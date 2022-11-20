Возле Запорожской АЭС - более 10 взрывов, повреждены несколько зданий, - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в воскресенье утром зафиксировало в районе ЗАЭС более десяти взрывов. Несколько построек повреждены.

Об этом сообщили в МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что возобновились обстрелы вблизи и на территории крупнейшей в Европе АЭС, утром по местному времени в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, однако ни одно из них пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты.

Сообщений о пострадавших также не поступало.

Уточняется, что эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством станции и будут продолжать оценивать ситуацию и сообщать о ней.

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В агентстве добавляют, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к украинской и российской сторонам с настоятельным призывом как можно скорее согласовать и ввести в действие зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.