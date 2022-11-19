На Одещині вдалося значно стабілізувати ситуацію з електропостачанням, - керівник ОВА Марченко

На Одещині вдалося значно стабілізувати ситуацію щодо подачі електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Вдалося значно стабілізувати ситуацію в області щодо подачі електроенергії, але на цю годину залишаються лінії, які тривалий час були відключені. Сподіваюсь, що завтра до ранку нам вдасться вирішити й це питання", – сказав він.

Марченко додав, що відключення будуть тривати і надалі, але за плановими графіками – за умови, що знову не будуть пошкоджені лінії електростанцій.

Напередодні в мережі та у ЗМІ з’явилися повідомлення, що мешканці деяких будинків в Одесі вийшли на протести у зв’язку з відсутністю в їхніх помешканнях електроенергії. Про це з учорашнього дня активно розповідають на телебаченні РФ та в російських пабліках у мережі.

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