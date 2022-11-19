УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11231 відвідувач онлайн
Новини
16 240 35

Місто-супутник Хмельницької АЕС Нетішин повністю знеструмлене

нетішин

Через перевантаження електромережі сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території Нетішина, яке є супутником Хмельницької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила місцева міськрада у Facebook у суботу, 19 листопада.

"За даними Хмельницькобленерго, у зв'язку з перевантаженням електромережі сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста. До мережі підключена лише критична інфраструктура: медсанчастина та подача води на місто", – йдеться у повідомленні.

За даними Хмельницькобленерго, у регіоні сталися аварійні відключення світла через перевантаження електромережі. Поки що невідомо, коли у Нетішині з'явиться електроенергія.

Також читайте: Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, продовжується позапланове вимкнення електрики, - ОВА

Пізніше у міськраді додали, що офіційних графіків відключень електромереж у Нетішині немає. Були лише орієнтовні для зручності споживачів. А тепер обленерго не надаватиме і орієнтовних графіків. Будуть аварійні вимкнення.

"Як говорить народна мудрість: Хотілося, щоб було як краще, а вийшло, як завжди. Не дзвоніть і не шукайте винних. Не заважайте енергетикам працювати", – заявила влада.

Також читайте: Блекаут в Україні малоймовірний, але ситуація надто складна: для відновлення електростанцій необхідно 900 елементів обладнання, мережі - 9 тисяч, - ДТЕК

Автор: 

електроенергія (6253) відключення світла (1095) Хмельницька область (981)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
збрехало.
І що тут дивного? Як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
показати весь коментар
19.11.2022 15:44 Відповісти
+10
Га брехні Вова далеко не заїде. Володя, де наші ракети, якими ми могли збивати ворожі і бити по їх місту запуску, під асвальтом? Бачиш і ця брехня вилазить боком, а ще тільки кінець листопада, а що буде в січні?
показати весь коментар
19.11.2022 15:48 Відповісти
+9
Що ти зрадо#обиш?
Москалі розбомбили підстанції, мережі і тд. І ти думаєш влада в секунду тобі світло подасть, чи ти кацапський троль?
Кому недостатньо світла - згадайте наших хлопців в окопах в болоті і все пройде.
В Нетішині зараз подають світло в середньому 2 через 6.
показати весь коментар
19.11.2022 16:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
збрехало.
І що тут дивного? Як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
показати весь коментар
19.11.2022 15:44 Відповісти
Хорошие заявочки у влады,сами какой то ***** натворили,а вы люди сидите молча.
показати весь коментар
19.11.2022 15:45 Відповісти
Що ти зрадо#обиш?
Москалі розбомбили підстанції, мережі і тд. І ти думаєш влада в секунду тобі світло подасть, чи ти кацапський троль?
Кому недостатньо світла - згадайте наших хлопців в окопах в болоті і все пройде.
В Нетішині зараз подають світло в середньому 2 через 6.
показати весь коментар
19.11.2022 16:50 Відповісти
надо заглушить АЭС и подключатся от поляков, хотя бы на время войны
показати весь коментар
19.11.2022 15:48 Відповісти
Сам придумав, чи кацапи підказали?
показати весь коментар
19.11.2022 16:46 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3381753/***********************************************************************
показати весь коментар
19.11.2022 17:58 Відповісти
Що за ідіотські пропозиції? У нас тільки на АЕС надія - вони тримають всю мережу.
Поляки не в змозі задовольнити наші потреби в ее, якщо ми відключимо АЕС.
показати весь коментар
19.11.2022 16:57 Відповісти
Га брехні Вова далеко не заїде. Володя, де наші ракети, якими ми могли збивати ворожі і бити по їх місту запуску, під асвальтом? Бачиш і ця брехня вилазить боком, а ще тільки кінець листопада, а що буде в січні?
показати весь коментар
19.11.2022 15:48 Відповісти
"Не дзвоніть і не шукайте винних. Не заважайте енергетикам працювати", - заявила влада."

Джерело:

*
Клас. А в кого громадянам отримувати інформацію про ситуацію в місті, у ху@ла?
показати весь коментар
19.11.2022 15:57 Відповісти
Мер від партії ЄС?
показати весь коментар
19.11.2022 16:12 Відповісти
Местные, это не только мэр, но и депутаты. Или ихтамнет?
показати весь коментар
19.11.2022 16:20 Відповісти
Якщо їх там меншість, то НЕ вони мають відповідати за дії мера та більшості в міськаді.
Може за дії зеленського та його монобільшості у ВР також мають відповідати ЄС та Порошенко?
показати весь коментар
19.11.2022 16:28 Відповісти
"https://suspilne.media/74852-oleksandr-suprunuk-vtrete-stav-miskim-golovou-netisina-hto-vin-i-cim-volodie/ чинний мер Нетішина Олександр Супрунюк - був кандидатом на посаду міського голови від політичної партії "Воля"; за нього проголосували 48,49% виборців "

