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В Эстонии сообщили о масштабной кибератаке прокремлевских хакеров

хакер,фейк,дезінформація

Департамент государственной инфосистемы Эстонии сообщил о масштабной атаке прокремлевских хакеров на предприятия и ведомства Эстонии, Латвии, Польши и Украины.

Об этом сообщает портал ERR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Руководитель отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами Департамента государственной инфосистемы (RIA) Тину Таммер сообщил, что в 10:14 утра в субботу они обнаружили, что услуги пяти эстонских компаний начали работать со сбоями. Среди них был и государственный энергоконцерн Eesti Energia.

"Из-за атаки, кроме сайта Eesti Energia, недоступны сайты, связанные с предприятием, такие как elektrilevi.ee и enefitgreen.ee. Киберэксперты CERT-EE находятся в тесном контакте с представителями предприятия", - сказал Таммер.

Таммер сказал, что преступники также нацелились на министерство экономики и коммуникаций, Банк Эстонии и фонд EAS, а также на сайт одной частной компании. "Министерство и EAS являются клиентами государственной сети, предоставляемой RIA, поэтому атаки на них удалось отбить, они не имели большого влияния", - сказал он.

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"Мы общаемся с партнерами и сторонами, которые подверглись атаке, и предлагаем собственные советы и поддержку. Мы следим за ситуацией и готовы внести свой вклад в дальнейшее решение киберинцидентов. Текущие атаки большие, но не такие масштабные и объемные, как те, что постигли Эстонию этой весной и летом. Несмотря на это, последствия атаки могут быть очень масштабными в зависимости от цели", - сказал Таммер.

Таммер отметил, что никогда нельзя с абсолютной уверенностью сказать, кто стоит за атаками, но имеющаяся информация позволяет предположить, что это прокремлевские киберпреступники. "Насколько нам известно, в это же время атаке подверглись компании и учреждения в Латвии, Польше и Украине. Этот список может быть не окончательным", - сказал Таммер.

Автор: 

россия (96169) хакер (1191) Эстония (1451)


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Топ комментарии
+6
Зря с Эстонией связались! Если это русские хакеры были, то скоро кремлёвские сайты будут открываться только при введение универсального пароля "Путин-Пуйло"
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19.11.2022 22:44 Ответить
+4
После атаки моего учреждения русскими программами вымогателями у вымогателей даже собранные гроши стали автоматически уходить на счёт помощи детям. А у нас то не военизированная организация была. А эстонские то хакеры круче наших. После нашей ответки нас хакеры в покое оставили.
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19.11.2022 22:59 Ответить
+3
Дякуйте нато, поки без бімби
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19.11.2022 22:13 Ответить
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Дякуйте нато, поки без бімби
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19.11.2022 22:13 Ответить
Це вже вважається нападом чи Байден змусить сказати що хакери були українські тому не треба треба нікого шукати?
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19.11.2022 22:29 Ответить
Чому українські? Зараз - естонські.
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19.11.2022 23:40 Ответить
Може, додати до Статуту НАТО "кібернетичний" варіант статті 5 - кібернетична атака на одну країну є кібернетичною атакою на всі країни блоку, з усіма наслідками для агресора.
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19.11.2022 22:32 Ответить
Можуть і додати. Але буде обов'язкова ремарка що все почнеться з консультацій. Ними ж і закінчиться.
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19.11.2022 22:45 Ответить
Зря с Эстонией связались! Если это русские хакеры были, то скоро кремлёвские сайты будут открываться только при введение универсального пароля "Путин-Пуйло"
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19.11.2022 22:44 Ответить
Дайбоже вашому теляті вовка з'їсти.
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19.11.2022 22:47 Ответить
После атаки моего учреждения русскими программами вымогателями у вымогателей даже собранные гроши стали автоматически уходить на счёт помощи детям. А у нас то не военизированная организация была. А эстонские то хакеры круче наших. После нашей ответки нас хакеры в покое оставили.
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19.11.2022 22:59 Ответить
В Естонії IT на голову вище, ніж в рашці.
Вони, якщо забажають, то можуть кібератаки на сайти кремля та ФСБ переспрямувати.
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19.11.2022 22:56 Ответить
Можливо. Але чому такі винахідливі естонські IT не закрили дірки в системах в які влізли навіть недолугі кацапські хакери.
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19.11.2022 23:09 Ответить
На все свій час.
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19.11.2022 23:33 Ответить
 
 