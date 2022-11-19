Місто-супутник Хмельницької АЕС Нетішин повністю знеструмлене

Через перевантаження електромережі сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території Нетішина, яке є супутником Хмельницької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила місцева міськрада у Facebook у суботу, 19 листопада.

"За даними Хмельницькобленерго, у зв'язку з перевантаженням електромережі сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста. До мережі підключена лише критична інфраструктура: медсанчастина та подача води на місто", – йдеться у повідомленні.

За даними Хмельницькобленерго, у регіоні сталися аварійні відключення світла через перевантаження електромережі. Поки що невідомо, коли у Нетішині з'явиться електроенергія.

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Пізніше у міськраді додали, що офіційних графіків відключень електромереж у Нетішині немає. Були лише орієнтовні для зручності споживачів. А тепер обленерго не надаватиме і орієнтовних графіків. Будуть аварійні вимкнення.

"Як говорить народна мудрість: Хотілося, щоб було як краще, а вийшло, як завжди. Не дзвоніть і не шукайте винних. Не заважайте енергетикам працювати", – заявила влада.

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