В Естонії повідомили про масштабну кібератаку прокремлівських хакерів

Департамент державної інфосистеми Естонії повідомив про масштабну атаку прокремлівських хакерів на підприємства і відомства Естонії, Латвії, Польщі та України.

Про це повідомляє портал ERR, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Керівник відділу CERT-EE по роботі з кіберінцидентами Департаменту державної інфосистеми (RIA) Тину Таммер повідомив, що о 10:14 ранку в суботу вони виявили, що послуги п'яти естонських компаній почали працювати зі збоями. Серед них був і державний енергоконцерн Eesti Energia.

"Через атаки, крім сайту Eesti Energia, недоступні сайти, пов'язані з підприємством, такі як elektrilevi.ee і enefitgreen.ee. Кіберексперти CERT-EE перебувають у тісному контакті з представниками підприємства", - сказав Таммер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія відповідальна за злам Telegram’ів молдовських політиків, - спецслужби Молдови

Таммер сказав, що злочинці також націлилися на міністерство економіки і комунікацій, Банк Естонії та фонд EAS, а також на сайт однієї приватної компанії. "Міністерство і EAS є клієнтами державної мережі, що надається RIA, тому атаки на них вдалося відбити, вони не мали великого впливу", - сказав він.

"Ми спілкуємося з партнерами та сторонами, які зазнали атаки, і пропонуємо власні поради та підтримку. Ми стежимо за ситуацією і готові зробити свій внесок у подальше вирішення кіберінцидентів. Поточні атаки великі, але не такі масштабні та об'ємні, як ті, що спіткали Естонію цієї весни та влітку. Незважаючи на це, наслідки атаки можуть бути дуже масштабними залежно від мети", - сказав Таммер.

Таммер зазначив, що ніколи не можна з абсолютною впевненістю сказати, хто стоїть за атаками, але наявна інформація дає змогу припустити, що це прокремлівські кіберзлочинці. "Наскільки нам відомо, в цей самий час атаці піддалися компанії та установи в Латвії, Польщі та Україні. Цей список може бути не остаточним", - сказав Таммер.