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Новости
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Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетешин полностью обесточен

нетішин

Из-за перегрузки электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок по всей территории Нетешина, являющегося спутником Хмельницкой АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил местный горсовет в Facebook в субботу, 19 ноября.

"По данным Хмельницкоблэнерго, в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок по всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды на город", – говорится в сообщении.

По данным Хмельницкоблэнерго, в регионе произошли аварийные отключения света из-за перегрузки электросети. Пока неизвестно, когда в Нетешине появится электроэнергия.

Читайте: 19 ноября планируем пройти без дополнительных аварийных отключений по всей Украине, - "Укрэнерго"

Позже в горсовете добавили, что официальных графиков отключений электросетей в Нетешине нет. Были только ориентировочные для удобства потребителей. А теперь облэнерго не будет предоставлять и ориентировочные графики. Будут аварийные отключения.

"Как говорит народная мудрость: Хотелось, чтобы было как лучше, а получилось, как всегда. Не звоните и не ищите виновных. Не мешайте энергетикам работать", – заявили власти.

Также читайте: Ситуация с электроснабжением в Киевской области остается тяжелой, продолжается внеплановое отключение электричества, - ОВА

Тарифы на электроэнергию (2174) отключение света (426) Хмельницкая область (960)


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Топ комментарии
+19
збрехало.
І що тут дивного? Як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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19.11.2022 15:44 Ответить
+10
Га брехні Вова далеко не заїде. Володя, де наші ракети, якими ми могли збивати ворожі і бити по їх місту запуску, під асвальтом? Бачиш і ця брехня вилазить боком, а ще тільки кінець листопада, а що буде в січні?
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19.11.2022 15:48 Ответить
+9
Що ти зрадо#обиш?
Москалі розбомбили підстанції, мережі і тд. І ти думаєш влада в секунду тобі світло подасть, чи ти кацапський троль?
Кому недостатньо світла - згадайте наших хлопців в окопах в болоті і все пройде.
В Нетішині зараз подають світло в середньому 2 через 6.
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19.11.2022 16:50 Ответить
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збрехало.
І що тут дивного? Як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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19.11.2022 15:44 Ответить
Хорошие заявочки у влады,сами какой то ***** натворили,а вы люди сидите молча.
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19.11.2022 15:45 Ответить
Що ти зрадо#обиш?
Москалі розбомбили підстанції, мережі і тд. І ти думаєш влада в секунду тобі світло подасть, чи ти кацапський троль?
Кому недостатньо світла - згадайте наших хлопців в окопах в болоті і все пройде.
В Нетішині зараз подають світло в середньому 2 через 6.
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19.11.2022 16:50 Ответить
надо заглушить АЭС и подключатся от поляков, хотя бы на время войны
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19.11.2022 15:48 Ответить
Сам придумав, чи кацапи підказали?
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19.11.2022 16:46 Ответить
https://censor.net/ua/news/3381753/***********************************************************************
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19.11.2022 17:58 Ответить
Що за ідіотські пропозиції? У нас тільки на АЕС надія - вони тримають всю мережу.
Поляки не в змозі задовольнити наші потреби в ее, якщо ми відключимо АЕС.
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19.11.2022 16:57 Ответить
Га брехні Вова далеко не заїде. Володя, де наші ракети, якими ми могли збивати ворожі і бити по їх місту запуску, під асвальтом? Бачиш і ця брехня вилазить боком, а ще тільки кінець листопада, а що буде в січні?
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19.11.2022 15:48 Ответить
"Не дзвоніть і не шукайте винних. Не заважайте енергетикам працювати", - заявила влада."

Джерело:

*
Клас. А в кого громадянам отримувати інформацію про ситуацію в місті, у ху@ла?
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19.11.2022 15:57 Ответить
Мер від партії ЄС?
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19.11.2022 16:12 Ответить
Местные, это не только мэр, но и депутаты. Или ихтамнет?
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19.11.2022 16:20 Ответить
Якщо їх там меншість, то НЕ вони мають відповідати за дії мера та більшості в міськаді.
Може за дії зеленського та його монобільшості у ВР також мають відповідати ЄС та Порошенко?
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19.11.2022 16:28 Ответить
"https://suspilne.media/74852-oleksandr-suprunuk-vtrete-stav-miskim-golovou-netisina-hto-vin-i-cim-volodie/ чинний мер Нетішина Олександр Супрунюк - був кандидатом на посаду міського голови від політичної партії "Воля"; за нього проголосували 48,49% виборців "

