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В Естонії повідомили про масштабну кібератаку прокремлівських хакерів

хакер,фейк,дезінформація

Департамент державної інфосистеми Естонії повідомив про масштабну атаку прокремлівських хакерів на підприємства і відомства Естонії, Латвії, Польщі та України.

Про це повідомляє портал ERR, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Керівник відділу CERT-EE по роботі з кіберінцидентами Департаменту державної інфосистеми (RIA) Тину Таммер повідомив, що о 10:14 ранку в суботу вони виявили, що послуги п'яти естонських компаній почали працювати зі збоями. Серед них був і державний енергоконцерн Eesti Energia.

"Через атаки, крім сайту Eesti Energia, недоступні сайти, пов'язані з підприємством, такі як elektrilevi.ee і enefitgreen.ee. Кіберексперти CERT-EE перебувають у тісному контакті з представниками підприємства", - сказав Таммер.

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Таммер сказав, що злочинці також націлилися на міністерство економіки і комунікацій, Банк Естонії та фонд EAS, а також на сайт однієї приватної компанії. "Міністерство і EAS є клієнтами державної мережі, що надається RIA, тому атаки на них вдалося відбити, вони не мали великого впливу", - сказав він.

"Ми спілкуємося з партнерами та сторонами, які зазнали атаки, і пропонуємо власні поради та підтримку. Ми стежимо за ситуацією і готові зробити свій внесок у подальше вирішення кіберінцидентів. Поточні атаки великі, але не такі масштабні та об'ємні, як ті, що спіткали Естонію цієї весни та влітку. Незважаючи на це, наслідки атаки можуть бути дуже масштабними залежно від мети", - сказав Таммер.

Таммер зазначив, що ніколи не можна з абсолютною впевненістю сказати, хто стоїть за атаками, але наявна інформація дає змогу припустити, що це прокремлівські кіберзлочинці. "Наскільки нам відомо, в цей самий час атаці піддалися компанії та установи в Латвії, Польщі та Україні. Цей список може бути не остаточним", - сказав Таммер.

Автор: 

росія (66070) хакер (1361) Естонія (1644)


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Топ коментарі
+6
Зря с Эстонией связались! Если это русские хакеры были, то скоро кремлёвские сайты будут открываться только при введение универсального пароля "Путин-Пуйло"
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19.11.2022 22:44 Відповісти
+4
После атаки моего учреждения русскими программами вымогателями у вымогателей даже собранные гроши стали автоматически уходить на счёт помощи детям. А у нас то не военизированная организация была. А эстонские то хакеры круче наших. После нашей ответки нас хакеры в покое оставили.
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19.11.2022 22:59 Відповісти
+3
Дякуйте нато, поки без бімби
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19.11.2022 22:13 Відповісти
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Дякуйте нато, поки без бімби
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19.11.2022 22:13 Відповісти
Це вже вважається нападом чи Байден змусить сказати що хакери були українські тому не треба треба нікого шукати?
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19.11.2022 22:29 Відповісти
Чому українські? Зараз - естонські.
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19.11.2022 23:40 Відповісти
Може, додати до Статуту НАТО "кібернетичний" варіант статті 5 - кібернетична атака на одну країну є кібернетичною атакою на всі країни блоку, з усіма наслідками для агресора.
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19.11.2022 22:32 Відповісти
Можуть і додати. Але буде обов'язкова ремарка що все почнеться з консультацій. Ними ж і закінчиться.
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19.11.2022 22:45 Відповісти
Зря с Эстонией связались! Если это русские хакеры были, то скоро кремлёвские сайты будут открываться только при введение универсального пароля "Путин-Пуйло"
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19.11.2022 22:44 Відповісти
Дайбоже вашому теляті вовка з'їсти.
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19.11.2022 22:47 Відповісти
После атаки моего учреждения русскими программами вымогателями у вымогателей даже собранные гроши стали автоматически уходить на счёт помощи детям. А у нас то не военизированная организация была. А эстонские то хакеры круче наших. После нашей ответки нас хакеры в покое оставили.
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19.11.2022 22:59 Відповісти
В Естонії IT на голову вище, ніж в рашці.
Вони, якщо забажають, то можуть кібератаки на сайти кремля та ФСБ переспрямувати.
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19.11.2022 22:56 Відповісти
Можливо. Але чому такі винахідливі естонські IT не закрили дірки в системах в які влізли навіть недолугі кацапські хакери.
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19.11.2022 23:09 Відповісти
На все свій час.
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19.11.2022 23:33 Відповісти
 
 