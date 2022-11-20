Біля Запорізької АЕС - понад 10 вибухів, пошкоджено кілька будівель, - МАГАТЕ
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в неділю вранці зафіксувало в районі ЗАЕС понад десять вибухів. Декілька будівель пошкоджені.
Про це повідомили в МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.
"Експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС, повідомили в штаб-квартиру агентства, що поновилися обстріли поблизу і на території найбільшої в Європі АЕС, вранці за місцевим часом протягом короткого проміжку часу було чутно більше десятка вибухів. Група МАГАТЕ також могла бачити деякі вибухи зі своїх вікон", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, проте жодна з них поки що не має критичного значення для ядерної безпеки та захисту.
Повідомлень про постраждалих також не надходило.
Уточнюється, що експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом станції і будуть продовжувати оцінювати ситуацію і повідомляти про неї.
В агентстві додають, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до української та російської сторін з настійним закликом якомога швидше узгодити і ввести в дію зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС.
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агонія 😠
У звіті IAEA прозвучало, що це раша здійснює обстріли ЗАЕС?
- Курська АЕС теж в радіусі дій української арти, - чому Україна "стріляє" по своїй АЕС, на своїй території, а по російській нє?