мешайте энергетикам работать", – заявили власти.
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І що тут дивного? Як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
Москалі розбомбили підстанції, мережі і тд. І ти думаєш влада в секунду тобі світло подасть, чи ти кацапський троль?
Кому недостатньо світла - згадайте наших хлопців в окопах в болоті і все пройде.
В Нетішині зараз подають світло в середньому 2 через 6.
Поляки не в змозі задовольнити наші потреби в ее, якщо ми відключимо АЕС.
Джерело:
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Клас. А в кого громадянам отримувати інформацію про ситуацію в місті, у ху@ла?
Може за дії зеленського та його монобільшості у ВР також мають відповідати ЄС та Порошенко?
партія "Воля" - осколок Свободи, але з більш поміркованими позиціями, конкурент на обному електоральному полі з Євросолідарністю, Голосом, Рухами, і тією ж Свободою.
Бабця мабуть зайву лампочку ввімкнула і стався перегруз... 😆
Ну давай роскажи нам що в нас замало генерації, та що треба стабілізувати та сбалансувати енергосистему.
А може поясниш ще чому ми купували ел. енергію, а потім виявилося що в нас надлишок і ми продаємо ел. енергію?
Ти можеш пояснити на хіба відключати людям ел. єнергію, в той час коли ел. транспорт їздить та на стовпах фонарі горять? Коли в багатоповерхівках єл. плити і нема води бо підкачка не працює, і опалення зупиняеться бо теж підкачки нема, коли не можна в туалет сходити бо нема води, коли хліба не можна купити бо касса не працює, і банкомат карти не приймає. А в той же час навіть зараз пишуть що за кордон енергія продається, це 6 лядь як зрозуміти?
Гадаю після закінченя війни фронт буде у іншому напрямку. спитають за все...
Пока Бог миловал, но церкви то пустуют, на авось народ живёт, а надо бы сутками молиться
Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
https://glavcom.ua/economics/finances/vlada-spisala-borgi-kolomoyskomu-a-natomist-vvela-podatki-dlya-selyan-nardep-804723.html