Возле Запорожской АЭС - более 10 взрывов, повреждены несколько зданий, - МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в воскресенье утром зафиксировало в районе ЗАЭС более десяти взрывов. Несколько построек повреждены.
Об этом сообщили в МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что возобновились обстрелы вблизи и на территории крупнейшей в Европе АЭС, утром по местному времени в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, однако ни одно из них пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты.
Сообщений о пострадавших также не поступало.
Уточняется, что эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством станции и будут продолжать оценивать ситуацию и сообщать о ней.
В агентстве добавляют, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к украинской и российской сторонам с настоятельным призывом как можно скорее согласовать и ввести в действие зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
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агонія 😠
У звіті IAEA прозвучало, що це раша здійснює обстріли ЗАЕС?
- Курська АЕС теж в радіусі дій української арти, - чому Україна "стріляє" по своїй АЕС, на своїй території, а по російській нє?