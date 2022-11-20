ОК "Південь" призывает не сообщать о работе ПВО: враг вычисляет позиции
Сообщать о работе украинского ПВО или взрывах в тех или иных населенных пунктах не следует до официальных комментариев. Это ориентирует врага, где сосредоточены наши силы.
Об этом заявила представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Им (оккупантам - ред.) не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройки, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты", - говорит Гуменюк.
В свою очередь она призвала не спешить предупреждать, что "сейчас в том или ином регионе сработала ПВО", или писать по типу "взрывы, которые вы слышите, - спокойно, работают наши".
"Помните о том, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы", - объясняет. Гуменюк.
Она подчеркнула, что нужно помнить о гибридности этой войны и мощи информационного фронта.
"Война продолжается, взрывы возможны, а об их последствиях и нужной информации - мы обязательно известим, не торопитесь и не помогайте врагу", - подытожила Гуменюк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У вас безліч подолякскіх БОТів - нехай "сповіщають" хибні місця розташування ППО.
Це ж АЗБУКА контррозвідки!
А от про дезу від ботів - цілком з вами згоден. І, напевне, щось таке є - не дурні ж в нашій контррозвідці сидять. Та й кокошніков вже знищів більше хаймарсів, ніж їх взагалі виробили.
Зачем в паблик выкладывать информацию? У кого где взорвалось, у кого нет света, у кого есть свет, насколько часто его отключают. Соцсети - превосходный инструмент сбора информации, даже не нужно вербовать коллаборантов, платить им - дураки всё сами расскажут бесплатно и бездумно.
Весь вопрос во времени
Тільки десь бахнуло,і в інеті повідомлення від якогось голови:
Не хвилюйтеся,в такій-то області працює ППО.Трохи на карті не показують.
Такі доповіді треба припиняти вірьовкою та милом!! Наочно, зрозуміло та і не чекати рішень отих зкацаплених портновських суддів….
З Цемахом, мертвечуком, трухою, та нардепами від прислуги, достатньо прикладів роботи суддів!!
В Україні діє ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 8,5 років, а суддівські про це - ні рилом, ні вухом…
‼️🇺🇦⚔️❤️✊👍🤔✌️😡😠🤯‼️🇺🇦⚔️❤️
Самосуд над цими інформаторами на місці, - самий дієвий спосіб замість щотижневих ПРОХАНЬ!!
За 9 місяців, достатньо часу на таке розуміння!!!
‼️🇺🇦⚔️❤️😡😠🤔👍✊🇩🇪🇱🇹🇮🇩🇺🇸🇯🇵🇨🇿🇸🇪🇪🇺🇳🇴🇬🇧🇨🇦🇦🇿🇹🇷🇪🇪🇫🇮❤️⚔️🇺🇦‼️