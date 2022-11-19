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На Одещині вдалося значно стабілізувати ситуацію з електропостачанням, - керівник ОВА Марченко

вода,електрика

На Одещині вдалося значно стабілізувати ситуацію щодо подачі електроенергії.

 Як інформує Цензор.НЕТ,  із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Вдалося значно стабілізувати ситуацію в області щодо подачі електроенергії, але на цю годину залишаються лінії, які тривалий час були відключені. Сподіваюсь, що завтра до ранку нам вдасться вирішити й це питання", – сказав він.

Марченко додав, що відключення будуть тривати і надалі, але за плановими графіками – за умови, що знову не будуть пошкоджені лінії електростанцій.

Напередодні в мережі та у ЗМІ з’явилися повідомлення, що мешканці деяких будинків в Одесі вийшли на протести у зв’язку з відсутністю в їхніх помешканнях електроенергії. Про це з учорашнього дня активно розповідають на телебаченні РФ та в російських пабліках у мережі.

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Автор: 

Одеська область (3292) електроенергія (6255) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+5
Хто - хто, а Одеса знайде вихід...це ж Одеса
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19.11.2022 21:57 Відповісти
+4
На буй про це писати? Щоб ворог знав куди бити?
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19.11.2022 22:29 Відповісти
+2
Одесситы уже провели профилактический разговор с организаторами этих митингов.
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19.11.2022 22:58 Відповісти
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Хто - хто, а Одеса знайде вихід...це ж Одеса
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19.11.2022 21:57 Відповісти
А ви би не чіпали Одесу...
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19.11.2022 23:38 Відповісти
Про що мова?
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20.11.2022 00:06 Відповісти
Дайте телеграму-молнію в кремль...
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19.11.2022 22:08 Відповісти
На буй про це писати? Щоб ворог знав куди бити?
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19.11.2022 22:29 Відповісти
Ви аби сновину всю читали , а не заголовок то дурню не писали би . Кацапи по ТБ вже показали
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20.11.2022 08:56 Відповісти
Одесситы уже провели профилактический разговор с организаторами этих митингов.
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19.11.2022 22:58 Відповісти
та де там профілактика не допоможе.
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19.11.2022 23:00 Відповісти
СБУ затримала громадянина, що закликав мешканців Одеси до протиправних дій.
https://t.me/Bratchuk_Sergey/23048

https://war.obozrevatel.com/ukr/ne-veditsya-na-vorozhi-ipso-bratchuk-poyasniv-komu-vigidni-protesti-v-odesi-video.htm
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19.11.2022 23:52 Відповісти
Нема чого одеситів обсирати, мера дьорніть, його лапа там
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19.11.2022 23:23 Відповісти
ума нет у зеленого чепушилы рассказывать о успехах....
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19.11.2022 23:24 Відповісти
Дякуємо!!!!!
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19.11.2022 23:36 Відповісти
бєням,ахмєтовим ін.виродкам і мародерам потрібні долари,евро ....а не ваші гривні ....кляті українці...тікайте з України...
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20.11.2022 07:48 Відповісти
Вже втікла ? То поміняй прапор
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20.11.2022 08:57 Відповісти
 
 