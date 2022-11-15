УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12513 відвідувачів онлайн
Новини
519 4

Росія відповідальна за злам Telegram’ів молдовських політиків, - спецслужби Молдови

хакер,фейк,дезінформація

В нещодавньому зламі Telegram-акаунтів президентки Молдови Маї Санду та інших топ-політиків країни підозрюють вихідців з Росії.

Про це заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяца, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Кілька днів тому зламали офіційні офіційні Telegram-канали президентки Молдови Маї Санду та віцепрем’єра Андрея Спину. Там з’явилися публікації про те, що у Молдові головними корупціонерами є буцімто ті, хто з ними має боротися, а правда - "в прокуратурі і міністерстві юстиції". Пізніше в інтернеті опублікували фрагменти нібито листування міністра юстиції Молдови Сергія Литвиненка й радника президентки Маї Санду Доріна Речана.

Александр Мустяца заявив, що ці дії схожі на скоординовану акцію, націлену на створення напруги в суспільстві.

Також читайте: За кібератаками на транспортні та логістичні компанії України й Польщі стоїть російська розвідка, - CNN

"Це було зроблено у підозріло вдало обраний день, коли уряд схвалив і направив до Конституційного суду досить важливий запит - перевірку конституційності цієї партії ("Шор", - ред.)", - пояснив він.

Мустяца додав, що наразі головними підозрюваними в цих діях є спецслужби Російської Федерації.

"За попереднім аналізом, за цими діями, схоже, стоять спецслужби інших держав", - повідомив він.

Автор: 

Молдова (2086) росія (65856) хакер (1360) Мая Санду (259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бляха-муха, а чого взагалі молдовські (і не тільки) політики користуються фсбшним телеграмом?
показати весь коментар
15.11.2022 09:59 Відповісти
Звучит как анекдот
показати весь коментар
15.11.2022 09:59 Відповісти
Нє, ну не довбойоби? Сидіти в кацапському телеграмі....
Там мабуть такі ж кіберспеціалісти, як і ті, що в команді ЗЄленського, коли прийшли до влади, першим ділом звільнили айті-команду адміністрації президента зі словами "апаснасть кібєратак прєувєлічєна, ви нам на *** нє нужни".
******* стид.
показати весь коментар
15.11.2022 10:08 Відповісти
Зачем ламать телеграм если он и есть ФСБ проект ...чекисты там лазят по базе как своей картотеке.
показати весь коментар
15.11.2022 10:26 Відповісти
 
 