партія "Воля" - осколок Свободи, але з більш поміркованими позиціями, конкурент на обному електоральному полі з Євросолідарністю, Голосом, Рухами, і тією ж Свободою.
показати весь коментар
19.11.2022 16:27 Відповісти
мер міста не керував обороною країни і не розподіляв кошти на оборону, цим займався Верховний головнокомандувач і такі собі таран і хомчак, призначені Зеленським. Всі питання до них, чому не виділили кошти на жоден снаряд для оборони і не профінансували проекти ракетних програм. Ось це і є наслоідком, що кацапи безперешкодно б'ють на нашій інфрастуктурі. Вовану більше подобаються шашлики, а не ракети. Це велика подяка 73% наріду. Ви це зробили разом інше доробляє ворог.
показати весь коментар
19.11.2022 16:34 Відповісти
Фууууу
показати весь коментар
19.11.2022 17:32 Відповісти
А чим перегрузили ел. мережі, лежачою економікою?
Бабця мабуть зайву лампочку ввімкнула і стався перегруз... 😆
показати весь коментар
19.11.2022 16:04 Відповісти
Ти мабуть клоун чи кацап. Новин про розбомлені комунікації електромереж не читав?
показати весь коментар
19.11.2022 16:54 Відповісти
Це ти клоун!
Ну давай роскажи нам що в нас замало генерації, та що треба стабілізувати та сбалансувати енергосистему.
А може поясниш ще чому ми купували ел. енергію, а потім виявилося що в нас надлишок і ми продаємо ел. енергію?
Ти можеш пояснити на хіба відключати людям ел. єнергію, в той час коли ел. транспорт їздить та на стовпах фонарі горять? Коли в багатоповерхівках єл. плити і нема води бо підкачка не працює, і опалення зупиняеться бо теж підкачки нема, коли не можна в туалет сходити бо нема води, коли хліба не можна купити бо касса не працює, і банкомат карти не приймає. А в той же час навіть зараз пишуть що за кордон енергія продається, це 6 лядь як зрозуміти?
показати весь коментар
19.11.2022 23:20 Відповісти
Мозок у вас розбомблений а не коммунікації.
Гадаю після закінченя війни фронт буде у іншому напрямку. спитають за все...
показати весь коментар
19.11.2022 23:23 Відповісти
А сама печалька в тому що місто не було підьєднано до АЕС,а десь кругами невідомо як,і газопостачання в місті не має,воно не було передбаченно при будівництві міста,Нетішин мав повністю бути електрефікован,і забезпечуватись АЕС,зараз не плюсова температура,і навіть чаю не зробиш ,бо газу нема
показати весь коментар
19.11.2022 16:08 Відповісти
Схоже на те що Укра\ну варать як лягушку і це не тількі Путін, йому дуже допомогають куміри 73 відсотків
показати весь коментар
19.11.2022 16:11 Відповісти
щоб ви і не сумнівались. Все керовано і цей світ і вся ця війна...
показати весь коментар
19.11.2022 16:21 Відповісти
І ти керований?
показати весь коментар
19.11.2022 16:50 Відповісти
А що від нього залежить укладка асфальту?
показати весь коментар
19.11.2022 16:52 Відповісти
Южноукраинску приготовиться...
Пока Бог миловал, но церкви то пустуют, на авось народ живёт, а надо бы сутками молиться
показати весь коментар
19.11.2022 17:20 Відповісти
Мародерити за сприяння влади під час війни не злочин?

Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
показати весь коментар
19.11.2022 17:46 Відповісти
Влада списала борги Коломойському, а натомість ввела податки для селян.

https://glavcom.ua/economics/finances/vlada-spisala-borgi-kolomoyskomu-a-natomist-vvela-podatki-dlya-selyan-nardep-804723.html

показати весь коментар
19.11.2022 17:50 Відповісти
Та Ви шо? А під час війни час призначати ригів на посади, наприклад в Херсон, які його до цього здали? А під час війни час розпилювати державні кошти не на оборону, а на будівництво для коханець, наприклад резніченко? А під час війни можна тирити гуманітарку, як це робили в Запоріжжі близькі до Президента? А під час війни призначати в ОПу представників антимайдану татарова,єрмака та інших, які душили Україну? А під час війни правильно кожного місяця виділяти мільярди Бені, бо через суди, то через прощення боргу, то через інші схеми і продовжувати не фінансувати ракетні програми?
показати весь коментар
19.11.2022 18:42 Відповісти
Та хто вночі ту мережу перевантажив, в 8.00 вже відімкнули, люди і так економлять, а обленерго знає як гроші збирати, а як вкладувати,то ні. Поруч Остріг, то в людей 4 год. на 4 год, а в нас 2 год на 8 годин. За.....бали.
показати весь коментар
19.11.2022 17:41 Відповісти
Нє бєда, як що внаглу частину електрику йде на експорт - Зе влада все одно гарно збреше, що це неправда
показати весь коментар
19.11.2022 18:38 Відповісти
 
 