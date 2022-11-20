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Новини Війна
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Біля Запорізької АЕС - понад 10 вибухів, пошкоджено кілька будівель, - МАГАТЕ

заес

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в неділю вранці зафіксувало в районі ЗАЕС понад десять вибухів. Декілька будівель пошкоджені.

Про це повідомили в МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС, повідомили в штаб-квартиру агентства, що поновилися обстріли поблизу і на території найбільшої в Європі АЕС, вранці за місцевим часом протягом короткого проміжку часу було чутно більше десятка вибухів. Група МАГАТЕ також могла бачити деякі вибухи зі своїх вікон", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, проте жодна з них поки що не має критичного значення для ядерної безпеки та захисту.

Повідомлень про постраждалих також не надходило.

Уточнюється, що експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом станції і будуть продовжувати оцінювати ситуацію і повідомляти про неї.

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В агентстві додають, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до української та російської сторін з настійним закликом якомога швидше узгодити і ввести в дію зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Автор: 

вибух (4525) МАГАТЕ (735) обстріл (29195) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+14
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20.11.2022 14:08 Відповісти
+14
Шантажують кацапські виродки весь світ , бо у кремлівського карлика
агонія 😠
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20.11.2022 14:10 Відповісти
+12
коли НАТО проковтнуло ракетні удари по Польщі чому би зараз кацапам не почати атомний тероризм?
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20.11.2022 14:16 Відповісти
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кацапські виродки
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20.11.2022 14:05 Відповісти
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20.11.2022 14:08 Відповісти
а что тут смешного?
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20.11.2022 15:47 Відповісти
Япло двойника Куйла.
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20.11.2022 16:26 Відповісти
текст у тебя на картинке по дебильному написан
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21.11.2022 17:48 Відповісти
Напиши лучше, если есть чем.
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21.11.2022 19:24 Відповісти
Шантажують кацапські виродки весь світ , бо у кремлівського карлика
агонія 😠
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20.11.2022 14:10 Відповісти
А может там сейчас права кацапов ущемляет?
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20.11.2022 14:15 Відповісти
коли НАТО проковтнуло ракетні удари по Польщі чому би зараз кацапам не почати атомний тероризм?
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20.11.2022 14:16 Відповісти
Очікувано. Безкарність до цього й призводить.
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20.11.2022 14:18 Відповісти
Ойц! хутин сдох !
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20.11.2022 14:19 Відповісти
Заклики до української сторони... Агову ви там вМОГОТЕ обкурилися? Це що Україна погрожує всьому світу ядерним апокаліпсисом?!!!
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20.11.2022 14:24 Відповісти
Рептилії з планети Нібіру обстрілюють гравітаційними кулями??

У звіті IAEA прозвучало, що це раша здійснює обстріли ЗАЕС?
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20.11.2022 14:25 Відповісти
Рафаэль Гросси тупой идиот.
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20.11.2022 14:57 Відповісти
як це не загрожує?
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20.11.2022 15:01 Відповісти
Територія навколо ЗАЕС має бути "мертвою зоною" - все кацапське має знищуватись.
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20.11.2022 15:02 Відповісти
Миж можемо і до Курської і до Воронєжської і до Смолєнської докинуть
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20.11.2022 15:10 Відповісти
Тупий вопріс для Гроссі.
- Курська АЕС теж в радіусі дій української арти, - чому Україна "стріляє" по своїй АЕС, на своїй території, а по російській нє?
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20.11.2022 15:25 Відповісти
******* мегате
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20.11.2022 16:11 Відповісти
Раз нищать все- значит, скоро збираються тікати. Це й очевидно: як тільки ЗСУ закріпляться на лівому березі Херсонщини і переріжуть траск Енергодар-Мелітополь, то кацапське угрупування на ЗАЕС опиниться в оточенні
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20.11.2022 16:50 Відповісти
 
 