партія "Воля" - осколок Свободи, але з більш поміркованими позиціями, конкурент на обному електоральному полі з Євросолідарністю, Голосом, Рухами, і тією ж Свободою.
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19.11.2022 16:27 Ответить
мер міста не керував обороною країни і не розподіляв кошти на оборону, цим займався Верховний головнокомандувач і такі собі таран і хомчак, призначені Зеленським. Всі питання до них, чому не виділили кошти на жоден снаряд для оборони і не профінансували проекти ракетних програм. Ось це і є наслоідком, що кацапи безперешкодно б'ють на нашій інфрастуктурі. Вовану більше подобаються шашлики, а не ракети. Це велика подяка 73% наріду. Ви це зробили разом інше доробляє ворог.
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19.11.2022 16:34 Ответить
Фууууу
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19.11.2022 17:32 Ответить
А чим перегрузили ел. мережі, лежачою економікою?
Бабця мабуть зайву лампочку ввімкнула і стався перегруз... 😆
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19.11.2022 16:04 Ответить
Ти мабуть клоун чи кацап. Новин про розбомлені комунікації електромереж не читав?
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19.11.2022 16:54 Ответить
Це ти клоун!
Ну давай роскажи нам що в нас замало генерації, та що треба стабілізувати та сбалансувати енергосистему.
А може поясниш ще чому ми купували ел. енергію, а потім виявилося що в нас надлишок і ми продаємо ел. енергію?
Ти можеш пояснити на хіба відключати людям ел. єнергію, в той час коли ел. транспорт їздить та на стовпах фонарі горять? Коли в багатоповерхівках єл. плити і нема води бо підкачка не працює, і опалення зупиняеться бо теж підкачки нема, коли не можна в туалет сходити бо нема води, коли хліба не можна купити бо касса не працює, і банкомат карти не приймає. А в той же час навіть зараз пишуть що за кордон енергія продається, це 6 лядь як зрозуміти?
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19.11.2022 23:20 Ответить
Мозок у вас розбомблений а не коммунікації.
Гадаю після закінченя війни фронт буде у іншому напрямку. спитають за все...
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19.11.2022 23:23 Ответить
А сама печалька в тому що місто не було підьєднано до АЕС,а десь кругами невідомо як,і газопостачання в місті не має,воно не було передбаченно при будівництві міста,Нетішин мав повністю бути електрефікован,і забезпечуватись АЕС,зараз не плюсова температура,і навіть чаю не зробиш ,бо газу нема
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19.11.2022 16:08 Ответить
Схоже на те що Укра\ну варать як лягушку і це не тількі Путін, йому дуже допомогають куміри 73 відсотків
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19.11.2022 16:11 Ответить
щоб ви і не сумнівались. Все керовано і цей світ і вся ця війна...
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19.11.2022 16:21 Ответить
І ти керований?
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19.11.2022 16:50 Ответить
А що від нього залежить укладка асфальту?
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19.11.2022 16:52 Ответить
Южноукраинску приготовиться...
Пока Бог миловал, но церкви то пустуют, на авось народ живёт, а надо бы сутками молиться
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19.11.2022 17:20 Ответить
Мародерити за сприяння влади під час війни не злочин?

Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
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19.11.2022 17:46 Ответить
Влада списала борги Коломойському, а натомість ввела податки для селян.

https://glavcom.ua/economics/finances/vlada-spisala-borgi-kolomoyskomu-a-natomist-vvela-podatki-dlya-selyan-nardep-804723.html

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19.11.2022 17:50 Ответить
Та Ви шо? А під час війни час призначати ригів на посади, наприклад в Херсон, які його до цього здали? А під час війни час розпилювати державні кошти не на оборону, а на будівництво для коханець, наприклад резніченко? А під час війни можна тирити гуманітарку, як це робили в Запоріжжі близькі до Президента? А під час війни призначати в ОПу представників антимайдану татарова,єрмака та інших, які душили Україну? А під час війни правильно кожного місяця виділяти мільярди Бені, бо через суди, то через прощення боргу, то через інші схеми і продовжувати не фінансувати ракетні програми?
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19.11.2022 18:42 Ответить
Та хто вночі ту мережу перевантажив, в 8.00 вже відімкнули, люди і так економлять, а обленерго знає як гроші збирати, а як вкладувати,то ні. Поруч Остріг, то в людей 4 год. на 4 год, а в нас 2 год на 8 годин. За.....бали.
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19.11.2022 17:41 Ответить
Нє бєда, як що внаглу частину електрику йде на експорт - Зе влада все одно гарно збреше, що це неправда
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19.11.2022 18:38 Ответить
 
 