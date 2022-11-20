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Новости Война
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Возле Запорожской АЭС - более 10 взрывов, повреждены несколько зданий, - МАГАТЭ

заес

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в воскресенье утром зафиксировало в районе ЗАЭС более десяти взрывов. Несколько построек повреждены.

Об этом сообщили в МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, сообщили в штаб-квартиру агентства, что возобновились  обстрелы вблизи и на территории крупнейшей в Европе АЭС, утром по местному времени в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, однако ни одно из них пока не имеет критического значения для ядерной безопасности и защиты.

Сообщений о пострадавших также не поступало.

Уточняется, что эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством станции и будут продолжать оценивать ситуацию и сообщать о ней.

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В агентстве добавляют, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к украинской и российской сторонам с настоятельным призывом как можно скорее согласовать и ввести в действие зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

взрыв (6813) МАГАТЭ (409) обстрел (27874) Запорожская АЭС (722) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+14
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20.11.2022 14:08 Ответить
+14
Шантажують кацапські виродки весь світ , бо у кремлівського карлика
агонія 😠
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20.11.2022 14:10 Ответить
+12
коли НАТО проковтнуло ракетні удари по Польщі чому би зараз кацапам не почати атомний тероризм?
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20.11.2022 14:16 Ответить
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кацапські виродки
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20.11.2022 14:05 Ответить
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20.11.2022 14:08 Ответить
а что тут смешного?
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20.11.2022 15:47 Ответить
Япло двойника Куйла.
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20.11.2022 16:26 Ответить
текст у тебя на картинке по дебильному написан
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21.11.2022 17:48 Ответить
Напиши лучше, если есть чем.
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21.11.2022 19:24 Ответить
Шантажують кацапські виродки весь світ , бо у кремлівського карлика
агонія 😠
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20.11.2022 14:10 Ответить
А может там сейчас права кацапов ущемляет?
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20.11.2022 14:15 Ответить
коли НАТО проковтнуло ракетні удари по Польщі чому би зараз кацапам не почати атомний тероризм?
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20.11.2022 14:16 Ответить
Очікувано. Безкарність до цього й призводить.
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20.11.2022 14:18 Ответить
Ойц! хутин сдох !
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20.11.2022 14:19 Ответить
Заклики до української сторони... Агову ви там вМОГОТЕ обкурилися? Це що Україна погрожує всьому світу ядерним апокаліпсисом?!!!
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20.11.2022 14:24 Ответить
Рептилії з планети Нібіру обстрілюють гравітаційними кулями??

У звіті IAEA прозвучало, що це раша здійснює обстріли ЗАЕС?
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20.11.2022 14:25 Ответить
Рафаэль Гросси тупой идиот.
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20.11.2022 14:57 Ответить
як це не загрожує?
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20.11.2022 15:01 Ответить
Територія навколо ЗАЕС має бути "мертвою зоною" - все кацапське має знищуватись.
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20.11.2022 15:02 Ответить
Миж можемо і до Курської і до Воронєжської і до Смолєнської докинуть
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20.11.2022 15:10 Ответить
Тупий вопріс для Гроссі.
- Курська АЕС теж в радіусі дій української арти, - чому Україна "стріляє" по своїй АЕС, на своїй території, а по російській нє?
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20.11.2022 15:25 Ответить
******* мегате
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20.11.2022 16:11 Ответить
Раз нищать все- значит, скоро збираються тікати. Це й очевидно: як тільки ЗСУ закріпляться на лівому березі Херсонщини і переріжуть траск Енергодар-Мелітополь, то кацапське угрупування на ЗАЕС опиниться в оточенні
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20.11.2022 16:50 Ответить
 
 