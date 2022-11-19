Город-спутник Хмельницкой АЭС Нетешин полностью обесточен

Из-за перегрузки электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок по всей территории Нетешина, являющегося спутником Хмельницкой АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил местный горсовет в Facebook в субботу, 19 ноября.

"По данным Хмельницкоблэнерго, в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок по всей территории города. К сети подключена только критическая инфраструктура: медсанчасть и подача воды на город", – говорится в сообщении.

По данным Хмельницкоблэнерго, в регионе произошли аварийные отключения света из-за перегрузки электросети. Пока неизвестно, когда в Нетешине появится электроэнергия.

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Позже в горсовете добавили, что официальных графиков отключений электросетей в Нетешине нет. Были только ориентировочные для удобства потребителей. А теперь облэнерго не будет предоставлять и ориентировочные графики. Будут аварийные отключения.

"Как говорит народная мудрость: Хотелось, чтобы было как лучше, а получилось, как всегда. Не звоните и не ищите виновных. Не мешайте энергетикам работать", – заявили власти.

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